  • அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு, ஏப்ரல் முதல் சம்பள உயர்வு: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அறிவிப்பா?

DA Hike Latest News: ஏப்ரல் மாதம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி காத்திருக்கிறது. இன்னும் சில நாட்களில் அதற்கான அறிவிப்பு வரக்கூடும். அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:15 AM IST
  • அகவிகைப்படி என்றால் என்ன?
  • அகவிலைப்படி எப்போது அதிகரிக்கப்படும்?
  • சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு, ஏப்ரல் முதல் சம்பள உயர்வு: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அறிவிப்பா?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இருக்கிறார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) திருத்தங்களுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இன்னும் சில நாட்களில் இதற்கான அறிவிப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது குறித்த அப்டேட் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நேரம்

இந்த காலகட்டம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் இந்த முறை செய்யப்படும் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு வழக்கத்தை விட வித்தியாசமானது, முக்கியமானது. டிசம்பர் 31, 2025 அன்று 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடைந்த பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் முதல் அகவிலைப்படி மறுஆய்வு நடவடிக்கையாக இது இருக்கும். இந்த டிஏ உயர்வு ஊழியர்களின் ஊதியத்தையும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வுதியத்தையும் அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் 8வது ஊதியக்குழுவின் அடிப்படையாகவும் இது அமையும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எப்போது அதிகரிக்கப்படும்?

இன்னும் சில நாட்களில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மார்ச் 18 அல்லது 25 ஆம் தேதிகளில் அமைச்சரை கூட்டங்கள் (Cabinet Meeting) நடக்கவுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த கூட்டங்களில் டிஏ உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது உள்ளது. எனினும், இது குறித்து அரசாங்கம் எந்த அறிவிப்பையும் இன்னும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. டிஏ உயர்வு சுமார் 48 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஏறத்தாழ 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். ஆகையால், தற்போது, ​​ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கவனம் முழுவதுமாக அரசிடமிருந்து வரவிருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின் மீதே உள்ளன.

DA Hike: ஜனவரி 2026 முதல் 2% டிஏ உயர்வுக்கான எதிர்பாப்பு

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியை பெற்று வருகின்றனர். இது ஜூலை 2025 முதல் அமலில் உள்ளது. தொழிலாளர் துறையால் வெளியிடப்பட்ட நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI-IW) அரையாண்டுத் தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படியில் 2% உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முக்கியக் காரணம், டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி, இந்தக் குறியீட்டு எண் 148.2 புள்ளிகளாகப் பதிவாகியிருந்ததுதான். இதன் அடிப்படையில், 7வது ஊதியக் குழுவின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி 12 மாத சராசரியைக் கணக்கிடும்போது, ​​அகவிலைப்படி விகிதம் 60.35% ஆக கிடைத்துள்ளது. அகவிலைப்படி கணக்கீடுகளில் தசமப் புள்ளிகள் (decimal points) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஆகையால், ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய அகவிலைப்படி விகிதம் 60% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

DA Arrears: ஏப்ரல் சம்பளத்துடன் டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கலாம்

மார்ச் 18 அல்லது மார்ச் 25, 2026 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் அமைச்சரவைக் கூட்டங்களின்போது, ​​அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்திற்கான புதிய விகிதங்கள் அறிவிக்கப்படலாம் என்று பரவலாகப் பேசப்படுகிறது. புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி 2026 முதல் பின்னேற்பு அடிப்படையில் அமலுக்கு வரும் என்பதால், ஜனவரி முதலான மாதங்களுக்கான அகவிலைப்படி மார்ச் மாத சம்பளத்தில் அதாவது ஏப்ரலில் அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனினும், அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண ஏற்றம் குறித்து மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையோ அல்லத் தகவலோ இன்னும் வரவில்லை.

அகவிகைப்படி என்றால் என்ன?

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கத்தை ஈடுசெய்ய மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இது 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை திருத்தப்படுகின்றது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்படும், தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த விகிதங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. தற்போது ஊதியர்கள் 58% அகவிலைப்படியை பெற்று வருகிறார்கள். இது ஜனவரி 2026 முதல் 2% அதிகரிக்கப்பட்டால் மொத்த அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரிக்கும். மத்திய அரசு ஊழியர்களை போலவே ஒய்வூதியதாரர்களுக்கும் அதே அளவு ஓய்வூதிய நிவாரணம் அளிக்கப்படுகின்றது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படியில் 2% உயர்வுடன், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஆண்டுச் சம்பளம், அவரவர் ஊதிய நிலைகளுக்கு ஏற்ப ₹4,800 முதல் ₹24,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும். சில உதாரணங்கள் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

- அடிப்படைச் சம்பளம் ₹20,000 ஆக உள்ள ஊழியர்களுக்கு 58% அகவிலைப்படி விகிதத்தில் மொத்தமாக ₹31,600 கிடைக்கிறது. அகவிலைப்படி விகிதம் 60% ஆக உயரும்போது, ​​மாதச் சம்பளம் ₹400 அதிகரிக்கும்; இதன் மூலம் மொத்த மாத சம்பளம் ₹32,000 ஆக உயரும்.

- அடிப்படைச் சம்பளம் ₹40,000: மாதச் சம்பளம் ₹800 அதிகரிக்கும், 58% அகவிலைப்படியில் - ₹63,200, 60% அகவிலைப்படியில் - ₹64,000.

- அடிப்படைச் சம்பளம் ₹50,000: 58% அகவிலைப்படியில் - ₹79,000, 60% அகவிலைப்படியில் - ₹80,000.

- அடிப்படைச் சம்பளம் ₹60,000: 58% அகவிலைப்படியில் - ₹94,800, 60% அகவிலைப்படியில் - ₹96,000.

- அடிப்படைச் சம்பளம் ₹80,000: 58% அகவிலைப்படியில் - ₹1,26,400, 60% அகவிலைப்படியில் - ₹1,28,000.

- அடிப்படைச் சம்பளம் ₹100,000: 58% அகவிலைப்படியில் - ₹158,000, 60% அகவிலைப்படியில் -  ₹1,60,000.

அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பின்வரும் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது. 

அகவிலைப்படி சதவீதம் = [{முந்தைய 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW-இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001=100)  – 261.42}/261.42×100]

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், OPS, CGHS.... பல மாற்றங்களை கோரும் முக்கிய NC JCM கூட்டம் இன்று

மேலும் படிக்க | EPFO மாஸ் அறிவிப்பு: செயல்படாத PF கணக்கில் உள்ள பணம் நேராக உங்கள் வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்

