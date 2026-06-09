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ஜூலை டிஏ உயர்வு: 63% அகவிலைப்படியில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

DA Hike Latest News: ஜூலை 2026 முதல் பொருந்தக்கூடிய அடுத்த திருத்தத்தில், ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியில் நேரடியாக 3% உயர்வு ஏற்படக்கூடும். இது நடைமுறைக்கு வரும்போது, ​​ஊழியர்களுக்கான மொத்த அகவிலைப்படி 60%-லிருந்து 63%-ஆக உயரக்கூடும். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:16 PM IST
ஜூலை டிஏ உயர்வு: 63% அகவிலைப்படியில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
Image Credit: DA Hike (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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