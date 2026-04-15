டிஏ உயர்வு: அறிவிப்பில் தாமதம், மௌனம் காக்கும் அரசு, நாளை மத்திய அரசு ஊழியர்களின் போராட்டம்

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட நாட்களாக அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால், இவர்களது பொறுமையை சோதிக்கும் விதமாக மத்திய அரசு இது குறித்த ஒரு குறிப்பை கூட காட்டாமல் இருக்கிறது. இதற்கான எதிர்பார்ப்பு நீண்டுகொண்டே போகிறது.
வழக்கத்துக்கு மாறான போக்கு
இந்த தாமதம் வழக்கத்துக்கு மாறான போக்காக உள்ளதாக ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பொறுமை குறைந்து வருவதாகத் தெரிகிறது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதன்முறையாக, இந்தத் தாமதம் வழக்கமான காலக்கெடுவை மீறிச் சென்றுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஊழியர் சங்கங்கள் தற்போது வீதிகளில் இறங்கிப் போராடத் திட்டமிட்டுள்ளன.
அலுவலகங்கள் தோறும் போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு (CCGEW), தனது உறுப்பினர்கள் ஏப்ரல் 16, 2026 அன்று மதிய உணவு இடைவேளையின் போது தங்கள் பணித்தளங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தவுள்ளதாக அமைச்சரவைச் செயலாளரிடம் தெரிவித்துள்ளது என்று 'தி எகனாமிக் டைம்ஸ்' செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக இந்த கூட்டமைப்பு கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளது.
CCGEW அமைப்பு தனது கடிதத்தில், இந்தப் போராட்டம் ஒரே ஒரு கோரிக்கையை மையமாகக் கொண்டது என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், ஊழியர்களுக்குச் சேர வேண்டிய அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் (Dearness Relief) ஆகியவற்றை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதே அந்தக் கோரிக்கை என இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
போராட்டத்தில் யாரெல்லாம் பங்குகொள்வார்கள்?
பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த மத்திய அரசு ஊழியர்கள் (Central Government Employees) இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வருமான வரித் துறை, அஞ்சல் துறை, விவசாயத் துறை ஆகியவற்றுடன், இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு மையம், இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு மையம் மற்றும் இந்திய நில அளவை ஆய்வுத் துறை போன்ற துறைகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்களும் இதில் அடங்குவர் என்று அந்தச் செய்தி அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஊழியர்களின் அதிருப்திக்கு காரணம் என்ன?
டிஏ உயர்வு (DA Hike) அறிவிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதமே ஊழியர்களின் முக்கியக் கவலையாக உள்ளது. 2016-ஆம் ஆண்டில் 7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வந்ததிலிருந்து, அகவிலைப்படி உயர்வுகள் வழக்கமாகச் சரியான நேரத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால் இந்த முறை, அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட காலக்கெடு கடந்து பல வாரங்கள் ஆகியும், அது குறித்த எந்தவிதமான தகவலும் வெளியாகவில்லை.
DA Hike: குழப்பத்தைத் தூண்டும் டிஏ உயர்வு
இது 7வது ஊதியக்குழு நிறைவடைந்து, 8வது ஊதியக்குழு தொடங்கும் முன் உள்ள இடைபட்ட காலமாக உள்ளதால், இந்த தாமதத்திற்கு இதுவும் காரணமாக இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் உள்ளது. எனினும், அரசு இந்த தாமதம் குறித்த எந்த விளக்கத்தையும் அளிக்காமல் இருப்பது ஊழியர்களின் குழப்பத்தை மேலும் அதிகரிக்கின்றது.
கடந்த ஆண்டுகளில் பெரும்பாலும் நிகழ்ந்தது போலவே, இந்த முறையும் மார்ச் மாதத் தொடக்கத்தில் வரும் ஹோலிப் பண்டிகையை ஒட்டி அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்படும் என்று பல ஊழியர்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால் ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கிவிட்ட நிலையிலும், அதுகுறித்து இதுவரை எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களும் கலக்கத்தில் உள்ளனர்
அகவிலை நிவாரணம் (DR) குறித்த அறிவிப்பு, அகவிலைப்படி (DA) திருத்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தத் தாமதம் ஓய்வூதியதாரர்களையும் பாதித்துள்ளது. இது பணி ஓய்வுகாலத்தில் ஓய்வூதியத்தை பெரிதும் சார்ந்திருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே அதிருப்தியை அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கு முந்தைய அகவிலைப்படி திருத்தம் அக்டோபர் 2025-இல் அறிவிக்கப்பட்டது. அது ஜூலை 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தது. அந்தக் காலகட்டத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை ஊழியர்கள் ஏற்கனவே பெற்றுவிட்டனர். ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வந்திருக்க வேண்டிய அடுத்தகட்ட அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு, இன்னும் நிலுவையிலேயே உள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான தற்போதைய நிலை என்ன?
தற்போதைக்கு, மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
2. ஊழியர்களின் போராட்டம் என்று நடக்கவுள்ளது?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஏப்ரல் 16, 2026 அன்று மதிய உணவு இடைவேளையில் டிஏ அறிவிப்பு தாமதத்தை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.
3. போராட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?
திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்தப் போராட்டம் அளவில் சிறியதாக இருக்கலாம், ஆனால், ஊழியர்களிடையே வளர்ந்து வரும் அதிருப்தியை இது தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கிறது. இது அரசாங்கத்தை இன்னும் விரைவாகச் செயல்படத் தூண்டுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் ஊழியர்களிடமிருந்து வரும் செய்தி தெளிவாக உள்ளது. அவர்கள் கூடிய விரைவில் இந்த விஷயத்தில் ஒரு தெளிவை பெற விரும்புகிறார்கள்.
4. அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?
அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
5 அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
AICPI-IW -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது.
