அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான ஏப்ரல் மாதம்: அகவிலைப்படி உயர்வு, சம்பள உயர்வுடன் 3 மாத டிஏ அரியர்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து பல வித நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும்.8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அவர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். இதற்கு இடையில், ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு குறித்த அறிவிப்பும் வரவேண்டியுள்ளது. அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்? அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? அனைத்து விவரங்கலையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு எப்போது?
ஹோலி பண்டிகையின் போது மத்திய அரசு டிஏ உயர்வை அறிவிக்கும் என வெகுவாக நம்பப்பட்டது. ஆனால், ஹோலி பண்டிகை முடிந்து ஏறக்குறைய இரண்டு வாரங்கள் கடந்துவிட்டன. இருப்பினும், கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அறிவிப்பை அரசாங்கம் இன்னும் வெளியிடவில்லை. அனைவரது கவனமும் அரசின் அந்த அறிவிப்பின் மீதே உள்ளது.
பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் இக்காலத்தில், தங்கள் நிதிநிலையைச் சமன் செய்துகொள்ள உதவும் வகையில், அகவிலைப்படி (DA) குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஊழியர்களும், அகவிலை நிவாரணம் (DR) குறித்த அறிவிப்பை ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.
DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
கடந்த 12 மாதங்களுக்கான 'தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலை குறியீட்டின்' (AICPI-IW) சராசரி தரவுகளை ஆய்வு செய்ததில், ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் அகவிலைப்படியில் (DA) 2% உயர்வு இருக்கக்கூடும் என்று தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு அரசாங்கம் தனது அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதலை அளித்தால், தற்போதுள்ள 58% என்ற அகவிலைப்படி விகிதம் 60% ஆக உயரும். இருப்பினும், அமைச்சரவையின் முறையான அறிவிப்பு வெளியான பின்னரே இறுதி புள்ளிவிவரங்கள் உறுதி செய்யப்படும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் தாக்கம் முழுமையாக ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் தெரியும். அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் தற்போதுள்ள ₹18,000 -இலிருந்து ₹28,800 ஆக அதிகரிக்கும்
லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் தற்போதுள்ள ₹29,200 -இலிருந்து ₹46,720 ஆக அதிகரிக்கும்
லெவல் 10 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் தற்போதுள்ள ₹56,100 -இலிருந்து ₹89,760 ஆக அதிகரிக்கும்
லெவல் 18 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் தற்போதுள்ள ₹2,50,000 -இலிருந்து ₹4,00,000 ஆக அதிகரிக்கும்
DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்
அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அப்படி நடந்தால், விதிமுறைகளின்படி, இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாகவே கருதப்படும். இதன் காரணமாக, ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் ஆகிய மாதங்களுக்கான அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கும். இதன் காரணமாக அவர்களது ஒட்டுமொத்த வருவாயில் கணிசமான உயர்வு ஏற்படும்.
டிஏ உயர்வு அறிவிப்புகளின் பகுப்பாய்வு
டிஏ உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும்? இதை யூகிக்க கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளின் தரவுகளை ஆய்வு செய்து பார்த்தால், மத்திய அரசின் அகவிலைப்படி (DA) அறிவிப்புகள் வெளியாகும் காலத்திற்கும், முக்கியப் பண்டிகைகளுக்கும் இடையே ஒரு சுவாரஸ்யமான தொடர்பு இருப்பதை காண முடிகின்றது.
வழக்கமாக, ஆண்டின் இரண்டாம் பாதிக்கான, அதாவது ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்திற்கான அகவிலைப்படி விகிதத்தை அரசாங்கம் தீபாவளிக்கு முன்பாகவே அறிவிக்கிறது. அதேவேளையில், முதல் பாதி, அதாவது ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலத்திற்கான டிஏ உயர்வை அரசு ஹோலிப் பண்டிகையை ஒட்டியோ அல்லது அதற்குச் சற்றுப் பின்னரோ வெளியிடுகிறது.
குறிப்பாக 2025 ஆம் ஆண்டை நாம் எடுத்துக்கொண்டால், ஜனவரி–ஜூன் காலகட்டத்திற்கான 2% அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் 28 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இது மார்ச் 14 அன்றே முடிவடைந்த ஹோலிப் பண்டிகைக்குப் பிறகு வெகு நாட்கள் கழித்து வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பாகும். இதற்கு மாறாக, ஆண்டின் இரண்டாம் பாதிக்கான (ஜூலை–டிசம்பர்) 3% அகவிலைப்படி உயர்வு அக்டோபர் 1 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இது தீபாவளிக்கு (அக்டோபர் 21) சற்று முன்பாகவே வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பாகும். இந்த அதிகரிப்புக்கு பிறகு அகவிலைப்படி விகிதம் 58% என்ற நிலையை எட்டியது.
இதற்கு முன்னதாக, 2024 ஆம் ஆண்டு ஒரு விதிவிலக்காக அமைந்தது. ஹோலிப் பண்டிகை மார்ச் 25 ஆம் தேதி வந்தபோதிலும், அரசு அதற்கு முன்னதாகவே, அதாவது மார்ச் 7 ஆம் தேதியன்றே அகவிலைப்படியை 4% அதிகரித்தது. அதைத் தொடர்ந்து மொத்த அகவிலைப்படி 50% ஆக உயர்ந்தது. அதே ஆண்டில், தீபாவளிப் பண்டிகை அக்டோபர் 31 -ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது. அப்பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே, அக்டோபர் 16 ஆம் தேதியன்று, அகவிலைப்படியில் ஜனவரி முதல் ஜூலை மாதத்திற்கான 3% அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது.
2023 ஆம் ஆண்டில், வழக்கமான நடைமுறை மீண்டும் திரும்பியது. மார்ச் 8 ஆம் தேதி வந்த ஹோலிப் பண்டிகைக்குப் பிறகு, மார்ச் 24 ஆம் தேதியன்று 4% அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 12 ஆம் தேதி வந்த தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே அக்டோபர் 18 ஆம் தேதியன்று அகவிலைப்படி 46% ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
2022 ஆம் ஆண்டிலும் இதே நிலைதான் நீடித்தது. ஹோலிப் பண்டிகை மார்ச் 18 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்ட போதிலும், 3% அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் 30 ஆம் தேதியன்றுதான் அறிவிக்கப்பட்டது. அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது, ஆனால், அதற்கு முன்கூட்டியே செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதியன்றே 4% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பு வந்தது.
2021 ஆம் ஆண்டு மிகவும் சவாலான காலகட்டமாக அமைந்தது. கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காரணமாக, ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு முடக்கப்பட்டு இருந்தது. இதன் காரணமாக, மார்ச் 29 ஆம் தேதி வந்த ஹோலிப் பண்டிகை, எவ்வித அறிவிப்பும் இன்றியே கடந்து சென்றது. இருப்பினும், நவம்பர் 4 ஆம் தேதி வந்த தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்னதாக அக்டோபர் 21 ஆம் தேதியன்று மத்திய அரசு 3% அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவித்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிய நிவாரணம் அளித்தது. இதன் மூலம் அகவிலைப்படி 31% ஆக உயர்ந்தது.
அறிவிப்பில் தாமதத்திற்கு என்ன காரணம்?
2021 முதல் 2025 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான போக்குகளைப் பகுப்பாய்வு செய்யும்போது, 2024 ஆம் ஆண்டு மட்டுமே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்காக அமைந்திருந்தது தெரியவருகிறது. அந்த ஆண்டில் தேர்தல்கள் அல்லது பிற காரணங்களினால் ஹோலிப் பண்டிகைக்கு முன்னரே அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தவிர, கடந்த ஆண்டைப் (2025) போலவே, இந்த ஆண்டும் அரசாங்கம் அதே பழைய நடைமுறையையே பின்பற்றுவது போல தோன்றுகிறது. அதாவது, ஹோலிப் பண்டிகை முடிவடைந்த பின்னரே டிஏ உயர்வுக்கு அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் கிடைக்கும் நிலையே தொடர்கிறது.
Cabinet Meeting: அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அறிவிப்பா?
மோடி அரசின் அடுத்த அமைச்சரவைக் கூட்டம் மார்ச் 25 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த கூட்டத்தில் அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்ற எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஆனால், அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண ஏற்றத்திற்கான அறிவிப்பு தேதி குறித்து மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையோ அல்லத் தகவலோ வரவில்லை.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
இந்த அறிவிப்பு மார்ச் மாத இறுதியில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
2. டிஏ எவ்வளவு உயரும்?
டிஏ 2% அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
3 ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
