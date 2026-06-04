/ஜூலை டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி, சம்பளம் உயரும்... AICPI-IW குட் நியூஸ்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் (8th Pay Commission) அமலாக்கத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறார்கள். அது நடைமுறைக்கு வர இன்னும் கணிசமான காலம் பிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், 2026-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு பெரிய நிதி ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடும். மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை (DA) 3 சதவீதம் வரை உயர்த்தக்கூடும்.
இந்த டிஏ உயர்வு (DA Hike) ஊதியங்களில் கணிசமான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பணவீக்கத் தரவுகள் கணிசமான அகவிலைப்படி உயர்வைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இது ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்படும் திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படி விகிதங்கள், ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்ததாகக் கருதப்படும். இது மாத ஊதியத்தில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தொழிலாளர் பணியகத்தால் (Labour Bureau) வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையின்படி, ஏப்ரல் 2026-இல் தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI-IW) 149.9 புள்ளிகளாக உயர்ந்ததாகத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. மார்ச் 2026-இல் இந்த எண்ணிக்கை 149.1 புள்ளிகளாக இருந்தது. பணவீக்க விகிதம் மார்ச் மாதத்தில் இருந்த 4.27 சதவீதத்திலிருந்து உயர்ந்து, ஏப்ரல் மாதத்தில் 4.46 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை, AICPI-IW தரவுகளின் 12 மாத சராசரியின் அடிப்படையில் கணக்கிடுகிறது. ஜூன் 2026-இல் அறிவிக்கப்படவுள்ள அகவிலைப்படி உயர்விற்கு, ஜூலை 2025 முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான 12 மாதங்களின் சராசரி குறியீட்டு எண்களே கணக்கீட்டிற்கான அடிப்படையாக அமையும். தற்போதைய நிலவரப்படி, ஏப்ரல் 2026 வரையிலான கிடைக்கப்பெற்ற தரவுகள், அகவிலைப்படியில் 3 சதவீதம் வரை உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
ஏப்ரல் 2026-இல், மத்திய அரசு அகவிலைப்படியில் (Dearness Allowance) 2% உயர்வு அறிவித்தது. இது ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வந்தது. இதன் விளைவாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 60% ஆக உயர்ந்தது. அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என தற்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு வழக்கமாக செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் மாதங்களில் வெளியிடப்படும்.
AICPI-IW தரவு
|மாதம்
|AICPI-IW குறியீட்டு தரவு
|மே 2025
|144
|ஜூன் 2025
|145
|ஜூலை 2025
|146.5
|ஆகஸ்ட் 2025
|147.1
|செப்டம்பர் 2025
|147.3
|அக்டோபர் 2025
|147.7
|நவம்பர் 2025
|148.2
|டிசம்பர் 2025
|148.2
|ஜனவரி 2026
|148.6
|பிப்ரவரி 2026
|148.5
|மார்ச் 2026
|149.1
|ஏப்ரல் 2026
|149.9
|சராசரி
|147.51
அகவிலைப்படி கணக்கீடு ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. முதலாவதாக, AICPI-IW தரவானது (2016-ஐ அடிப்படை ஆண்டாகக் கொண்டது), 2001-ஐ அடிப்படை ஆண்டாகக் கொண்ட தரவுடன் சமன் செய்வதற்காக 2.88 என்ற காரணியால் பெருக்கப்படுகிறது. பின்னர், சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அகவிலைப்படியின் சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.
ஏப்ரல் 2026 வரையிலான தரவுகளின்படி, அகவிலைப்படி சுமார் 62.51% ஆகக் கணக்கிடப்படுகிறது. இதனை 63% என எடுத்துக்கொள்ளலாம். இருப்பினும், மே மற்றும் ஜூன் 2026 மாதங்களுக்கான குறியீட்டுத் தரவுகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னரே, இறுதி அகவிலைப்படி விகிதம் உறுதி செய்யப்படும்.
அகவிலைப்படி உயர்வு சுருக்கமாக...
|அம்சம்
|விவரம்
|அகவிலைப்படி மாற்றம்
|ஆண்டுக்கு இரு முறை திருத்தப்படுகின்றது
|அகவிலைப்படி திருத்தத்திற்கான அடிப்படை
|AICPI-IW தரவுகள்
|டிஏ உயர்வின் முக்கிய நோக்கம்
|ஊழியர்களுக்கு பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் அளிப்பது
|தற்போதைய அகவிலைப்படி
|60% (ஜனவரி 2026 முதல் அமல்)
|எதிர்பார்க்கப்படும் அகவிலைப்படி
|63% (ஜூலை முதல் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது)
டிஏ 63 சதவீதத்தை எட்டினால் ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் (Salary Hike)? அகவிலைப்படி உயர்வின் நேரடி தாக்கம் மாத சம்பளத்தில் தெரியும். ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் நேரடிப் பலனைப் பெறுவார்கள். ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)