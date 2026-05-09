மீண்டும் டிஏ உயர்வு: ஜூலை முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?

DA Hike Latest News: தற்போதைய பணவீக்க நிலவரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும்போது, ​​ஜூலை 2026 காலகட்டத்திற்கான அகவிலைப்படியில் (Dearness Allowance) 2 முதல் 3 சதவீதம் வரை உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 9, 2026, 09:00 AM IST
Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். நாடு முழுவதும் தற்போது அது குறித்த பரவலான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும், தங்கள் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் வரும் காலத்தில் என்னென்ன மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை அறியும் பொருட்டு, தற்போதைய சூழலை மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். 

இந்த நிலையில், லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் மற்றொரு செய்தி தற்போது வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை மாத டிஏ உயர்வு (DA Hike) பற்றிய செய்திதான் அது. தற்போதைய பணவீக்க நிலவரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும்போது, ​​ஜூலை 2026 காலகட்டத்திற்கான அகவிலைப்படியில் 2 முதல் 3 சதவீதம் வரை உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நடைமுறைக்கு வந்தால், ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் மீண்டும் ஒரு உயர்வை பெறக்கூடும்.

தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி எவ்வளவு?

மத்திய அரசு ஏப்ரல் 18, 2026 அன்று, ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்திற்கான அகவிலைப்படியில் 2 சதவீத உயர்வை அறிவித்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியும் (Dearness Allowance) ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணமும் 60 சதவீதமாக உயர்ந்தன. ஊழியர்களின் கவனம் தற்போது, ​​ஜூலை 2026-ல் நடைபெறவிருக்கும் அடுத்த அகவிலைப்படி திருத்தத்தின் மீது உள்ளது. இந்தத் திருத்தம் தொடர்பான அறிவிப்பு செப்டம்பர் - அக்டோபர் மாதங்களில் வர வாய்ப்புள்ளது.

AICPI-IW புள்ளிவிவரங்கள் எதைக் குறிக்கின்றன?

- அகவிலைப்படி உயர்வு தொடர்பான மதிப்பீடுகள், 'தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின்' (AICPI-IW) அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. 

- மார்ச் 2026-ல், இந்தக் குறியீடு 149.5-ஆகப் பதிவானது. 

- இது பிப்ரவரி மாதத்தில் இருந்த 148.9 என்ற நிலையிலிருந்து 0.6 புள்ளிகள் அதிகமாகும்.

- உயர்ந்து வரும் பணவீக்கப் புள்ளிவிவரங்கள், அகவிலைப்படியில் சாத்தியமான ஒரு உயர்வைச் சுட்டிக்காட்டுவதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். 

- ஜூலை 2026 காலகட்டத்தில் அகவிலைப்படி 2 முதல் 3 சதவீதம் வரை உயரக்கூடும் என்று முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.

டிஏ 63 சதவீதத்தை எட்டினால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை 60 சதவீதத்திலிருந்து 63 சதவீதமாக உயர்த்தினால், அதன் நேரடி தாக்கம் மாத சம்பளத்தில் தெரியும். ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் நேரடிப் பலனைப் பெறுவார்கள். ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் ₹18,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஜனவரி 2026 -இல் அமல்படுத்தப்பட்ட 2 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு மூலம், அவருக்கு மாதத்திற்குக் கூடுதலாக ₹360 வருமானம் கிடைத்தது. இப்போது, ​​மேலும் 3 சதவீத உயர்வு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், அவரது மாத வருமானத்துடன் கூடுதலாக சுமார் ₹540 சேர்க்கப்படும். அதிக அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000
2% டிஏ உயர்வு ₹360 அதிகரிக்கும்
3% டிஏ உயர்வு ₹540 அதிகரிக்கும்

காலாண்டுக்கு ஒருமுறை அகவிலைப்படி திருத்தம் செய்யக் கோரிக்கை

தற்போது, ​​மத்திய அரசாங்கம் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அகவிலைப்படியைத் திருத்தி அமைக்கிறது. இருப்பினும், வங்கித் துறையில் நடைமுறையில் இருப்பதைப் போலவே, மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அகவிலைப்படி திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பல ஊழியர் சங்கங்கள் தற்போது கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. பணவீக்கம் மிக வேகமாக உயர்ந்து வரும் இக்காலகட்டத்தில், ஆறு மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை தங்களுக்குக் கூடுதல் நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவதாக ஊழியர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்

ஒருபுறம் படிகள் (Allowances) குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்க, மறுபுறம் 8-வது ஊதியக் குழுவும் முழுவீச்சில் தனது பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஊழியர்கள் கள அளவில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை நேரடியாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, ஊதியக் குழுவின் குழுவினர் நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். டெல்லி, உத்தரகாண்ட் மற்றும் புனே ஆகிய இடங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, இக்குழுவின் அடுத்த பயண இடங்களாக ஹைதராபாத் மற்றும் ஸ்ரீநகர் ஆகியவை அமைந்துள்ளன. மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில், இந்த இடங்களில் உள்ள ஊழியர் சங்கங்களிடமிருந்து ஆலோசனைகள் பெறப்படவுள்ளன. எதிர்கால ஊதியக் கட்டமைப்பைத் தீர்மானிப்பதில் இந்த ஆலோசனைகள் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கவுள்ளன.

ஊழியர் சங்கங்கள் புதிய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கின்றன

அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வரும் சூழலில், ஊழியர் சங்கங்கள் அரசாங்கத்திடம் பல புதிய கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்துள்ளன. அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மஞ்சித் சிங் படேல் மற்றும் பிற ஊழியர் தலைவர்கள் இணைந்து, ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை தற்போதைய நிலையிலிருந்து 6 முதல் 7 சதவீதம் வரை உயர்த்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதன் மூலம் ஊழியர்களின் ஆண்டு வருமானத்தில் குறைந்தது 10 சதவீதமாவது உயர்வு ஏற்படும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. அகவிலைப்படி ஏன் அளிக்கப்படுகின்றது?

பணவீக்கத்தை சமாளிக்க அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர்கள் அகவிலை நிவாரணத்தை பெறுகிறார்கள்.

2. தற்போதைய அகவிலைப்படி எவ்வளவு?

தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 60% அகவிலைப்படியை பெறுகிறார்கள்.

3. ஜூலை முதல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

ஜூலை 2026 காலகட்டத்தில் அகவிலைப்படி 2 முதல் 3 சதவீதம் வரை உயரக்கூடும் என்று முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

