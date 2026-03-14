அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த வாரம் வரும் பரிசு: அகவிலைப்படி உயர்வுடன் அதிரடி சம்பள உயர்வு

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த வாரம் பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறது. டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு அடுத்த வாரம் வரக்கூடும். இது குறித்த முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 02:26 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு எவ்வளவு?
  • அறிவிப்பு எப்போது?
  • இந்த முறை அகவிலைப்படி திருத்தம் ஏன் அதிக முக்கியமானது?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் அடுத்தடுத்து பல நல்ல செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. இவற்றில் முதலாவதாக அடுத்த வாரமே அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? இவை பற்றிய முக்கிய தகவல்களையும் கணக்கீடுகளையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

சமீபத்திய பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு சுமார் 2% இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இன்னும் இது மத்திய அரசால் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிக்கப்படவில்லை. அடுத்த வாரம் நடக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள அமைச்சரவை கூட்டத்தில் (Cabinet Meeting) இந்த அறிவிப்பு வரக்கூடும். அறிப்பு வந்த பின்னரே டிஏ உயர்வு பற்றி உறுதியாக கூற முடியும்.

AICPI-IW தரவுகள் மூலம் கிடைத்த தகவல்

- டிஏ உயர்வின் மதிப்பீடு ஜனவரி 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரை, 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW -இன் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றது.

- இந்த தரவு தோராயமாக 145.54 ஆக உள்ளது. 

- இதன் கணக்கீட்டின் படி அகவிலைப்படி தோராயமாக 60.33% ஆகிறது. 

- இது 60% ஆக ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.

DA Hike: டிஏ உயர்வுக்கான கணக்கீடு என்ன?

தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைப் (AICPI-IW) பயன்படுத்தி அகவிலைப்படியின் சதவீதம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது.

அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு சூத்திரம்:

அகவிலைப்படி% = [{AICPI-IW -இன் 12 மாத சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100

தொழிலாளர் பணியகத்தின் தரவுகளின்படி, புதிய 2016-ஆம் ஆண்டின் அடிப்படை விலைக் குறியீட்டைப் பழைய 2001-ஆம் ஆண்டின் அடிப்படை விலைக் குறியீட்டுடன் ஒத்திசைக்க, AICPI-IW -இன் மதிப்பு 2.88 என்ற மாற்று காரணியால் பெருக்கப்படுகிறது.

Salary Hike: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், அதன் விளைவாக சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். 

- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 என வைத்துக்கொள்வோம். 
- அகவிலைப்படி 58% ஆக இருந்தால், அவருக்கு அகவிலைப்படி தொகை ரூ.29,000 கிடைக்கும்.
- அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்து, 60% ஆக உயர்ந்தால், அகவிலைப்படி தொகை ரூ.30,000 ஆக உயரும். 
- அதாவது, அந்த ஊழியருக்கு மாதத்திற்கு ரூ.1,000 அதிகமாக கிடைக்கும்.

சம்ளம் அதிகமாக இருக்கும் ஊழியர்களின் உயர்வு இன்னும் அதிகமாக இருகும்.

DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

இது ஊழியர்களுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FNPO) போன்ற பல ஊழியர் குழுக்கள், அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என கோரியுள்ளனர். மேலும், இடைக்கால நிவாரணமாக உடனடியாக, 50% அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் விடுத்துள்ளன்ர். எனினும், இது குறித்து அரசாங்கம் இன்னும் எந்த முடிவையும் கூறவில்லை. 

அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டால் அது சம்பள விகிதங்களை மேம்படுத்தும். வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA), போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA), ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை போன்ற பல நன்மைகள் அடிப்படை ஊதியத்தின் சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படுவதால், டிஏ இணைப்பு ஒட்டுமொத்த நன்மைகளை கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும்.

அகவிலைப்படி எதற்காக அளிக்கப்படுகின்றது?

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஈடு செய்ய மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலை நிவாரணமும் அளிக்கபப்டுகின்றன. இவை ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் திருத்தப்படுகின்றன. இந்தத் திருத்தங்கள் பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில், குறிப்பாக தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI-IW) அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு வழக்கமாக மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை மாத டிஏ உயர்வு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

