  • அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அடுத்த வாரமே குட் நியூஸ்? அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ, சம்பள உயர்வு

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. மார்ச் மாதம் இரண்டாம் வாரத்தில் டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு வரக்கூடும். இது குறித்த அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 02:48 PM IST
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு ஏன் அவசியம்?
  • AICPI-IW தரவு அகவிலைப்படி உயர்வை எவ்வாறு தீர்மானிக்க உதவுகிறது?
  • கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW சராசரி பணவீக்கம் என்ன?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் வரும் வாரங்களில் உங்களுக்கு பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. 8வது ஊதியக்குழு குறித்த பல புதுப்பிப்புகள் வரும் நாட்களில் கிடைக்கக்கூடும். இதனுடன் அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்புக்காகவும் மத்துய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். 

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு எப்போது?

ஜனவரி 2026க்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) தொடர்பான அரசாங்கத்தின் அறிவிப்பை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். பொதுவாக, ஹோலி போன்ற பண்டிகைக்கு முன்னதாக அரசாங்கம் இதை அறிவிக்கும். ஆனால் இந்த முறை, ஹோலி பண்டிகை முடிந்த பிறகும், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்து இன்னும் எந்த தகவலும் இல்லை.

DA Hike: ஜனவரி 2026க்கான டிஏ உயர்வு

அரசாங்கம் ஒரு வருடத்தில், ஜனவரிக்கு ஒன்று மற்றும் ஜூலை என இரண்டு முறை அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கிறது. இருப்பினும், அறிவிப்பு அதே மாதத்தில் வராது. ஹோலி, நவராத்திரி, தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகளை ஒட்டி இந்த அறிவிப்புகள் செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் அறிவிப்புக்கான நிலையான தேதி எதுவும் இல்லை. அறிவிப்பை அரசு தாமதப்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது. 

Cabinet Meeting: அமைச்சரவை கூட்டம்

மார்ச் 8 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளது. இடையில், மார்ச் 11, 18 அல்லது 25 ஆம் தேதிகளில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் இதில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு வரக்கூடும் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்து அரசாங்கம் எந்த அறிவிப்பையும் இன்னும் வெளியிடவில்லை.

ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி உயர்வு 2% ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இது அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு - தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் (AICPI-IW) இன் 12 மாத சராசரி தரவின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது. டிசம்பர் 2025 AICPI தரவு வெளியானவுடன் ஜனவரி 2026க்கான அகவிலைப்படி கணக்கிடப்பட்டது. இருப்பினும், அரசாங்கம் அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்ட பின்னரே அதை பற்றி தெரியவரும்.

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு ஏன் அவசியம்?

DA உயர்வு, நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை சீர் செய்கிறது. அரசு ஊழியர்கள் அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்தின் சதவீதமாகப் பெறுகிறார்கள். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ஒரு ஊதிய ஆணையம் முழுவதும் மற்றும் அடுத்த ஊதிய ஆணையம் செயல்படுத்தப்படும் வரை அப்படியே இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, சம்பள உயர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வழிகளில் ஒன்றாக செயல்படுகிறது. ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலை நிவாரணத்தைப் பெறுகிறார்கள், இது வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நிலையான ஓய்வூதிய உயர்வை உறுதி செய்கிறது.

AICPI-IW தரவு அகவிலைப்படி உயர்வை எவ்வாறு தீர்மானிக்க உதவுகிறது?

AICPI-IW என்பது ஒரு மாதாந்திர குறியீடாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் நுகரும் நிலையான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சில்லறை விலைகளில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டு மாற்றங்களை அளவிடுகிறது. நிதி அமைச்சகத்தின் தொழிலாளர் பணியகம் மாதாந்திர தரவை வெளியிடுகிறது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DA மற்றும் DR-ஐக் கணக்கிட 12 மாத சராசரி வாசிப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அகவிலைப்படியை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

DA% = [AICPI-IW இன் 12 மாத சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001)– 261.42}/261.42x100]

இருப்பினும், முதலில் 2016 அடிப்படை மதிப்புகளை 2001 அடிப்படை மதிப்புகளுடன் 2.88 ஆல் பெருக்குவதன் மூலம் இணைக்க வேண்டும். 2.88 இன் காரணி சமீபத்திய அடிப்படை ஆண்டை (2016) 2001 உடன் சமப்படுத்த தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 2020 இல், பழைய அடிப்படையின் (2001=100) கீழ் CPI-IW இன் மதிப்பு 33.8 ஆகவும், புதிய அடிப்படையின் (2016=100) கீழ் CPI-IW இன் மதிப்பு 117.4 ஆகவும் இருந்ததாக தொழிலாளர் பணியக தரவு காட்டுகிறது. எனவே காரணி 338 ÷ 117.4= 2.88 ஆக கணக்கிடப்படுகிறது.

கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW சராசரி பணவீக்கம் என்ன?

டிசம்பர் 2025 தரவுகளின்படி, AICPI-IW 148.2 ஆக இருந்தது, இது நவம்பர் தரவுகளிலிருந்து 0.5 அதிகரிப்பு ஆகும்.

12 மாதங்களின் சராசரி AICPI: 12 மாதங்களுக்கு (ஜனவரி 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரை) AICPI-IW இன் சராசரி 145.54 ஆகும்.

ஜனவரி 2025 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட டிஏ விகிதம் என்னவாக இருக்கும்?

சராசரி பணவீக்கத்தை DA கணக்கீட்டு சூத்திரத்தில் வைத்து பார்த்தால்,

DA% = (145.54X2.88)– 261.42}/261.42x100]

= 419.15-261.42/261.42X100

= 0.6033X100= 60.33%

அரசாங்கம் புள்ளிவிவரங்களை ரவுண்ட் ஆஃப் செய்து எடுத்துக்கொள்வதால், 60.33% அகவிலைப்படி என்பது 60% ஆகும்.

அதாவது, DA அதன் தற்போதைய விகிதமான 58% இலிருந்து 60% ஆக உயர உள்ளது. இருப்பினும், உண்மையான DA உயர்வை அறிய அரசாங்க அறிவிப்புக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வலவு உயரும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்:

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.20,000: சம்பளம் ரூ.31,600  இலிருந்து ரூ.32,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000: சம்பளம் ரூ.63,200க்கு -இலிருந்து ரூ.64,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000: சம்பளம் ரூ.79,000 -இலிருந்து ரூ.80,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: மாஸான சம்பள உயர்வு, அதை மிஞ்சும் ஓய்வூதிய உயர்வு... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: மீண்டும் வருகிறதா பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்? அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தலான அப்டேட்

