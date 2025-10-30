அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி - 6வது, 7வது ஊதியக்குழு... அகவிலைப்படி உயர்வு!

DA Hike, 6th and 7th Pay Commission: நடப்பு அக்டோபர் மாதம் என்பது அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு மாதமாகவே அமைந்துள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி, அகவிலைப்படி நிவாரணம் ஆகியவை உயர்த்தப்பட்டு வருகின்றன.
DA Hike: டிஏ உயர்வை அறிவித்த மாநிலங்கள்
அந்த வகையில், தற்போது வரை பீகார், ராஜஸ்தான், அருணாச்சலப் பிரதேசம், ஹிமாச்சல் பிரதேசம், கர்நாடகா, உத்தர பிரதேசம், அஸ்ஸாம், உத்தரகாண்ட், ஆந்திரா, ஹரியானா, கோவா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அகவிலைப்டி உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. இதில் சில மாநிலங்கள் தீபாவளிக்கு முன்னரும், சில மாநிலங்கள் தீபாவளிக்கு பின்னரும் இந்த அகவிலைப்படியை உயர்த்தின.
இதற்கு முன்னதாக மத்திய அரசு அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி, அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை உயர்த்தி வழங்கியது. அதாவது, அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படியை சுமார் 3% ஆக உயர்த்தியது. இதனால் அகவிலைப்படி 55 சதவீதத்தில் இருந்து 58 சதவீதமாக அதிகரித்தது. இது கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் கணக்கிடப்பட்டு நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
DA Hike: ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு அறிவிப்பு
அந்த வகையில், மத்திய அரசு மற்றும் மற்ற மாநிலங்களை தொடர்ந்து யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு காஷ்மீரும் அதன் ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோருக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்கி உள்ளது. இது அவர்களுக்கு நிதி சார்ந்த நிவாரணத்தை அளிக்கும், மேலும் விலைவாசி உயர்வுக்கு ஈடுசெய்யும் அளவிலும் இருக்கும். இதுகுறித்து ஜம்மு காஷ்மீர் நிதித்துறை நான்கு ஆணைகளை பிறப்பித்துள்ளது.
DA Hike: 7வது ஊதியக்குழு - அகவிலைப்படி 3% உயர்வு
7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3% உயரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் அகவிலைப்படி 55 சதவீதத்தில் இருந்து 58 ஆக அதிகரிக்கும். இது கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் கணக்கிடப்படும். ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையிலான நிலுவைத் தொகை, வரும் அக்டோபர் மாத ஊதியத்துடன் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.
அரசு ஊழியர்களை போன்று ஜம்மு காஷ்மீரின் ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களும் பயன்பெறுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் உயர்த்தி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களின் அகவிலைப்படியும் 58% ஆக உயர்ந்துள்ளது, ஜூலை - செப்டம்பர் நிலுவைத் தொகை அக்டோபர் மாத ஊதியத்துடன் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
DA Hike: 6வது ஊதியக்குழு - அகவிலைப்படி 5% உயர்வு
அதேநேரத்தில், 6வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் வரும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி 5 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது தற்போது அவர்களின் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 252 சதவீதமாக உள்ள நிலையில், தற்போதைய உயர்வுக்கு பின் 257 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. இதுவும் கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஜூலை - செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான நிலுவைத் தொகை அக்டோபர் மாத ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்துடன் வழங்கப்படும்.
