அரசு ஊழியர்களுக்கு தொடரும் சஸ்பென்ஸ்: தீபாவளிக்கு முன் அகவிலைப்படி உயருமா?

7th Pay Commission Latest News: தீபாவளிக்கு முன் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அதிகரிக்குமா? அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:03 PM IST
  • அகவிலைப்படி ஏன் கொடுக்கப்படுகிறது?
  • டிஏ உயர்வால் எத்தனை ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்?
  • ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அரசு ஊழியர்களுக்கு தொடரும் சஸ்பென்ஸ்: தீபாவளிக்கு முன் அகவிலைப்படி உயருமா?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த தீபாவளிக்கு முன் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்கள் டிஏ உயர்வுக்காக நீண்ட காலமாக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டின் முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதம் அறிவிக்கப்படது. அது ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வந்தது. அடுத்த அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு ஜூலை முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால் இதுவரை ஜூலை மாத டிஏ உயர்வுக்கான எந்த அறிவிப்பையும் அரசு வெளியிடவில்லை.

Diwali Gift: தீபாவளி பரிசாக கிடைக்குமா டிஏ?

இந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. இருப்பினும், இன்னும் அரசாங்கம் இது குறித்து எந்த அறிவிப்பையும் வழங்கவில்லை. இது தொடர்பான எந்தவொரு புதுப்பிப்பையும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை மற்றும் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரை என இரண்டு முறை அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம்  அதிகரிக்கப்படுகின்றன. அதில் முதல் முறைக்கான அதிகரிப்பு ஜனவரியில் இருந்தது. இப்போது இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள், அகவிலைப்படி மீண்டும் ஒரு முறை அதிகரிக்கும்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு குறித்து நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சித்தராமனுக்கு அரசு ஊழியர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளனர். டிஏ உயர்வு குறித்து விரைவில் முடிவெடுக்குமாறு அரசு ஊழியர்கள் அவரை கோரியுள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு என்ற பெரிய பரிசை அளிக்கும் என்ற நம்பிக்கை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.

DA Hike: டிஏ உயர்வால் எத்தனை ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்?

மோடி அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை அதிகரித்தால், அது 50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களுக்குக்கும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். தற்போது, ​​அகவிலைப்படி 55 சதவீதமாக உள்ளது. அரசாங்கம் அதை மூன்று முதல் நான்கு சதவீதம் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி ஏன் கொடுக்கப்படுகிறது?

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல அலவன்சுகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால் அகவிலைப்படி வழங்கப்படுவதில் உள்ள நோக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தை சமாளிப்பதாகும். பணவீக்கதால் ஏற்படும் தாக்கத்தை ஊழியர்கள் சமாளிக்க ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை இது திருத்தப்படுகின்றது. இது CPI- IW  சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. 

Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய முடிவு அமைச்சரவையால் எடுக்கப்படும். இருப்பினும், தோராயமான சம்பள உயர்வு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

- ரூ.18,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ.540 அதிகரிக்கும்.
- ரூ.9,000 ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ரூ .270 அதிகரிப்பு இருக்கும்.

