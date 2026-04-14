தாமதமாகும் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு, 3 மாத அரியர்: நிதி அமைச்சருக்கு பறந்த கடிதம்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்புக்காக நீண்ட நாட்களாக காத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். 2026 ஜனவரி 1 முதல் வழங்கப்பட வேண்டிய அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) குறித்த அறிவிப்பு வெளியாவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம், ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், ஊழியர் பிரதிநிதிகள் தற்போது இப்பிரச்சினையை முறையாக அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளனர்.
நிதி அமைச்சருக்கு பறந்த கடிதம்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு (Confederation of Central Government Employees & Workers) இது தொடர்பாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. இதில், அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்திற்கான உத்தரவுகளை வெளியிடுவதில் ஏற்பட்டுள்ள வழக்கத்திற்கு மாறான தாமதம் குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான அதிருப்தி மற்றும் அச்சம் குறித்து சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அறிவிப்பில் வழக்கத்திற்கு மாறான தாமதம் ஏன்?
வழக்கமாக, பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட DA/DR திருத்தங்கள் மார்ச் மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் அறிவிக்கப்படும். ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான டிஏ அரியர் தொகைகள் (DA Arrears) ஏப்ரல் மாதத் தொடக்கத்தில் வரவு வைக்கப்படும். இருப்பினும், இந்த முறை ஏப்ரல் மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில் கூட, இந்த ஆண்டு நிதியமைச்சகத்திடமிருந்து இதுகுறித்த எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அட்டவணையிலிருந்து ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலகல், அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைச் சமாளிக்க இத்திருத்தங்களை நம்பியிருக்கும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் ஒருவித நிச்சயமற்ற தன்மையை உருவாக்கியுள்ளது.
ஊழியர் அமைப்பு கூறுவது என்ன?
“2026 ஜனவரி 1 முதல் வழங்கப்பட வேண்டிய DA/DR தவணைகள் அறிவிக்கப்படாமல் இருப்பது குறித்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு உங்கள் கனிவான கவனத்தை ஈர்க்க விரும்புகிறது. வழக்கமாக, இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு, மூன்று மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகைகள் ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வழங்கப்படுவது வழக்கம்," என்று அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. "இந்த அறிவிப்பு வெளியாவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் குறித்து, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் கடுமையான அதிருப்தியும் அச்சங்களும் நிலவி வருகின்றன," என்று கடிதத்தில் ஊழியர் அமைப்பு மேலும் தெரிவித்துள்ளது
"இப்பிரச்சினையில் தாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தலையிட்டு, DA/DR உத்தரவுகளை அறிவிப்பதையோ அல்லது வெளியிடுவதையோ கூடிய விரைவில் மேற்கொள்ளுமாறு இக்கூட்டமைப்பு தங்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறது," என்று ஊழியர் அமைப்பு நிதியமைச்சருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இதுபோன்ற தாமதங்கள் ஏற்பட்டதில்லை என்றும், இது ஊழியர்களின் நம்பிக்கையைக் குலைக்கும் அபாயம் உள்ளது என்றும் அந்தக் கடிதம் குறிப்பாக எடுத்துரைக்கிறது.
DA Hike: டிஏ உயர்வு முக்கிய அம்சங்கள்
தற்போதைய அகவிலைப்படி விகிதம்: 58% (ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலில் உள்ளது)
எதிர்பார்க்கப்படும் உயர்வு: சுமார் 2%, இது அகவிலைப்படியை 60% ஆக உயர்த்தும்
டிஏ அரியர் தொகை: ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டவுடன், ஜனவரி–மார்ச் 2026 வரையிலான நிலுவைத் தொகை பின்னோக்கிச் செலுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது
அறிவிப்பு எப்போது? ஏப்ரல் 2026 நடுப்பகுதியில் அறிவிக்கப்படலாம் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்
இந்தத் தாமதம் கவலையை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், இதனால் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எந்த வித நஷ்டமும் ஏற்படாது. ஏனெனில், ஜனவரி 2026 முதல் டிஏ உயர்வு அறிவிக்கப்படும் மாதம் வரையிலான அரியர் தொகை அவர்களுக்கு கிடைக்கும்.
அகவிலைப்படி அறிவிப்பு ஏன் தாமதமாகிறது?
இதற்கு கொள்கை மாற்றங்கள் காரணமாக இருக்காது என்றும், பல நிர்வாக மற்றும் கட்டமைப்பு காரணங்களே இதற்கு வழிவகுத்துள்ளதாகவும் நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். அவற்றில் சில முக்கிய காரணங்களை இங்கே காணலாம்.
1. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம்
ஜனவரி 2026 முதல் செயல்பட வேண்டிய 8-வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் ஒரு முக்கிய காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் கணக்கீடுகள் உட்பட, வரவிருக்கும் ஊதியக் கட்டமைப்பு மாற்றங்களுடன் அகவிலைப்படி திருத்தங்களை அரசாங்கம் சீரமைக்கக்கூடும்.
2. நிர்வாக வரிசைமுறை தாமதங்கள்
பணவீக்கத் தரவுகளை (நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு-தொற்று எடை) இறுதி செய்வதும், அமைச்சரவை ஒப்புதல் உட்பட உள்ளக ஒப்புதல்களும் வழக்கத்தை விட அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்வதாகத் தெரிகிறது.
3. 60% இலக்கை நெருங்கும் நிதிசார்ந்த பரிசீலனைகள்
அகவிலைப்படி 60%-ஐ நெருங்கும்போது, அது பெரும்பாலும் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது குறித்த விவாதங்களைத் தூண்டுகிறது. இது கவனமான நிதித் திட்டமிடல் தேவைப்படும் ஒரு முக்கியமான கட்டமைப்பு மாற்றமாகும். இதுவும் தாமதத்திற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.
இந்த முறை இந்தத் தாமதம் ஏன் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது
இந்தத் தாமதத்தின் நேரம் மிகவும் முக்கியமானது. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை அமலுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருவதால், ஊழியர்கள் சுமூகமான மாற்றங்களையும் சரியான நேரத்தில் அறிவிப்புகளையும் எதிர்பார்த்தனர். மாறாக, இந்தத் தாமதம் எதிர்கால ஊதியத் திருத்தங்கள் மற்றும் பலன்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படும் என்பது குறித்த கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.
குறிப்பாக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, அகவிலை நிவாரணம் (DR) என்பது பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு முக்கியமான ஆதரவு வழிமுறையாகும். இதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் மாதாந்திர நிதித் திட்டமிடலை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.
அரசு மீதான அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது
கூட்டமைப்பைத் தவிர, அகில இந்திய என்.பி.எஸ் ஊழியர் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பிற ஊழியர் குழுக்களும், இந்த அறிவிப்பை விரைவுபடுத்துமாறு அரசை வலியுறுத்தியுள்ளன. அழுத்தம் அதிகரித்து, எதிர்பார்ப்புகள் கூடிவரும் நிலையில், ஒரு தீர்வுக்காக அனைவரின் பார்வையும் தற்போது நிதி அமைச்சகத்தின் மீது உள்ளது. நிலுவைத் தொகையுடன் கூடிய ஒரு சரியான நேரத்திலான அறிவிப்பு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே உள்ள கவலைகளைத் தணித்து, நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க உதவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவல் நோக்கங்களுக்காகவே எழுதப்பட்டுள்ளது. அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) தொடர்பான திருத்தங்கள், இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு உட்பட்டவை ஆகும். சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரபூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.}
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாத மத்தியில் வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
2. அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?
அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
3 அகவிலைப்படி அதிகரிப்பில் தாமதம் ஏன்?
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம், நிர்வாக ரீதியான தாமதங்கள், அகவிலைப்படி 60% இலக்கை நெருங்குவதால் வரக்கூடிய நிதிசார்ந்த பரிசீலனைகள் ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.
மேலும் படிக்க | Kerala Lottery Result Today | கேரள லாட்டரி முடிவுகள் (14.04.2026): ஸ்திரீ சக்தி SS-515 முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி
மேலும் படிக்க | Gratuity கணக்கீடு: 50% ஊதிய விதி... ரூ.12 லட்சம் ஆண்டு சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
