ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு முன்பாக அவர்களுக்கு மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பு காத்திருக்கிறது. ஜனவரி 2026 -இன் அகவிலைப்படியும் அகவிலை நிவாரணமும் இன்னும் சில நாட்களில் வெளியிடப்படும். இதன் தாக்கம் ஊழியர்களின் சம்பளத்திலும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்திலும் இருக்கும் என்பதால் இதற்காக அனைவரும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.
AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளன
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் நவம்பர் 2025க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர் விலைக் குறியீட்டை (AICPI-IW) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீடு 148.2 ஆக அதிகரித்துள்ளது. பணவீக்கம் ஊழியர்களின் சம்பளம் அல்லது ஓய்வூதியத்தின் உண்மையான மதிப்பைக் குறைக்காத வகையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை (DA) நிர்ணயிப்பதற்கான அடிப்படையாக இந்த எண்ணிக்கை செயல்படுகிறது.
Dearness Allowance: ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி திருத்தம் ஏன் முக்கியமானது?
6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படியில் திருத்தம் செய்யப்படுகின்றது. முன்னதாக, ஜூலை 2025 இல், அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 55 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக உயர்த்தியது. ஜனவரி 2026 -க்கான உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பது டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW எண்கள் வந்தவுடன்தான் தெரியவரும். இந்த எண்கள் ஜனவரி மாத இறுதியில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. டிசம்பர் மாதம் AICPI-IW எண்கள் 147 அல்லது 148-க்கு அருகில் இருந்தால், வரவிருக்கும் ஜனவரி மாத திருத்தத்தில் அகவிலைப்படி 3 முதல் 5 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் நம்புகின்றன.
ஊழியர் அமைப்புகளின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
டிசம்பர் 2025 இன் AICPI-IW 147 ஆக இருந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு DA இல் சுமார் 3 சதவீதம் அதிகரிப்பு இருக்கும் என்று அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல் கூறுகிறார். டிசம்பர் மாதத்திற்கான AICPI-IW நவம்பர் 2025 அளவைச் சுற்றியே இருந்தால், அதாவது 148.2 ஆக இருந்தால், DA இல் 5 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும் என்று அவர் கூறினார்.
DA Calculation: அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன?
அகவிலைப்படியை கணக்கிடுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ சூத்திரத்தை படேல் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கினார்:
அகவிலைப்படி (%) = [{(கடந்த 12 மாத சராசரி AICPI-IW × 2.88) − 261.41} / 261.41] × 100 − தற்போதைய அகவிலைப்படி (%)
எடுத்துக்காட்டு 1: AICPI-IW 148.2 ஆக இருந்தால்,
148.2 × 2.88 = 426.81
426.81 - 261.41 = 165.4
165.4 ÷ 261.41 = 0.63
0.63 × 100 = 63.00
63 - 58 = 5%
அகவிலைப்படி 5% அதிகரிக்கும்.
மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு: AICPI-IW 147 எனில்,
147 × 2.88 = 423.36
423.36 - 261.41 = 161.95
161.95 ÷ 261.41 = 0.61
0.61 × 100 = 61
61 - 58 = 3%
அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
- அகவிலைப்படி 3 முதல் 5 சதவீதம் வரை அதிகரித்தால், நேரடிப் பலன் சம்பளத்தில் பிரதிபலிக்கும்.
- உதாரணமாக, ரூ.50,000 அடிப்படை சம்பளத்தில், தற்போதைய 58 சதவீத DA தோராயமாக ரூ.29,000 ஆகும்.
- அகவிலைப்படி 61 சதவீதமாக அதிகரித்தால், அது தோராயமாக ரூ.30,500 ஆக அதிகரிக்கும், அதாவது மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.1,500 அதிகமாகும்.
- அகவிலைப்படி 63 சதவீதத்தை எட்டினால், இந்த அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி தோராயமாக ரூ.31,500 ஆக இருக்கும்.
- அதாவது தற்போதைய அகவிலைப்படியுடன் ஒப்பிடும்போது மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.2,500 அதிகரிப்பு.
- ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஊழியர்களின் வருமானத்தில் தெளிவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
ஜனவரி 2026 -க்கான உண்மையான அகவிலைப்படி உயர்வு, தொழிலாளர் அமைச்சகம் டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW தரவை வெளியிடும்போதுதான் தெளிவாகத் தெரியும். வழக்கமாக, மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதங்களில் ஜனவரி மாத்தத்திற்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பை அரசு அறிவிக்கும். ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜனவரி முதல் அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: மேலே உள்ள கணக்கீடுகள் அனைத்தும் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை விளக்க நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளன. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்புர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
