அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: இந்த நாளில் அறிவிப்பா? அரசு ஊழியர்களுக்கு குஷியான அப்டேட்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 2 முறை அகவிலைப்படி அதிகரிகப்படுகின்றது. புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்கள் முதல் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
AICPI-IW தரவுகள் கூறுவது என்ன?
அகவிலைப்படி திருத்த விகிதங்கள் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான காலத்திற்கு வெளியிடப்பட்ட அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவைப் பொறுத்தது. இந்தத் தரவுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் ஜூன் மற்றும் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரை வெளியிடப்படுகின்றன.
Dearness Allowance: தற்போது ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி எவ்வளவு?
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியைப் பெறுகிறார்கள். தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்ட அரையாண்டு நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அகவிலைப்படி 60% ஐ எட்டும். இந்தப் பலன் சுமார் 48 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைக்கும். இந்த அறிவிப்பு மார்ச் 11, 18 அல்லது 25 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ள அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வெளியிடப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
DA Hike: டிஏ உயர்வு பற்றி AICPI-IW தரவு காட்டும் குறிப்புகள் என்ன?
தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் AICPI-IW தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி குறியீட்டெண் 148.2 புள்ளிகளாக இருந்தது. இதன் அடிப்படையில், 12 மாத சராசரியைப் பயன்படுத்தி 7வது ஊதியக் குழு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி மதிப்பெண் 60.35% ஆக உள்ளது. அகவிலைப்படி தசம இடங்களைக் கொண்டு கணக்கிடப்படாததால், ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய அகவிலைப்படி விகிதம் 60% ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
DA Arrears: அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
புதிய அகவிலைப்படி விகிதங்கள் ஜனவரி மாதம் அமலுக்கு வரும். இதற்கான அறிவிப்பு மார்ச் மாதம் இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் வாரங்களில் வெளிவந்தால், மார்ச் மாத சம்பளத்தில் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Salary Hike: யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்?
அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், நிலையைப் பொறுத்து, ஆண்டுதோறும் ரூ.4,800 முதல் ரூ.24,000 வரை சம்பள உயர்வு இருக்கும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.20,000 ஆக உள்ள ஊழியர்களுக்கு 58% அகவிலைப்படியில், சம்பளம் ரூ.31,600 ஆக இருக்கும். அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரித்தால், சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ.400 அதிகரித்து ரூ.32,000 ஐ எட்டும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000 உள்ளவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.800 அதிகரித்து சம்பளம் ரூ.63,200க்கு -இலிருந்து ரூ.64,000 ஆக உயரும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 என்றால், மாத சம்பளம் ரூ.79,000க்கு பதிலாக ரூ.80,000 ஆக உயரும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.60,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ளவர்கள் மாத சம்பளமாக ரூ.94,800 க்கு பதிலாக 96,000 பெறலாம்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.80,000 உள்ளவர்கள் 126,400 க்கு பதிலாக 128,000 பெறக்கூடும்.
- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.100,000 சம்பளம் உள்ளவர்கள் 158,000 க்கு பதிலாக 160,000 பெறலாம்.
அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தின் விளைவுகளை ஈடுகட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கும் ஒரு கொடுப்பனவாகும். இது பணவீக்க விகிதத்தின் அடிப்படையில் அவ்வப்போது திருத்தப்படும் சம்பளத்தின் கூடுதல் அங்கமாகும். இது நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI) படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு சூத்திரம் உள்ளது.
சூத்திரம்: 7வது ஊதியக்குழுவின் ப்டி அகவிலைப்படி% = [{கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001=100) – 261.42}/261.42×100].
