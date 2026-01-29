English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளை வரும் குட் நியூஸ், அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளை வரும் குட் நியூஸ், அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?

DA Hike Latest News: ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:39 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு.
  • நாளை வருகிறதா குட் நியூஸ்?
  • டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளை வரும் குட் நியூஸ், அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அடுத்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இது குறித்த நம்பிக்கைகள் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளன. 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வர இன்னும் சில மாதங்கள் ஆகும். அதுவரை 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வழக்கம் போல் அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக இப்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த முறை அகவிலைப்படி 3 முதல் 5 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கிறன. அகவிலைப்படி சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளது

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்படும் அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில் சாத்தியமான அகவிலைப்படி உயர்வு கணக்கிடப்படுகிறது. டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW தரவுக்காக ஊழியர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள், ஏனெனில் இது ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் அகவிலைப்படி விகிதத்தை தீர்மானிக்கும்.

நவம்பர் 2025 வரை தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட தரவுகள் நிலையான அதிகரிப்பைக் காட்டுகின்றன. நவம்பர் 2025 இல், இது 148.2 புள்ளிகளை எட்டியது, இது 59.93% அகவிலைப்படியைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், டிசம்பர் 2025 புள்ளிவிவரங்கள் வந்த பின்னர்தான் ஜனவரி 2026-க்கான டிஏ உயர்வை பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.

ஜூலை முதல் நவம்பர் 2025 வரையிலான AICPI-IW
ஜூலை: 146.5 (+1.5)
ஆகஸ்ட்: 147.1 (+0.6)
செப்டம்பர்: 147.3 (+0.2)
அக்டோபர்: 147.7 (+0.4)
நவம்பர்: 148.2 (+0.5)
டிசம்பர்: ஜனவரி 30-31, 2026 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

DA Hike: ஆண்டுக்கு 2 முறை டிஏ உயர்வு

மத்திய அரசு, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை என ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை திருத்துகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசி ஆகியவற்றை சமாளிக்க மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலை நிவாரணமும் அளிக்கப்படுகின்றன.

DA  Arrears: டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

வழக்கமாக ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதத்திலும், ஜீலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் அறிவிக்கப்படுகின்றன. இம்முறையும் மார்ச் மாதம் டிஏ உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டால், ஜனவரி முதல் டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

Dearness Allowance: தற்போது 58 சதவீத அகவிலைப்படி கிடைக்கிறது

மத்திய அரசு ஜூலை 2025 இல் அகவிலைப்படியை 55 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக உயர்த்தியது. வரவிருக்கும் திருத்தத்தில் 3 சதவீத உயர்வு இருந்தால், அகவிலைப்படி 61 சதவீதத்தை எட்டும். 5 சதவீத அதிகரிப்பு இருந்தால், டிஏ 63 அல்லது 65 சதவீதமாக உயரலாம். 

அகவிலைப்படி ஏன் அவசியம்

அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அங்கமாகும். அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு எதிராக ஊழியர்களின் வாங்கும் சக்தியை சமநிலைப்படுத்துவதே இதன் நோக்கம். அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு தானாகவே ஒரு ஊழியரின் மொத்த சம்பளத்தை அதிகரிக்கிறது. இதன் நேரடி தாக்கம் போக்குவரத்துக் கொடுப்பனவின் (TA) மீது இருக்கிறது. இருப்பினும், வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவில் (HRA) DA எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது. அடிப்படை சம்பளத்தில் திருத்தங்கள் செய்யப்படும்போது மட்டுமே HRA இல் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. இது பொதுவாக புதிய சம்பள ஆணையம் செயல்படுத்தப்படும்போது மட்டுமே நிகழும். எனவே, ஊழியர்கள் இப்போது 8வது சம்பள ஆணைய அறிக்கை மற்றும் வரவிருக்கும் டிஏ உயர்வு இரண்டையும் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

நாளை வருகிறதா குட் நியூஸ்

வழக்கமாக மாதத்தின் கடைசி வேலை நாளில் தொழிலாளர் அமைச்சகம் AICPI-IW தரவுகளை வெளியிடுகிறது. ஜனவரி 31 சனிக்கிழமை என்பதால், ஜனவரி 30, வெள்ளியன்று இந்த தரவுகள் வெளிவரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது. இந்த தரவுகள் வந்தபின்னர் ஜனவரி 2026 -க்கான டிஏ உயர்வு பற்றிய  தெளிவு கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம்: OPS, ToR, ஒய்வூதியம், சம்பளம், அரியர்.... நீளும் கோரிக்கைகளின் லிஸ்ட்!!

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்: வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட மத்திய அரசு

