  • Tamil News
  • Business
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி: AICPI IW மூலம் வந்த குட் நியூஸ், அரியரும் கிடைக்கும்

அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி: AICPI IW மூலம் வந்த குட் நியூஸ், அரியரும் கிடைக்கும்

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:43 AM IST
  • ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • போக்குவரத்து கொடுப்பனவு அதிகரிக்குமா?
  • அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை.

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல். தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் டிசம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (AICPI-IW) வெளியிட்டுள்ளது. டிசம்பர் மாத குறியீடு எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நவம்பரில் இருந்த 148.2 என்ற அளவிலேயே உள்ளது. இதன் அடிப்படையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 5 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு, மொத்த உயர்வு 63 சதவீதமாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

AICPI-IW: குறியீட்டில் மாற்றம் இல்லை

தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு, பணவீக்கத்தின் தாக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை சீர் செய்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை மாற்றி அமைப்பதில் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது.

"மத்திய அரசு AICPI-IW குறியீட்டை 148.2 என்ற அளவில் மாற்றாமல் வைத்திருப்பதால், அகவிலைப்படி 5 சதவீதம் உயர்த்தப்படும். இதன் மூலம் அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயரும்," என்று அகில இந்திய என்.பி.எஸ் ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல் கூறினார்.

Dearness Allowance: ஆண்டுக்கு 2 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க ஜனவரி மற்றும் ஜூலை என ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படுகின்றது. ஜூலை 2025-ல் அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 54 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக உயர்த்தியது. தற்போது ஜனவரி 2026 -க்கான டிஏ உயர்வு அதிகரிப்பு மார்ச் மாதம் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வழக்கமான நடைமுறையைப் பின்பற்றி, மத்திய அரசு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வை மார்ச்-ஏப்ரல் 2026-ல் செயல்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. 

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்

ஊழியர்கள் ஏப்ரல் மாத சம்பளத்தில் தங்களின் அகவிலைப்படி உயர்வைப் பெறக்கூடும். அப்படி நடந்தால், ஜனவரி 2026 முதல் உள்ள டிஏ உயர்வு அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

டிசம்பர் மாத AICPI-IW 148.2 ஆக இருப்பதால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி தற்போதைய 58 சதவீதத்திலிருந்து 63 சதவீதமாக, அதாவது 5% உயர்த்தப்படும்.

இதற்கான கணக்கீடு இதோ:

அகவிலைப்படி (%) = [{(கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW × 2.88) − 261.41} / 261.41​] × 100 − தற்போதைய அகவிலைப்படி (%)

148.2 × 2.88 = 426.81

426.81 - 261.41 = 165.4

165.4 ÷ 261.41 = 0.63

0.63 × 100 = 63.00

63-58 = 5% அகவிலைப்படி

Transport Allowance: போக்குவரத்து கொடுப்பனவு அதிகரிக்குமா?

மத்திய அரசு எப்போதெல்லாம் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பை அமல்படுத்துகிறதோ, அப்போதெல்லாம் போக்குவரத்துப் படியும் அதே சதவீதத்தில் உயர்த்தப்படுகிறது.

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான போக்குவரத்துப் படி, அவர்களின் ஊதிய நிலை மற்றும் அவர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள நகரத்தின் வகையைப் பொறுத்தது. நகரங்கள் X, Y மற்றும் Z என மூன்று குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; இதில் X-பிரிவு நகரங்களுக்கு Y மற்றும் Z பிரிவுகளை விட அதிக போக்குவரத்துப் படி வழங்கப்படுகிறது.

போக்குவரத்துப்படி ஒரு நிலையான மாதாந்திரத் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. அதனுடன் அகவிலைப்படியும் சேர்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, நிலை 14 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் உள்ள, அதிகாரப்பூர்வ கார் பெறத் தகுதியுடைய ஆனால் அதைப் பயன்படுத்த விரும்பாத ஊழியர்களுக்கு மாதம் ரூ.15,750 வழங்கப்படுகிறது. அதே சமயம், மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய போக்குவரத்துப் படியை விட இரு மடங்கு தொகைக்கு உரிமை உண்டு.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான கணக்கீடு

இந்த கணக்கை ஒரு உதாரனத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். Y-பிரிவு நகரத்தில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள, ஊதிய நிலை 5-ல் உள்ள ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம். அவர் அடிப்படைப் போக்குவரத்துப் படியாக ரூ.1,800 பெறுகிறார். அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும்போது, ​​அவரது போக்குவரத்துப் படி ரூ.1,134 அதிகரிக்கும், மொத்தமாக ரூ.2,934 ஆக உயரும்.

DA Merger: அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை

நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான விதிமுறைகளை அரசாங்கம் அறிவித்ததிலிருந்து, அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல அமைப்புகள் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றன. இருப்பினும், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஒரு இடைக்கால நிவாரண நடவடிக்கையாக, அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பதற்கான எந்தவொரு முன்மொழிவும் இல்லை என்று மத்திய அரசு முன்னதாகத் தெளிவுபடுத்தியது. எனினும், 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும் நேரத்தில் இந்த இணைப்பு ஏற்படலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

