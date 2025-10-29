English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... அகவிலைப்படி + அரியர் தொகை - மாநில அரசு அறிவிப்பு

குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... அகவிலைப்படி + அரியர் தொகை - மாநில அரசு அறிவிப்பு

DA Hike: அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55 சதவீதத்தில் இருந்து 58 சதவீதமாக உயர்த்தி கோவா அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:44 PM IST

Trending Photos

சிஎஸ்கே டிரேட் பேச்சுவார்த்தை உண்மையா...? வாஷிங்டன் சுந்தரே கொடுத்த விளக்கம்!
camera icon8
IPL 2026
சிஎஸ்கே டிரேட் பேச்சுவார்த்தை உண்மையா...? வாஷிங்டன் சுந்தரே கொடுத்த விளக்கம்!
Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
camera icon12
Ind vs aus 1st t20
Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
சென்னை மாவட்ட பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு வெளியான குட் நியூஸ்!
camera icon8
Scholarship
சென்னை மாவட்ட பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு வெளியான குட் நியூஸ்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... அகவிலைப்படி + அரியர் தொகை - மாநில அரசு அறிவிப்பு

DA Hike, 7th Pay Commission: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் 1ஆம் தேதியில் இருந்தே தொடர்ந்து மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. தீபாவளியை முன்னிட்டு போனஸ், அகவிலைப்படி உயர்வு ஆகிய அறிவிப்புகள் வெளியாகின. தற்போது 8வது ஊதியக்குழு குறித்தும் அப்டேட்கள் வந்துள்ளன. இதனால் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் குஷியில் இருக்கிறார்கள் எனலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

DA Hike: அகவிலைப்படியை உயர்த்திய மாநிலங்கள்

கடந்த அக்டோபர் 1ஆம் தேதி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி, அகவிலைப்படி நிவாரணம் ஆகியவற்றை 3 சதவீதம் உயர்த்தி மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து, 55% ஆக இருந்த அகவிலைப்படி, இந்த அறிவிப்புக்கு பின் 58% ஆக அதிகரித்துவிட்டது. இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் கணக்கிடப்பட்டு, அரியர் தொகையும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

பீகார், ராஜஸ்தான், அருணாச்சலப் பிரதேசம், ஹிமாச்சல் பிரதேசம், கர்நாடகா, உத்தர பிரதேசம், அஸ்ஸாம், உத்தரகாண்ட், ஆந்திரா, ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநில அரசுகள் தங்களின் ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை அதிகரித்து உத்தரவிட்டன. மத்திய அரசின் ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களை போன்று மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களும் மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்ந்தனர்.

DA Hike: கோவா அரசு அறிவிப்பு

இந்நிலையில், கோவா அரசும் அதன் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 3% உயர்த்தப்படும் என நேற்று (அக். 28) அறிவிக்கப்ட்டது. அக்டோபர் 6 தேதியிட்ட மத்திய அரசின் குறிப்பாணையை ஏற்று கோவா அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வகையில் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி 55 சதவீதத்தில் இருந்து 58 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதியில் இருந்து கணக்கிடப்படும்.

DA Hike: இவர்களுக்கே டிஏ உயர்வு

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30 தேதியிட்ட உத்தரவின்படி, ஊதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் பெறும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மானிய உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரையிலான நிலுவைத் தொகையுடன் சேர்த்து, இந்த உயர்த்தப்பட்ட சம்பளத்தை ஊழியர்கள் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் இருந்து பெறுவார்கள் என்று கோவா நிதித்துறை துணைச் செயலாளர் நரேஷ் கவுட் தெரிவித்துள்ளார்,

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு அப்டேட்

இது ஒருபுறம் இருக்க, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பான 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு மத்திய அமைச்சரவை நேற்று (அக். 28) ஒப்புதல் அளித்தது. 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவராக முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய், உறுப்பினராக பேராசிரியர் புலக் கோஷ், உறுப்பினர்-செயலாளராக பங்கஜ் ஜெயின் ஆகியோர் கடந்த ஜனவரியில் மத்திய அரசு அறிவித்தது. இந்த குழு ஏறத்தாழ 50 லட்ச மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும் எனலாம்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு, ரேஷன் பொருள் விநியோகத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த 7 முக்கிய மாற்றங்கள்

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறைகளில் DLC சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை இதோ

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்கள் காட்டில் பண மழை.. புதிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

DA hikeGovernment EmployeesGoaDearness Allowance7th pay commission

Trending News