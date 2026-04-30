9% டிஏ உயர்வு: அடி தூள்!! இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் அதிக அகவிலைப்படி

DA Hike Latest News: 6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வரும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 257 சதவீதத்திலிருந்து 262 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 5வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வருபவர்களுக்கான அகவிலைப்படி இப்போது 474 சதவீதத்திலிருந்து 483 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 30, 2026, 10:10 AM IST
  • எந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு மாறுபட்ட டிஏ உயர்வு கிடைக்கும்?
  • 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக்குழுக்களின் கீழ் அகவிலைப்படி எவ்வளவு திருத்தபட்டுள்ளது?
  • 7வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளின் கீழ் ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது?

Trending Photos

IPL: அதிக முறை 3 விக்கெட்டை.. டாப் 10 &#039;பிஸ்தா&#039; பாஸ்ட் பௌலர்கள் லிஸ்ட்
camera icon10
IPL
IPL: அதிக முறை 3 விக்கெட்டை.. டாப் 10 'பிஸ்தா' பாஸ்ட் பௌலர்கள் லிஸ்ட்
சித்திரை 16 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 16 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?
camera icon5
CSK
IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?
சித்திரை 17 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 17 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது முக்கியமான தருணமாக உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு பற்றிய செய்திகள் ஒவ்வொன்றாக வந்த வண்ணம் உள்ளன. அதே வேளையில், சமீபத்தில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டது.

அகவிலைப்படி உயர்வு

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான, ஜனவரி முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான காலத்திற்கான, பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) / அகவிலை நிவாரண (Dearness Relief) உயர்வை மோடி அரசு சமீபத்தில் அறிவித்தது. 7வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பின் கீழ், இந்த அகவிலைப்படி 2% உயர்த்தப்பட்டு, ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தில் 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

5வது மற்றும் 6வது ஊதியக்குழுக்கள்

அகவிலைப்படி பற்றிய விஷயத்தில், பெரிதும் கவனிக்கப்படாமல் போன மற்றொரு முக்கியமான விவரமும் உள்ளது. 5-வது மற்றும் 6-வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்புகளின் கீழ் இப்போதும் ஊதியம் அல்லது ஓய்வூதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதங்களையும் மத்திய அரசு திருத்தியமைத்துள்ளது. மேலும், இவர்களின் விஷயத்தில், இந்த உயர்வு கணிசமாக அதிகமாக உள்ளது.

9% டிஏ உயர்வு

நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, 

- 6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வரும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 257 சதவீதத்திலிருந்து 262 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

- 5வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வருபவர்களுக்கான அகவிலைப்படி இப்போது 474 சதவீதத்திலிருந்து 483 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- சதவீத அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, ​​இது 6-வது ஊதியக் குழு ஊழியர்களுக்கு 5 சதவீத உயர்வையும், 5-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வருபவர்களுக்கு 9 சதவீத உயர்வையும் குறிக்கிறது.

- இவை இரண்டும் 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வழங்கப்பட்ட 2 சதவீத டிஏ உயர்வை (DA Hike) விட மிக அதிகமாகும்.

ஊழியர்கள் இன்னும் ஏன் பழைய ஊதியக் குழுக்களின் கீழ் உள்ளனர்?

இது பலருக்கு உள்ள ஒரு கேள்வியாக உள்ளது. 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்றே முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில், சில ஊழியர்கள் ஏன் இன்னும் பழைய ஊதியக் கட்டமைப்புகளின் கீழ் ஊதியம் அல்லது ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர்? பல்வேறு வகையான நிறுவனங்களில் ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதில்தான் இதற்கான விடை அடங்கியுள்ளது.

அரசுடன் தொடர்புடைய அனைத்து நிறுவனங்களும் ஒரே நேரத்தில் ஊதியத் திருத்தங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. பல தன்னாட்சி அமைப்புகள், பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் மானியம் பெறும் அமைப்புகள் ஆகியவை மத்திய அரசின் ஊதியக் குழுப் பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றுவதில் தாமதம் காட்டுகின்றன. சில சமயங்களில் இந்தத் தாமதம் மாதக்கணக்கிலோ அல்லது ஆண்டுகணக்கிலோ கூட நீடிக்கலாம். இத்தகைய நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், திருத்தப்பட்ட ஊதிய முறை முறையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் வரை, பழைய ஊதியக் கட்டமைப்புகளின் கீழேயே தொடர்ந்து ஊதியம் பெறக்கூடும்.

ஓய்வூதியத்திலும் தாக்கம் ஏற்படும்

இதில் ஓய்வூதியம் தொடர்பான சிக்கல்களும் எழக்கூடும். சில ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள், குறிப்பாக 2006-க்கு முன்னரோ அல்லது 2016-க்கு முன்னரோ ஓய்வுபெற்றவர்கள், ஓய்வூதியத் திருத்தங்களில் முரண்பாடுகளைச் சந்தித்துள்ளனர். பல சந்தர்ப்பங்களில், ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு சூத்திரத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் அல்லது குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய விதிகள் தொடர்பான சிக்கல்கள் சர்ச்சைகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளன. இவற்றுள் சில வழக்குகள் இன்னும் நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளன. இதன் விளைவாக, இந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் பழைய ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்புகளின் கீழேயே தொடர்ந்து நீடிக்கின்றனர். 

மற்றொரு காரணி, வேலைவாய்ப்பின் தன்மையாகும். வழக்கமான ஊதியப் பட்டியலின் கீழ் வராத ஒப்பந்த மற்றும் தற்காலிகப் பணியாளர்கள், பெரும்பாலும் முழுமையான ஊதியக் குழு சலுகைகளைப் பெறுவதில்லை. இது, பழைய ஊதியக் கட்டமைப்புகளுடனான தொடர் பிணைப்பிற்கும் வழிவகுக்கக்கூடும்.

யாருக்கு அதிக டிஏ உயர்வு?

பரந்த அளவில் பார்த்தால், தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்கள், மானியம் பெறும் நிறுவனங்களின் பணியாளர்கள், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தீர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் நிலையில் உள்ள சில ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோர் இந்த வகைகளின் கீழ் வருகிறார்கள். இக்குழுக்கள் ஒப்பீட்டளவில் சிறியவை என்றாலும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பிரிவாகத் திகழ்கின்றன. இவை இன்றும் முந்தைய ஊதியக் குழு கட்டமைப்புகளின்படியே நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

DA Revision: ஊதியக் குழுக்கள் வாரியான அகவிலைப்படி திருத்தங்கள்

ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள சமீபத்திய அகவிலைப்படி திருத்தம், மூன்று ஊதியக் கட்டமைப்புகளிலும் மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்துள்ளது:

7வது ஊதியக் குழு: அகவிலைப்படி 58%-லிருந்து 60% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

6வது ஊதியக் குழு: அகவிலைப்படி 257%-லிருந்து 262% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

5வது ஊதியக் குழு: அகவிலைப்படி 474%-லிருந்து 483% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

7வது ஊதியக் குழுவே இன்றும் பெரும்பான்மையான ஊழியர்களை, சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 67 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.

அடி எடுத்து வைக்கும் 8வது ஊதியக்குழு

7வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளின் 10 ஆண்டுகாலப் பதவிக்காலம் டிசம்பர் 2025 இல் நிறைவடைந்திருந்தாலும், 8-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை, அகவிலைப்படி கணக்கீடுகளுக்கு அதன் கட்டமைப்பே தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படும். நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய் அவர்களின் தலைமையில், 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான பணிகளை அரசாங்கம் ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு அமல்படுத்தப்பட்டதும், தற்போதைய அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும் என்றும் புதிய அமைப்பின் கீழ் அகவிலைப்படி கூறு மீண்டும் பூஜ்ஜிய நிலைக்குக் கொண்டுவரப்படும் என்றும் நம்பப்படுகின்றது.

அதுவரை, அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இருமுறை, அதாவது ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதங்களில் தொடர்ந்து திருத்தப்பட்டு வரும். ஜூலை 2026 -க்கான அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு அக்டோபர் 2026 வாக்கில், பெரும்பாலும் பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்னதாகவே அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கணிசமான சம்பள உயர்வு

7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 2% அகவிலைப்படி உயர்வு சிறியதாகத் தோன்றலாம். ஆனால், இது கணிசமான சம்பள உயர்வுக்கு (Salary Hike) வழிவகுக்கும். பழைய ஊதியக் கட்டமைப்புகளின் கீழ் வரும் ஊழியர்கள் இன்னும் அதிகமான உயர்வைக் காண்கின்றனர். மேலும், அமலாக்கக் காலக்கெடுவில் உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாக, பல்வேறு பணியாளர் பிரிவுகளிடையே ஊதிய வேறுபாடுகளும் தொடர்ந்து நிலவி வருகின்றன. 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான பணிகள் வேகம் பிடித்துவரும் நிலையில், இத்தகைய இடைவெளிகள் படிப்படியாகக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் தற்போதைக்கு, இந்தியாவின் அரசு ஊதிய முறை பழைய மற்றும் புதிய கூறுகளின் கலவையாகவே நீடிக்கிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) திருத்தங்கள் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் பொதுவில் கிடைக்கும் தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. எந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு மாறுபட்ட டிஏ உயர்வு கிடைக்கும்?

5-வது மற்றும் 6-வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்புகளின் கீழ் இப்போதும் ஊதியம் அல்லது ஓய்வூதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு மாறுபட்ட டிஏ உயர்வு கிடைக்கும்.

2. 5வது மற்றும் 6வது ஊதியக்குழுக்களின் கீழ் அகவிலைப்படி எவ்வளவு திருத்தபட்டுள்ளது?

6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அகவிலைப்படி 257%-லிருந்து 262% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 5வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அகவிலைப்படி 474%-லிருந்து 483% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

3. 7வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளின் கீழ் ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது?

அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 7 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | Post Office RD: 10 ஆண்டுகளில் ரூ.18 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

