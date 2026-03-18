அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு: சம்பள உயர்வுடன் 3 மாத அரியர்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அகவிலைப்படி உயர்வை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். இது குறித்த அறிவிப்பு வரும் வாரங்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஹோலிப் பண்டிகையை ஒட்டி இந்த அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அது நடக்கவில்லை. இதைத் தொடர்ந்து இப்போது, அனைவரது கவனமும் அடுத்த மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் பக்கம் திரும்பியுள்ளது. இக்கூட்டத்தில் இந்த முடிவுக்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பு
நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் மோடி அமைச்சரவையின் அடுத்த கூட்டத்தில் வரக்கூடிய அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்புக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவடைந்தன. 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்கள் தற்போது வேகம் பெற்று வரும் நிலையில், ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு, ஊழியர்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
மார்ச் மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) அதிகரிப்புக்கான முக்கிய அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு, அதாவது 2025 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு மார்ச் 28 ஆம் தேதி வந்தது. இதை அடிப்படையாகக் கொண்டு பார்க்கையில், 2026 மார்ச் மாதத்தின் கடைசி வாரத்திலோ அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தின் தொடக்கத்திலோ ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு அரசு தனது இறுதி ஒப்புதலை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
AICPI-IW தரவுகள் காட்டும் குறிப்பு என்ன?
தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைப் (AICPI-IW) பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி திருத்தத்தின் சதவீதம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த தரவுகளை தொழிலாளர் அமைச்சகம் வெளியிடுகிறது. அகவிலைப்படி உயர்வின் மதிப்பீடு ஜனவரி 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரை, அதாவது 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW -இன் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றது. தற்போது இந்த தரவு தோராயமாக 145.54 ஆக உள்ளது. இதன் கணக்கீட்டின் படி டிஏ தோராயமாக 60.33% ஆகிறது. இது 60% ஆக ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. இந்த வகையில், சமீபத்திய AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், இந்த முறை அகவிலைப்படியில் 2% முதல் 3% வரையிலான உயர்வு கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அதாவது அகவிலைப்படி 58% -இலிருந்து 6% அல்லது 61% வரை உயரக்கூடும்.
அகவிலைப்படி எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?
அகவிலைப்படி% = [{AICPI-IW -இன் 12 மாத சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100
தொழிலாளர் பணியகத்தின் தரவுகளின்படி, புதிய 2016-ஆம் ஆண்டின் அடிப்படை விலைக் குறியீட்டைப் பழைய 2001-ஆம் ஆண்டின் அடிப்படை விலைக் குறியீட்டுடன் ஒத்திசைக்க, AICPI-IW -இன் மதிப்பு 2.88 என்ற காரணியால் பெருக்கப்படுகிறது.
சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் மாற்றம் நேரடியாக ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டவுடன் (60% அல்லது 61%) தொடர்ந்து, பல்வேறு ஊதிய நிலைகளுக்கான சம்பளம் உயர்வுக்கான (Salary Hike) (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) மதிப்பீடுகளை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
|பே லெவல்
|அடிப்படை ஊதியம்
|2% டிஏ உயர்வு (60%)
|3% டிஏ உயர்வு (61%)
|லெவல் 1
|₹18,000
|₹28,800
|₹28,980
|லெவல் 5
|₹29,200
|₹46,720
|₹47,012
|லெவல் 10
|₹56,100
|₹89,760
|₹90,321
|லெவல் 18
|₹2,50,000
|₹4,00,000
|₹4,02,500
டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்
அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியிடப்பட்டாலும் கூட, விதிமுறைகளின்படி, இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாகவே கருதப்படும். இதன் விளைவாக, ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் ஆகிய மாதங்களுக்கான அரியர் தொகையை ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஒரே தவணையாகப் பெறுவார்கள். இது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வருவாயில் கணிசமான உயர்வை ஏற்படுத்தும்.
ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வுக்கு உள்ள முக்கியத்துவம் என்ன?
டிசம்பர் 2025-இல் 7வது ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்த பிறகு நடக்கும் முதல் அகவிலைப்படி உயர்வாக இது உள்ளது. மேலும் தற்போது அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படியின் தாக்கம் 8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள கணக்கீடுகளிலும் இருக்கும். இந்த காரணங்களால் ஜனவரி மாதம் டிஏ உயர்வு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
அமைச்சரவை கூட்டத்தில் டிஏ உயர்வு அறிவிக்கப்படுமா?
மார்ச் 18 அல்லது 25 ஆம் தேதிகளில் அமைச்சரை கூட்டங்கள் (Cabinet Meeting) நடக்கவுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த கூட்டங்களில் டிஏ உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் தற்போது உள்ளது. எனினும், அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண ஏற்றம் குறித்து மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையோ அல்லத் தகவலோ இன்னும் வரவில்லை.
