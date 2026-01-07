English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஜனவரி 2026 -இல் 60% ஆகும் அகவிலைப்படி: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு கணக்கீடு இதோ

ஜனவரி 2026 -இல் 60% ஆகும் அகவிலைப்படி: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு கணக்கீடு இதோ

DA Hike Latest News: ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:58 PM IST
  • அகவிலைப்படி எதன் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?
  • டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
  • ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

ஜனவரி 2026 -இல் 60% ஆகும் அகவிலைப்படி: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தில் (DR) 2%-3% அதிகரிப்பு கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. இது நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்திலிருந்து ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான டிஏ உயர்வு

தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியையும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 58% அகவிலை நிவாரணத்தையும் பெற்று வருகிறார்கள். இதில் கூடிய விரைவில் ஏற்றம் இருக்கும். இதன் மூலம் மத்திய அரசின் கீழ் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வையும் பெறுவார்கள்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எதன் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

அகவிலைப்படி தொழிலாளர் பணியகம் மூலம் வெளியிடப்படும் உறுதியான அரசாங்க தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அகவிலைப்படி கணக்கீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI-IW), நவம்பர் 2025 இல் 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்து 148.2 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

7வது ஊதியக் குழுவின் விதிகளின்படி, முந்தைய 12 மாதங்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI-IW) அகவிலைப்படியை தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது. இது தினசரி உணவுச் செலவுகள், போக்குவரத்து, வீட்டுவசதி மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளது

ஜூலை முதல் நவம்பர் 2025 வரையிலான தரவுகளைப் பார்க்கும்போது, ​​புள்ளிகள் நிலையான மேல்நோக்கிய போக்கைக் காட்டுகின்றன. நவம்பர் 2025-ல், AICPI-IW 0.5 புள்ளி அதிகரித்தது. நவம்பர் தரவுகளின் அடிப்படையில், அகவிலைப்படி (DA) 59.93 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. இது அகவிலைப்படி (DA) 60 சதவீதத்திற்கு மிக அருகில் உள்ளது என்பதையும், அதற்குக் கீழே குறைய வாய்ப்பில்லை என்பதையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

இப்போது அனைவரின் பார்வையும் டிசம்பர் 2025 குறியீட்டின் மீது உள்ளது. அது ஜனவரி மாத இறுதியில் வெளியிடப்படும். கடந்த மாதங்களின் போக்கை டிசம்பர் எண்கள் பின்பற்றினாலும், அகவிலைப்படி உயர்வில் பெரிய மாற்றம் வர வாய்ப்பில்லை. ஏனெனில், டிசம்பரில் குறியீடு கடந்த மாதங்களை போல இருந்தாலும், சராசரி அகவிலைப்படி 60.34 சதவீதமாக இருக்கும். குறியீட்டெண் சற்று குறைந்தாலும், அது 60 சதவீதத்திலேயே இருக்கும். 

அரசாங்கத்தின் தரவு எண்களின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி எப்போதும் தசமங்களில் நிர்ணயிக்கப்படுவதில்லை. முழு எண்களிலேயெ அகவிலைப்படி அறிவிக்கப்படுகின்றது. எனவே, 60.00 சதவீதத்திற்கும் 60.99 சதவீதத்திற்கும் இடையிலான எந்தவொரு எண்ணிக்கையும் இறுதியில் 60 சதவீதமாகக் கருதப்படும். அதாவது, தற்போதைய அகவிலைப்படி 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக 2 சதவீதம் அதிகரிப்பது கிட்டத்தட்ட உறுதி.

AICPI-IW: ஜூலை முதல் நவம்பர் 2025 வரை AICPI-IW எண்களில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு:

ஜூலை 2025: 1.5 புள்ளி
ஆகஸ்ட் 2025: 0.6 புள்ளி
செப்டம்பர் 2025: 0.2 புள்ளி
அக்டோபர் 2025: 0.4 புள்ளி
நவம்பர் 2025: 0.5 புள்ளி
டிசம்பர் 2025: அடுத்த மாதம் வெளிவரும்

ஆதாரம்: தொழிலாளர் பணியகம்

DA Hike: டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது வரும்?

இந்த அதிகரித்த விகிதங்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்றாலும், அரசாங்க நடைமுறைகள் காரணமாக, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு பொதுவாக மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் வரும். ஜனவரிக்கும் அறிவிப்புக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகையாக வழங்கப்படும். 8வது ஊதியக் குழுவின் புதிய சுழற்சி ஜனவரி 1, 2026 அன்று தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் இந்த அதிகரிப்பும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு இருமுறை அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரண விகிதத்தை திருத்தி அமைக்கிறது. முந்தைய ஆண்டின் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான AICPI எண்களின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வும், ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான AICPI எண்களின் அடிப்படையில் ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஜனவரி 2026 முதல் 14-54% சம்பள உயர்வு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழவில் 74% அகவிலைப்படி? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், டிஏ.... புத்தம் புதிய அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

