English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: இந்த நாளில் அறிவிப்பா? அரசு ஊழியர்களுக்கு குஷியான அப்டேட்

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: இந்த நாளில் அறிவிப்பா? அரசு ஊழியர்களுக்கு குஷியான அப்டேட்

DA Hike Latest News: ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு எப்போது வரும்? அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 05:11 PM IST
  • அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
  • யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்?
  • அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Trending Photos

சென்னையில் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம்: மார்ச் 13 கடைசி தேதி, முக்கிய தகவல்கள் இதோ
camera icon8
Pension Adalat
சென்னையில் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம்: மார்ச் 13 கடைசி தேதி, முக்கிய தகவல்கள் இதோ
”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?
camera icon6
vijay
”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
2007 முதல் 2024 வரை.. டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்.. ரன்னர் அப் யார் யார்?
camera icon9
T20 World Cup
2007 முதல் 2024 வரை.. டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற அணிகள்.. ரன்னர் அப் யார் யார்?
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: இந்த நாளில் அறிவிப்பா? அரசு ஊழியர்களுக்கு குஷியான அப்டேட்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 2 முறை அகவிலைப்படி அதிகரிகப்படுகின்றது. புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்கள் முதல் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

AICPI-IW தரவுகள் கூறுவது என்ன?

அகவிலைப்படி திருத்த விகிதங்கள் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான காலத்திற்கு வெளியிடப்பட்ட அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவைப் பொறுத்தது. இந்தத் தரவுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் ஜூன் மற்றும் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரை வெளியிடப்படுகின்றன.

Dearness Allowance: தற்போது ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி எவ்வளவு?

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியைப் பெறுகிறார்கள். தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்ட அரையாண்டு நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அகவிலைப்படி 60% ஐ எட்டும். இந்தப் பலன் சுமார் 48 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைக்கும். இந்த அறிவிப்பு மார்ச் 11, 18 அல்லது 25 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ள அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வெளியிடப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

DA Hike: டிஏ உயர்வு பற்றி AICPI-IW தரவு காட்டும் குறிப்புகள் என்ன?

தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் AICPI-IW தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி குறியீட்டெண் 148.2 புள்ளிகளாக இருந்தது. இதன் அடிப்படையில், 12 மாத சராசரியைப் பயன்படுத்தி 7வது ஊதியக் குழு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி மதிப்பெண் 60.35% ஆக உள்ளது. அகவிலைப்படி தசம இடங்களைக் கொண்டு கணக்கிடப்படாததால், ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய அகவிலைப்படி விகிதம் 60% ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

DA Arrears: அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

புதிய அகவிலைப்படி விகிதங்கள் ஜனவரி மாதம் அமலுக்கு வரும். இதற்கான அறிவிப்பு மார்ச் மாதம் இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் வாரங்களில் வெளிவந்தால், மார்ச் மாத சம்பளத்தில் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Salary Hike: யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்?

அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், நிலையைப் பொறுத்து, ஆண்டுதோறும் ரூ.4,800 முதல் ரூ.24,000 வரை சம்பள உயர்வு இருக்கும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.20,000 ஆக உள்ள ஊழியர்களுக்கு 58% அகவிலைப்படியில், சம்பளம் ரூ.31,600 ஆக இருக்கும். அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரித்தால், சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ.400 அதிகரித்து ரூ.32,000 ஐ எட்டும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000 உள்ளவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.800 அதிகரித்து சம்பளம் ரூ.63,200க்கு -இலிருந்து ரூ.64,000 ஆக உயரும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 என்றால், மாத சம்பளம் ரூ.79,000க்கு பதிலாக ரூ.80,000 ஆக உயரும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.60,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ளவர்கள் மாத சம்பளமாக ரூ.94,800 க்கு பதிலாக 96,000 பெறலாம்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.80,000 உள்ளவர்கள் 126,400 க்கு பதிலாக 128,000 பெறக்கூடும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.100,000 சம்பளம் உள்ளவர்கள் 158,000 க்கு பதிலாக 160,000 பெறலாம்.

அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தின் விளைவுகளை ஈடுகட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கும் ஒரு கொடுப்பனவாகும். இது பணவீக்க விகிதத்தின் அடிப்படையில் அவ்வப்போது திருத்தப்படும் சம்பளத்தின் கூடுதல் அங்கமாகும். இது நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI) படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு சூத்திரம் உள்ளது. 

சூத்திரம்: 7வது ஊதியக்குழுவின் ப்டி அகவிலைப்படி% = [{கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001=100) – 261.42}/261.42×100].

மேலும் படிக்க | ஒரு பியூன் மகனின் கனவு! ஒரு ஏழைப் பையன் எப்படி ₹15000 கோடி ஹோட்டல் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டினான்?

மேலும் படிக்க | Gold Price Forecast Tamil | தங்கம், வெள்ளியில் முதலீடு செய்ய இதுதான் சரியான நேரமா? அடுத்த 6 மாத கணிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDADearness AllowancePersonal FinanceCentral government employees

Trending News