  • Tamil News
  • Business
  • பொறுமையை சோதிக்கும் மத்திய அரசு: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, அரியர்....அறிவிப்பு எப்போது?

பொறுமையை சோதிக்கும் மத்திய அரசு: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, அரியர்....அறிவிப்பு எப்போது?

DA Hike Latest News: டிஏ உயர்வு அறிவிப்பை தாமதிக்கிறதா மத்திய அரசு? மார்ச் 9 ஆம் தேதிக்கு பிறகு அறிவிப்பு வருமா? அகவிலைப்படி திருத்தம் பற்றிய முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 4, 2026, 11:22 AM IST
  • ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு அறிவிப்பை மத்திய அரசு தாமதப்படுத்துவது ஏன்?
  • அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

பொறுமையை சோதிக்கும் மத்திய அரசு: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, அரியர்....அறிவிப்பு எப்போது?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால், அதற்கு முன்னதாக, ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு சிறிய அளவு நிவாரணத்தை அளிக்கும் என்ற அவர்களது எதிர்பார்ப்பு முடிவுக்கு வருவதாக இல்லை. ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு அறிவிப்பை மத்திய அரசு தாமதப்படுத்துவது ஏன்? அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

டிஏ உயர்வு அறிவிப்பை தாமதிக்கிறதா மத்திய அரசு?

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பை மத்திய அரசு தாமதப்படுத்துகிறதா? இதற்கு பதில் ‘இல்லை’! வழக்கமாக, ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் அறிவிக்கப்படுகின்றது. ஜனவரிக்கான டிஏ உயர்வு மார்ச் மாதம் 15 ஆம் தேதிக்கு பிறகு அறிவிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளும் உள்ளன. 

இன்று ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகின்றது. ஆகையால் ஹோலி பரிசாக டிஏ உயர்வு அறிவிக்கப்படும் என்ற செய்திகள் பரவி வந்தன. ஆனால், இதற்கான அறிவிப்பு எதையும் அரசு வெளியிடவில்லை. மார்ச் மாதம் 9 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளது. இந்த கூட்டத்தொடரில் அல்லது, இதையொட்டி நடக்கக்கூடும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு வரக்கூடும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

AICPI-IW எண்கள் மூலம் கிடைத்த தெளிவு

அகவிலைப்படி உயர்வு AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றது. அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு-தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் எனப்படும் AICPI-IW ஒரு மாதாந்திர குறியீட்டை வெளியிடுகிறது. இது தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் நுகரும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சில்லறை விலைகளில் காலப்போக்கில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அளவிடுகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் தொழிலாளர் பணியகத்தால் AICPI-IW தரவு வெளியிடப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி கணக்கீடு முன்னேறுகிறது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்

டிசம்பர் 2025 க்கான AICPI-IW எண்ணிக்கை 148.2 ஆக உள்ளது. இது 12 மாத சராசரி AICPI-IW ஐ 145.54 ஆக்குகிறது. இந்த கணக்கீட்டின் அடிப்படையில், மொத்த அகவிலைப்படி 60.33% ஆக வருகிறது. இது ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யப்பட்டு, ஜனவரி மாதம் முதலான அகவிலைப்படி60% ஆகக் கருதப்படலாம். அதாவது அகவிலைப்படியில் 2% அதிகரிப்பு இருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது.

DA Hike: டிஏ உயர்வின் நன்மைகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 2 முறை அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை திருத்தபடுகின்றன. இந்த திருத்தம் மாத சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வரும்போது அகவிலைப்படி பெரும்பாலும், அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணக்கப்படும் என்பதால், இதன் முக்கியத்துவம் இன்னும் அதிகமாகின்றது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்து மொத்த அகவிலைப்படு 60% ஆக அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. இந்த நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான கணக்கீட்டை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.18,000.

ரூ.18,000 இல் 2% அகவிலைப்படி = மாதத்திற்கு ரூ.360

ரூ.18,000 இல் 60% அகவிலைப்படி = மாதத்திற்கு ரூ.10,800

அதாவது, அகவிலைப்படி அதிகரித்த பிறகு, மிகக் குறைந்த ஊதியம் பெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மாதாந்திர அகவிலைப்படி ரூ.10,800 ஐத் தொடும். அடுத்தடுத்த நிலை ஊழியர்களுக்கு ஏற்றம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்.

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்

ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு அமலுக்கு வரும் என்பதால், ஜனவரி முதல் அரியர் தொகையும் கிடைக்கும். மார்ச் மாதம் அறிவிப்பு வந்தால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் தொகையை பெறுவார்கள். அவர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படியையும் சேர்த்து பெறுவார்கள்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை விரைவில் வருகிறது: இந்த 1 தவறால் ரூ.2,000 கிடைக்காமல் போகலாம்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு சூப்பர் செய்தி: FMA ரூ.1,000 டு ரூ.20,000... முக்கிய அலவன்சில் அபார ஏற்றம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

