/ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 2% அகவிலைப்படி உயர்வு: சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் தெரியுமா?

DA Hike Latest News: ரயில்வே ஊழியர்கள் இனி முன்பு பெற்று வந்த 58% அகவிலைப்படிக்கு பதிலாக 60% பெறுவார்கள். அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் 2% உயர்வுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
Railway Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் பல்வேறு துறை ஊழியர்களுக்கு சமீபத்தில் மகிழிச்சியான செய்தி கிடைத்தது. மத்திய அரசு ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. ரயில்வே ஊழியர்களும் இந்த மகிழ்ச்சியான செய்திக்கு விதிவிலக்கல்ல. உயர்ந்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில், ரயில்வே ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இந்த நிவாரண செய்தி வந்துள்ளது.
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (Dearness Relief) 2% உயர்வுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரயில்வே ஊழியர்கள் இனி முன்பு பெற்று வந்த 58% அகவிலைப்படிக்கு பதிலாக 60% பெறுவார்கள். இந்த உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்ததாகக் கருதப்படும். ரயில்வே வாரியம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து இந்த முடிவு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவு லட்சக்கணக்கான ரயில்வே ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அகவிலைப்படி (DA) என்பது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு பகுதியாகும். நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க அகவிலைப்படி வழங்கப்படுகிறது. அகவிலைப்படிக்கு ஈடாக, ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள் அகவிலை நிவாரணம் (DR) எனப்படும் இதேபோன்ற ஒரு நிவாரணத்தைப் பெறுகிறார்கள். அரசு ஆண்டுக்கு இருமுறை அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை திருத்துகிறது. அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI) அடிப்படையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி உயர்வைத் தொடர்ந்து, அதன் தாக்கம் ரயில்வே ஊழியர்களின் (Railway Employees) மாத சம்பளத்தில் தெரியும். அவர்களது கையில் பெறும் ஊதியத்தில் நேரடி நன்மைகள் கிடைக்கும். சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
- உதாரணமாக, ஒரு ரயில்வே ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹60,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.
- முன்பு 58% அகவிலைப்படி விகிதத்தின் அடிப்படையில் அவர் ₹34,800 பெற்றிருப்பார்.
- இப்போது, 60% அகவிலைப்படி விகிதம் அமல்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், அவர் ₹36,000 பெறுவார்.
- இதன் மூலம் மாதத்திற்கு ₹1,200 கூடுதல் பலன் கிடைக்கிறது.
- ஆண்டு அடிப்படையில் பார்த்தால், இந்த உயர்வு ₹14,400 ஆக இருக்கும்
சுருக்கமாக....
|அகவிலைப்படி உயர்வு
|2%
|அடிப்படை ஊதியம்
|₹60,000
|58% அகவிலைப்படி விகிதத்தின் அடிப்படையில்
|₹34,800
|60% அகவிலைப்படி விகிதத்தின் அடிப்படையில்
|₹36,000
|மாத உயர்வு
|₹1,200
|ஆண்டு உயர்வு
|₹14,400
அதேபோல், அதிக அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள் இன்னும் அதிகமான பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான (Railway Pensioners) அகவிலை நிவாரணமும் (DR) 58% -இலிருந்து 60% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, லட்சக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படாது என்றும், அவை தனித்தனி படிகளாகவே தொடர்ந்து கருதப்படும் என்றும் அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
அரசின் தகவலின்படி, அகவிலைப்படி கணக்கீடு என்பது 7வது ஊதியக் குழுவின் ஊதிய அணி (Pay Matrix) அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் அமையும். இதில் சிறப்பு ஊதியம் அல்லது பிற படிகள் சேர்க்கப்படாது. அகவிலைப்படி (DA) தொகையில் 50 பைசா அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பின்னப்பகுதி இருந்தால், அத்தொகை அடுத்த முழு ரூபாய்க்கு முழுமைப்படுத்தப்படும்.
அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாகக் கருதப்படும். ஆகையால், இதற்கு முந்தைய மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் தொகையையும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறுவார்கள்.
இதற்கிடையில், இந்திய வங்கிகள் சங்கம் (IBA), மே, ஜூன் மற்றும் ஜூலை 2026 ஆகிய மாதங்களுக்கான வங்கி ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியை (DA) உயர்த்துவதாகவும் அறிவித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, பொதுத்துறை வங்கிகளின் ஊழியர்களுக்கும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்.
முன்னதாக, ஏப்ரல் 18, 2026 அன்று, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் (Central Government Employees) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு (Central Government Pensioners) அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலாப அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திலிருந்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.
அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது?
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. டிஏ உயர்வு எப்போது முதல் அமலுக்கு வரும்?
டிஏ உயர்வு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.
3. இதனால் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்களா?
ஆம், ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணமும் (DR) 58% -இலிருந்து 60% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.