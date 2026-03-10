அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% அகவிலைப்படி: இந்த நாளில் டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு

Central Government Employees DA Hike: லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள். எனினும், அதற்கிடையில், அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு அவர்களுக்கு நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கவுள்ளது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான நேரம்
ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்புக்கான நேரம் வந்துவிட்டது. வழக்கமாக, ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதம் ஹோலி படிகையின் போதும், ஜூலை மாதத்திற்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களிலும் வெளியிடப்படும். எனினும், இந்த முறை சிறிது தாமதம் ஏற்படுகிறது.
AICPI-IW தரவுகள் மூலம் கிடைத்த தகவல்
AICPI-IW தரவுகள் அகவிலைப்படி உயர்வை எவ்வாறு தீர்மானிக்க உதவுகிறது? கடந்த ஆண்டின் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையான AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படியும், ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான தரவுகளின் அடிப்படையில் ஜூலை மாத அகவிலைப்படியும் தீர்மானிக்கப்ப்படுகின்றன. AICPI-IW என்பது ஒரு மாதாந்திர குறியீடாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தும் நிலையான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சில்லறை விலைகளில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டு மாற்றங்களை அளவிடுகிறது. சமீபத்திய தரவுகள் மற்றும் பணவீக்க விகிதம் (AICPI-IW) ஆகியவற்றைப் பார்க்கும்போது, ஜனவரி முதல் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என்பது தெளிவாகிறது. இது ஊழியர்களின் மொத்த அகவிலைப்படியை 58% இலிருந்து 60% ஆக அதிகரிக்கும்.
60% எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது?
அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI-IW) படி, ஜனவரி 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான சராசரி பணவீக்க விகிதம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்ட இந்தத் தரவுகளின்படி, சரியான அகவிலைப்படி எண்ணிக்கை 60.33% ஆகும். விதிகளின்படி, அரசாங்கம் தசம இடங்களைக் கணக்கிடுவதில்லை, எனவே இந்த முறை 60% அகவிலைப்படி வழங்கப்படும் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.
DA Arrears: தாமதம் ஏற்பட்டாலும், டிஏ அரியர் கிடைக்கும்
அரசு இன்னும் ஜனவரி 2026 -க்கான டிஏ உயர்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கவில்லை என்றாலும், ஊழியர்கள் பீதி அடையத் தேவையில்லை. அரசாங்கம் அதை அப்போது அறிவித்தாலும், இது ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். அதாவது ஜனவரி முதலான மாதங்களுக்கான அதிகரித்த சம்பளத்தை ஊழியர்கள் ஒரே முறையில் டிஏ அரியர் தொகையாகப் பெறுவார்கள்.
Pension Hike: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு பெரிய நிவாரணம்
தற்போது பணியில் இருக்கும் ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல, ஓய்வு பெற்ற மூத்த குடிமக்களும் இந்த அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலை நிவாரணமும் (DR) 2% அதிகரிக்கப்படும். இது அவர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராட அவர்களுக்கு உதவி கிடைக்கும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹30,000 என்றால், 2% உயர்வு அவர்களின் மாத வருமானத்தை நேரடியாக ₹600 அதிகரிக்கும். மற்ற கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஆரியர் தொகைகளின் காரணமாக, இந்த சிறிய தொகை ஒரு மரியாதைக்குரிய அதிகரிப்பாகத் தெரிகிறது.
உதாரணமாக,
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.20,000 ஆக இருந்தால், சம்பளம் ரூ.31,600 -இலிருந்து ரூ.32,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000 ஆக இருந்தால், சம்பளம் ரூ.63,200க்கு -இலிருந்து ரூ.64,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 ஆக இருந்தால், சம்பளம் ரூ.79,000 -இலிருந்து ரூ.80,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
Cabinet Meeting: அமைச்சரவை கூட்டம்
நேற்று முதல் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வருகின்றது. இதற்கிடையில், மார்ச் 11, 18 அல்லது 25 ஆம் தேதிகளில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம். எனினும், இது குறித்து அரசாங்கம் எந்த அறிவிப்பையும் இன்னும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 7 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? வலுக்கும் கோரிக்கை
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ