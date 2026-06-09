/ஜூலை டிஏ உயர்வு: 63% அகவிலைப்படியில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் முக்கிய செய்தி உள்ளது. கூடிய விரைவில் அடுத்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண அதிகரிப்பு பற்றிய செய்தி கிடைக்கக்கூடும். மத்திய அரசு தனது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) விகிதங்களை ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தி அமைக்கிறது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் தொகுக்கப்படும் 'தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின்' (AICPI-IW) அரையாண்டு (ஜனவரி–ஜூன் மற்றும் ஜூலை–டிசம்பர்) தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த விகிதங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் அகவிலைப்படியில் 2% உயர்வை மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது. தற்போது, ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜூலை 2026-க்கான புதிய விகிதங்கள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தொழிலாளர் பணியகம் (Labour Bureau), ஏப்ரல் 2026-க்கான AICPI-IW புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. ஏப்ரல் மாதத்தில், தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு 0.8 புள்ளிகள் உயர்ந்து 149.9-ஐ எட்டியது. இது மார்ச் மாதத்தில் 149.1-ஆக இருந்தது.
ஏப்ரல் வரையிலான தரவுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி அளவு சுமார் 62.54% ஆக உள்ளது, இது 2% டிஏ உயர்வுக்கான (DA Hike) சாத்தியத்தைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கான புள்ளிவிவரங்கள் இன்னும் வர வேண்டியுள்ளன; இவை ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள அகவிலைப்படி உயர்வின் துல்லியமான அளவை உறுதிப்படுத்தும். மே மற்றும் ஜூன் 2026 மாதங்களிலும் இதே போக்கு நீடித்து, குறியீட்டு எண் சுமார் 63.72%-ஐ எட்டினால், 3% உயர்வு உறுதியாகும். முழு எண்களை மட்டுமே கணக்கில் கொண்டு தசம மதிப்புகளை அரசு புறக்கணிப்பதால், ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் மொத்த அகவிலைப்படி 63%-ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 60% என்ற விகிதத்தில் அகவிலைப்படியைப் பெறுகின்றனர். இந்த விகிதம் ஏப்ரல் 2026-இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும், ஜனவரி 2026 முதல் அமலில் உள்ளது. இதன் விளைவாக, ஜூலை 2026 முதல் பொருந்தக்கூடிய அடுத்த திருத்தத்தில், ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியில் நேரடியாக 3% உயர்வு ஏற்படக்கூடும். இது நடைமுறைக்கு வரும்போது, ஊழியர்களுக்கான மொத்த அகவிலைப்படி 60%-லிருந்து 63%-ஆக உயரக்கூடும்.
டிசம்பர் 31, 2025 அன்று 7-வது ஊதியக் குழுவின் காலம் அதிகாரப்பூர்வமாக முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் இரண்டாவது மறுஆய்வாக ஜூலை மாத அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு அமைகிறது. இது 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் ஊதியத்தையும், சுமார் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத ஓய்வூதியத்தையும் (அகவிலை நிவாரணம்/DR) மாற்றி அமைக்கும்.
அகவிலைப்படி 63 சதவிகிதமாக அதிகரித்த பின்னர், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
இதுவரை ஏப்ரல் 2026 வரையிலான தரவுகள் கிடைத்துள்ளன. மே மற்றும் ஜூன் 2026-க்கான AICPI-IW புள்ளிவிவரங்கள் வெளியானதும், தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் அந்தத் தரவை நிதியமைச்சகத்திற்கு அனுப்பும். அதைத் தொடர்ந்து ஒரு முன்மொழிவு தயாரிக்கப்படும். ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய அகவிலைப்படி விகிதங்களை, பண்டிகைக் காலத்தை ஒட்டி செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது அக்டோபர் மாதத் தொடக்கத்தில் மத்திய அமைச்சரவை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசியை அரசு ஊழியர்கள் சமாளிக்க ஏதுவாக அவர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. இது தங்கள் செலவுகளை சமாளிக்க அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கின்றது.
7-வது ஊதியக் குழுவின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியானது முந்தைய 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW (தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியைக் கணக்கிட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி சூத்திரம்: 7-வது CPC DA% = [{கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW-ன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001=100) – 261.42} / 261.42 × 100]