5வது, 6வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களே ஹேப்பி நியூஸ் - அகவிலைப்படி உயர்வு!

Dearness Allowance Hike: அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில், 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பணியாற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியக்காரர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், தற்போது 5வது ஊதியக்குழு மற்றும் 6வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியக்காரர்களுக்கான முக்கிய அகவிலைப்படியை மத்திய அரசு தற்போது திருத்தியுள்ளது. இது நிதி அமைச்சகத்தால் அலுவலக குறிப்பாணை (OM) மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊதியக்குழு
5வது ஊதியக் குழுவின் 10 ஆண்டு கால அவகாசம், கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் முடிவடைந்து, 6வது ஊதியக் குழுவிற்கு வழிவகுத்தது. இந்த ஆறாவது ஊதியக் குழு 2006ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து 2015ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வரை நீடித்தது. இருப்பினும், இன்னும் மத்திய அரசு ஊழியர்களில் ஒரு பகுதியினர் இன்னும் 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக் குழுக்களின் கீழ் ஓய்வூதியங்களைப் பெற்று வருகின்றனர்.
அவர்களின் ஊதியக் குழுக்கள் இன்னும் 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக் குழுவிற்கான விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன. ஒரு ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் முடிந்த பிறகு, புதிய ஊதியக் குழு பதவிக்காலம் தொடங்கியவுடன் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுவது வழக்கம்.
5வது ஊதியக்குழு அகவிலைப்படி உயர்வு
5வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி, திருத்தப்பட்ட ஊதிய விகிதத்தில் தொடர்ந்து சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் ஊதிய அடிப்படை ஊதியம் தற்போதுள்ள 466% விகிதத்தில் இருந்து 474% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என நிதி அமைச்சகம் அந்த உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.
6வது ஊதியக்குழு அகவிலைப்படி உயர்வு
6வது மத்திய ஊதியக் குழுவின்படி, திருத்தப்பட்ட ஊதிய அளவு/தர ஊதியத்தில் ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதம், தற்போதுள்ள 252% விகிதத்தில் இருந்து அடிப்படை ஊதியத்தில் 257% ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இது கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதியில் இருந்து அமலுக்கு வரும்.
சில மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இன்னும் 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் உள்ளனர். ஏனெனில் 7வது ஊதியக் குழுவைப் போலவே அடுத்தடுத்த ஊதியக் குழுக்களின் பரிந்துரைகள் அவர்களின் குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கு,
சில மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகள், மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இன்னும் 7வது ஊதியக்குழு நீட்டிக்கப்படவில்லை. இவர்கள் இன்னும் 5வது, 6வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் இருக்கிறார்கள். இந்த நிறுவனங்கள் இன்னும் 5வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய அளவுகள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுடன் தங்கள் சீரமைப்பைப் பராமரிக்கும் வெவ்வேறு ஊதிய அமைப்புகளை இவை கொண்டுள்ளன.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களே ஸ்வீட் எடுங்க... தீபாவளி பரிசாக DA உயர்வு - மாநில அரசு அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான தீபாவளி: 4 பரிசுகள்.... டிஏ, சம்பள உயர்வு, தீபாவளி போனஸ், 8வது ஊதியக்குழு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ