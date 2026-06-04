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ஜூலை டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி, சம்பளம் உயரும்... AICPI-IW குட் நியூஸ்

DA Hike Latest News: ஜூலை 2026 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? AICPI-IW எதை சுட்டிக்காட்டுகிறது? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 04, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:16 PM IST
ஜூலை டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி, சம்பளம் உயரும்... AICPI-IW குட் நியூஸ்
Image Credit: DA Hike in July 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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