  • ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

DA Hike Latest News: ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி திருத்தம் எப்படி இருக்கும்? சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 10:20 AM IST
  • காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.
  • ஊழியர் அமைப்புகளின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
  • அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன?

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு முன்பாக அவர்களுக்கு மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பு காத்திருக்கிறது. ஜனவரி 2026 -இன் அகவிலைப்படியும் அகவிலை நிவாரணமும் இன்னும் சில நாட்களில் வெளியிடப்படும். இதன் தாக்கம் ஊழியர்களின் சம்பளத்திலும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்திலும் இருக்கும் என்பதால் இதற்காக அனைவரும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.

AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளன

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் நவம்பர் 2025க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர் விலைக் குறியீட்டை (AICPI-IW) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீடு 148.2 ஆக அதிகரித்துள்ளது. பணவீக்கம் ஊழியர்களின் சம்பளம் அல்லது ஓய்வூதியத்தின் உண்மையான மதிப்பைக் குறைக்காத வகையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை (DA) நிர்ணயிப்பதற்கான அடிப்படையாக இந்த எண்ணிக்கை செயல்படுகிறது.

Dearness Allowance: ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி திருத்தம் ஏன் முக்கியமானது?

6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படியில் திருத்தம் செய்யப்படுகின்றது. முன்னதாக, ஜூலை 2025 இல், அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 55 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக உயர்த்தியது. ஜனவரி 2026 -க்கான உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பது டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW எண்கள் வந்தவுடன்தான் தெரியவரும். இந்த எண்கள் ஜனவரி மாத இறுதியில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. டிசம்பர் மாதம் AICPI-IW எண்கள் 147 அல்லது 148-க்கு அருகில் இருந்தால், வரவிருக்கும் ஜனவரி மாத திருத்தத்தில் அகவிலைப்படி 3 முதல் 5 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் நம்புகின்றன.

ஊழியர் அமைப்புகளின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

டிசம்பர் 2025 இன் AICPI-IW 147 ஆக இருந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு DA இல் சுமார் 3 சதவீதம் அதிகரிப்பு இருக்கும் என்று அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல் கூறுகிறார். டிசம்பர் மாதத்திற்கான AICPI-IW நவம்பர் 2025 அளவைச் சுற்றியே இருந்தால், அதாவது 148.2 ஆக இருந்தால், DA இல் 5 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும் என்று அவர் கூறினார்.

DA Calculation: அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன?

அகவிலைப்படியை கணக்கிடுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ சூத்திரத்தை படேல் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கினார்:

அகவிலைப்படி (%) = [{(கடந்த 12 மாத சராசரி AICPI-IW × 2.88) − 261.41} / 261.41] × 100 − தற்போதைய அகவிலைப்படி (%)

எடுத்துக்காட்டு 1: AICPI-IW 148.2 ஆக இருந்தால்,

148.2 × 2.88 = 426.81

426.81 - 261.41 = 165.4

165.4 ÷ 261.41 = 0.63

0.63 × 100 = 63.00

63 - 58 = 5%

அகவிலைப்படி 5% அதிகரிக்கும்.

மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு: AICPI-IW 147 எனில்,

147 × 2.88 = 423.36

423.36 - 261.41 = 161.95

161.95 ÷ 261.41 = 0.61

0.61 × 100 = 61

61 - 58 = 3% 

அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

- அகவிலைப்படி 3 முதல் 5 சதவீதம் வரை அதிகரித்தால், நேரடிப் பலன் சம்பளத்தில் பிரதிபலிக்கும். 

- உதாரணமாக, ரூ.50,000 அடிப்படை சம்பளத்தில், தற்போதைய 58 சதவீத DA தோராயமாக ரூ.29,000 ஆகும். 

- அகவிலைப்படி 61 சதவீதமாக அதிகரித்தால், அது தோராயமாக ரூ.30,500 ஆக அதிகரிக்கும், அதாவது மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.1,500 அதிகமாகும்.

- அகவிலைப்படி 63 சதவீதத்தை எட்டினால், இந்த அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி தோராயமாக ரூ.31,500 ஆக இருக்கும். 

- அதாவது தற்போதைய அகவிலைப்படியுடன் ஒப்பிடும்போது மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.2,500 அதிகரிப்பு. 

- ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஊழியர்களின் வருமானத்தில் தெளிவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

ஜனவரி 2026 -க்கான உண்மையான அகவிலைப்படி உயர்வு, தொழிலாளர் அமைச்சகம் டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW தரவை வெளியிடும்போதுதான் தெளிவாகத் தெரியும். வழக்கமாக, மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதங்களில் ஜனவரி மாத்தத்திற்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பை அரசு அறிவிக்கும். ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜனவரி முதல் அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: மேலே உள்ள கணக்கீடுகள் அனைத்தும் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை விளக்க நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளன. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்புர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)

மேலும் படிக்க | 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: HRA, TA, DA... அலவன்சுகளின் ஏற்றத்தால் எகிறப்போகும் சம்பளம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDearness Allowance8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employees

