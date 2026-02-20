அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி உயர்வு: டிஏ 2% அதிகரித்தால் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

Central Government Employees DA Hike: மார்ச் மாதம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடும். ஏனெனில் மார்ச் மாதத்தில் மத்திய அரசு சில முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் ஏராளமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் DA உயர்வை மத்திய அரசு விரைவில் அறிவிக்கக்கூடும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி
மார்ச் மாதத்தில் அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்பட்டால், அதன் விகிதங்கள் ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும். 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள். AICPI-IW இன் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, அகவிலைப்படி 2% வரை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எப்போது அதிகரிக்கும்?
ஹோலிக்குப் பிறகு மத்திய அரசு அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. இதன் விளைவாக குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு ஏற்படும். இதற்கிடையில், 8வது சம்பள கமிஷனின் மறுஆய்வு அறிக்கைக்கான பணிகளும் வேகம் பெற்று வருகின்றன. எனினும் அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அகவிலைப்படி எந்த அளவை எட்டும்?
2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. பணவீக்கத்தின் அடிப்படையில் 2% அகவிலைப்படி உயர்வு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது, அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 2% அதிகரித்தால், அது 60% ஐ எட்டும்.
சில ஊடக அறிக்கைகள் அகவிலப்படி 5% வரை அதிகரிக்கும் என கூறுகின்றன. ஆனால் AICPI இன் 12 மாத தரவு மொத்தமாக 2% மட்டுமே அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது, இது துல்லியமானது. தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படி பெறுகின்றனர். அகவிலைப்படி அதிகரிப்பிற்குப் பிறகு, அவர்களின் சம்பளம் உயரும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 2% அதிகரிப்பது அவர்களின் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். 2% உயர்வு அவர்களின் சம்பளத்தை எவ்வாறு அதிகரிக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
- ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.30,000 என வைத்துக்கொள்வோம். 2% உயர்வு ரூ.600 ஆக இருக்கும். இதன் விளைவாக ஆண்டுக்கு ₹7,200 வரை அதிகரிக்கும்.
- மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000 ஆக இருந்தால், 2% அகவிலைப்படி ₹800 ஆக அதிகரிக்கும். அதாவது சம்பளம் ஆண்டுதோறும் ₹9,600 அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அதிகரிப்பு ஒரு நிதி ஊக்கமாக இருக்கும்.
அகவிலைப்படி கணக்கீடு
அகவிலைப்படி ஒரு சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது:
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி சூத்திரம்:
அகவிலைப்படி% = [(கடந்த 12 மாதங்களுக்கு AICPI இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 115.76) ÷ 115.76] x 100
பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி சூத்திரம்:
அகவிலைப்படி% = [(கடந்த 3 மாதங்களுக்கு AICPI இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 126.33) ÷ 126.33] x 100
