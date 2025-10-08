5வது, 6வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களே ஹேப்பி நியூஸ் - அகவிலைப்படி உயர்வு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dearness Allowance Hike: 5வது, 6வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் இருக்கும் மத்திய அரசின் ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியத்தாரர்களுக்கும் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 8, 2025, 09:35 PM IST

Dearness Allowance Hike: அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில், 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பணியாற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியக்காரர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது. 

இந்நிலையில், தற்போது 5வது ஊதியக்குழு மற்றும் 6வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியக்காரர்களுக்கான முக்கிய அகவிலைப்படியை மத்திய அரசு தற்போது திருத்தியுள்ளது. இது நிதி அமைச்சகத்தால் அலுவலக குறிப்பாணை (OM) மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊதியக்குழு

5வது ஊதியக் குழுவின் 10 ஆண்டு கால அவகாசம், கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் முடிவடைந்து, 6வது ஊதியக் குழுவிற்கு வழிவகுத்தது. இந்த ஆறாவது ஊதியக் குழு 2006ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து 2015ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வரை நீடித்தது. இருப்பினும், இன்னும் மத்திய அரசு ஊழியர்களில் ஒரு பகுதியினர் இன்னும் 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக் குழுக்களின் கீழ் ஓய்வூதியங்களைப் பெற்று வருகின்றனர்.

அவர்களின் ஊதியக் குழுக்கள் இன்னும் 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக் குழுவிற்கான விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன. ஒரு ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் முடிந்த பிறகு, புதிய ஊதியக் குழு பதவிக்காலம் தொடங்கியவுடன் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுவது வழக்கம்.

5வது ஊதியக்குழு அகவிலைப்படி உயர்வு

5வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைப்படி, திருத்தப்பட்ட ஊதிய விகிதத்தில் தொடர்ந்து சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் ஊதிய அடிப்படை ஊதியம் தற்போதுள்ள 466% விகிதத்தில் இருந்து 474% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என நிதி அமைச்சகம் அந்த உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.

6வது ஊதியக்குழு அகவிலைப்படி உயர்வு

6வது மத்திய ஊதியக் குழுவின்படி, திருத்தப்பட்ட ஊதிய அளவு/தர ஊதியத்தில் ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதம், தற்போதுள்ள 252% விகிதத்தில் இருந்து அடிப்படை ஊதியத்தில் 257% ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இது கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதியில் இருந்து அமலுக்கு வரும். 

சில மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இன்னும் 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் உள்ளனர். ஏனெனில் 7வது ஊதியக் குழுவைப் போலவே அடுத்தடுத்த ஊதியக் குழுக்களின் பரிந்துரைகள் அவர்களின் குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கு, 

சில மத்திய தன்னாட்சி அமைப்புகள், மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இன்னும் 7வது ஊதியக்குழு நீட்டிக்கப்படவில்லை. இவர்கள் இன்னும் 5வது, 6வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் இருக்கிறார்கள். இந்த நிறுவனங்கள் இன்னும் 5வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய அளவுகள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுடன் தங்கள் சீரமைப்பைப் பராமரிக்கும் வெவ்வேறு ஊதிய அமைப்புகளை இவை கொண்டுள்ளன.

