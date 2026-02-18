அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

Central Government Employees DA Hike: இந்தியர்கள் அனைவரும் ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாட ஆர்வமாக உள்ளனர். இந்த நிலையில், ஹோலி கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) உயர்வு குறித்த அடுத்த அறிவிப்பிற்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்த அறிவிப்பு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, 2025 அக்டோபரில், 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் பெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணத்தில் 3 சதவீத உயர்வை அங்கீகரித்தது. உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணம் ஜூலை 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. அதாவது அந்தக் காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகை அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது.
Dearness Allowance: தற்போதைய அகவிலைப்படி எவ்வளவு?
அக்டோபர் 2025 இல் அகவிலைப்படி / அகவிலை நிவாரண திருத்தத்திற்குப் பிறகு, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 58 சதவீத அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை பெற்று வருகிறார்கள். மத்திய அரசு வருடத்திற்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை உயர்த்துகிறது. முதல் உயர்வு ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது, மற்றொன்று ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் தற்போதைய சம்பளம் என்ன?
- தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆகும்.
- ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியமாக ரூ.9,000 பெறுகிறார்கள்.
- 58 சதவீத அகவிலைப்படியை சேர்த்து, 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மொத்த குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.28,440 ஆக அதிகரிக்கிறது.
- இதேபோல், மொத்த குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் தற்போது 58 சதவீத அகவிலை நிவாரண விகிதத்தில் ரூ.14,220 ஆக உள்ளது.
DA Hike: அடுத்த டிஏ உயர்வு / டிஆர் உயர்வு எப்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
- அடுத்த டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும் என்பது குறித்து இன்னும் உறுதியாக எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
- இருப்பினும், வழக்கமாக ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்தில் வருகிறது.
- இடைப்பட்ட காலத்திற்கு மத்திய அரசு நிலுவைத் தொகையை வழங்குகிறது.
- மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மார்ச் முதல் வாரத்தில் பண்டிகைக்கு முன்பு டிஏ உயர்வை வழங்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அகவிலைப்படி கணக்கீடு
நாளுக்கு நாள் அதிகரிகும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கம் ஆகியவற்றை ஈடுகட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி பொதுவாக ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளத்தின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அகவிலைப்படி தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டு பின்னர் அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது.
பொதுத்துறை ஊழியர்களின் சம்பளத்திற்கான மொத்த DA கணக்கீட்டில் பல்வேறு கூறுகள் உள்ளன (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA),
- போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA) மற்றும் பல). டிஏ கணக்கீட்டு சூத்திரத்தில், AICPI என்பது அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைக் குறிக்கிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி சூத்திரம்:
அகவிலைப்படி% = [(கடந்த 12 மாதங்களுக்கு AICPI இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 115.76) ÷ 115.76] x 100
பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி சூத்திரம்:
அகவிலைப்படி% = [(கடந்த 3 மாதங்களுக்கு AICPI இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 126.33) ÷ 126.33] x 100
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்:
- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 20,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.
- நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (CPI) அடிப்படையாகக் கொண்டு அவரது நிறுவனம் அவருக்கு வேரியபிள் அகவிலைப்படியை அளிக்கின்றது.
- கணக்கீடு 100 என்ற அடிப்படை குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. மேலும் 0.15 என்ற முன் வரையறுக்கப்பட்ட காரணியைப் பயன்படுத்துகிறது.
- தற்போதைய CPI 150 ஆகவும், அடிப்படை குறியீடு 100 ஆகவும் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம்.
- CPI இல் சதவீத அதிகரிப்பைக் கண்டறிய, முதலில் அடிப்படை குறியீட்டை தற்போதைய CPI இலிருந்து கழிக்கவும்.
- பின்னர், அந்த வேறுபாட்டை அடிப்படை குறியீட்டால் வகுத்து, முடிவை 100 ஆல் பெருக்கி சதவீத அதிகரிப்பைப் பெறுங்கள்.
- CPI இல் சதவீத அதிகரிப்பு = ((150 – 100) / 100) × 100 = 50 சதவீதம்.
- அகவிலைப்படி சதவீதத்தைக் கணக்கிட, CPI இல் சதவீத அதிகரிப்பை கொடுக்கப்பட்ட காரணியால் பெருக்கவும்.
- அகவிலைப்படி சதவீதம் = 50 சதவீதம் × 0.15 = 7.5 சதவீதம்.
- அகவிலைப்படி தொகையைக் கணக்கிட, பணியாளரின் அடிப்படை சம்பளத்தை DA சதவீதத்தால் பெருக்கவும்.
- DA தொகை = ரூ. 20,000 x 7.5 சதவீதம் = ரூ. 1,500.
இந்த வழியில், அந்த ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளத்திற்கு மேல் ரூ. 1,500 DA பெற தகுதியுடையவராக இருப்பார்.
அடுத்த டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
சமீபத்திய பணவீக்கத் தரவுகள், DA மற்றும் DR ஆகியவற்றில் மிதமான 2 சதவீத உயர்வைக் குறிக்கின்றன. இது ஜனவரி-ஜூன் 2026 காலகட்டத்திற்கான அடிப்படை ஊதியத்தில் டிஏ விகிதத்தை 58 சதவீதத்திலிருந்து சுமார் 60 சதவீதமாக உயர்த்தும்.
தொழிலாளர் பணியகம் சமீபத்தில் டிசம்பர் 2025க்கான தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (CPI-IW) வெளியிட்டது. அது மாறாமல் 148.2 புள்ளிகளிலேயே இருந்தது. இது ஜனவரி 2026க்கான டிஏ கணக்கீட்டிற்கு தெளிவை அளித்துள்ளது.
ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான 12 மாத சராசரி CPI-IW அடிப்படையில், 7வது ஊதியக் குழுவின் சூத்திரத்தின் கீழ் DA 60.34 சதவீதமாக வருகிறது. வழக்கப்படி இந்த எண்ணிக்கை ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யப்பட்டு, ஜனவரி 1, 2026 முதல் DA/DR 60 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டும்.
Salary Hike: ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000 பெறும் ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீத டிஏ உயர்வு ரூ.360 ஐ சேர்க்கும். இது 7வது சம்பள ஆணையத்தின் கீழ் மொத்த குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை 60 சதவீத அகவிலைப்பட்யில் ரூ.28,800 ஆக உயர்த்தும்.
Pension Hike: ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
இதேபோல், 2 சதவீத ஆகவிலைப்படி உயர்வு ரூ.9,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை ரூ.180 உயர்த்தி, மொத்த குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை 60 சதவீத டிஎ விகிதத்தில் ரூ.14,400 ஆக அதிகரிக்கும்.
