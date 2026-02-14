English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்... மார்ச் மாதம் அறிவிப்பா?

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்... மார்ச் மாதம் அறிவிப்பா?

DA Hike Latest News: ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் 8வது ஊதியக்குழுவில் என்ன தாக்கம் இருக்கும்? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 14, 2026, 01:29 PM IST
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்... மார்ச் மாதம் அறிவிப்பா?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் உள்ளது. இன்னும் சில நாட்களில் ஹோலி பண்டிகைக் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், அந்த நேரத்தில் அரசு ஒரு நல்ல செய்தியையும் அளிகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படியை (DA) 2% அதிகரிப்பதற்கான திட்டம் தயாராக உள்ளது. இது 58% இலிருந்து 60% ஆக அதிகரிக்கப்படுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எப்போது அதிகரிக்கும்?

அகவிலைப்படியை (DA) 58% இலிருந்து 60% ஆக உயர்த்துவதற்கான திட்டம் தயாராக உள்ளது. டிசம்பர் 2025 AICPI குறியீடு (148.2) வெளிவந்தபின்னர் இந்த எண்ணிக்கை குறித்த தெளிவு கிடைத்துளது. அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு ஹோலிக்கு முன் (மார்ச் 3-4) அல்லது அடுத்த வாரம் வரும் என நம்பப்படுகின்றது.  ஒப்புதல் சாத்தியமாகும். இந்த 60% அகவிலைப்படி 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு அடிப்படையாக மாறும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எந்த நிலையில் உள்ளது

AICPI-IW (தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) தரவுகளின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. AICPI குறியீடு டிசம்பர் 2025 இல் மாறாமல் 148.2 இல் இருந்தது. ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான சராசரி குறியீட்டைச் சேர்த்தால் 60.35% அகவிலைப்படி எண் கிடைக்கும், இது 60% ஆக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும்.

டிசம்பர் தரவுகள் வெளியிடப்பட்டதை அடுத்து, AICPI-IW கணக்கீடு முடிந்துவிட்டது. அடுத்தது முறையான அமைச்சரவை ஒப்புதலுக்காக ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நேரம்

பொதுவாக மார்ச் மாதம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான நேரமாக கருதப்படுகின்றது. ஏனெனில், இந்த சமயத்தில்தான் வழக்கமாக ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி மத்திய அரசு ஜனவரி மாத அகவிலைப்படிக்கான அறிவிப்பை வெளியிடுகின்றது. இந்த ஆண்டு மார்ச் 3-4 ஆம் தேதிகளில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படும். அந்த நேரத்தில் அறிவிப்பும் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 70 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாத வருமானத்தை அதிகரிக்கும்.

DA Arrears: டிஏ அரியரும் கிடைக்குமா?

ஜனவரி 2026 முதல் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு கணக்கில் கொள்ளப்படும். ஆகையால், மார்ச் மாத அறிவ்விப்பு வந்தால், ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான டிஏ அரியர் தொகையும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும்.

Salary Hike: டிஏ 2% அதிகரித்தால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?

இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹50,000 என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். 

2% அகவிலைப்படி உயர்வு = மாதத்திற்கு ₹1,000
மூன்று மாத நிலுவைத் தொகை (ஜனவரி-மார்ச்) = ₹3,000

இந்த வகையில் பண்டிகை நேரத்தில் இந்த கூடுதல் தொகை ஊழியர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும்.

8வது ஊதியக்குழுவில் 60% அகவிலைப்படியின் தாக்கம்?

இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம். 8வது சம்பள ஆணையம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாகக் கருதப்படுகிறது. புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயிக்கும் போது 60% அகவிலைப்படி அடிப்படையிலேயே சேர்க்கப்படும்.

இதன் அர்த்தம் என்ன?

அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 என்றால்:

₹18,000 + 60% டிஏ = ₹28,800

அகவைலைப்படி கூட்டப்பட்ட இந்த தொகை ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்படும். அதாவது பொருள் 60% அகவிலைப்படி 8வது ஊதியக்குழுவின் அடிப்படை ஊதிய கட்டமைப்பின் அடித்தளத்தை உருவாக்கும்.

டிஏ உயர்வு சுருக்கமாக.....

- சமீபத்தில் வந்த AICPI IW தரவுகளின் அடிப்படையில் 2% அகவிலைப்படி உயர்வு, அதாவது 60% அகவிலைப்படி கிட்டத்தட்ட முடிவாகிவிட்டது. 
- இது குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். 
- 8வது ஊதியக்குழுவிலும் இதன் தாக்கம் முக்கியமானதாக் இருக்கும்.

