/எதிர்பாராமல் வந்த டிஏ உயர்வு: பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் அகவிலைப்படியை உயர்த்திய மத்திய அரசு

CPSE DA Hike: லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆகஸ்ட்-செப்டம்பர் மாதங்களில் அறிவிக்கப்படவுள்ள ஜூலை மாத அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) உயர்வுக்காக காத்திருக்கின்றனர். இவர்களுக்கு 2 முதல் 3 சதவீதம் வரையிலான உயர்வு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கிடையில், மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன (CPSE) ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை அரசு உயர்த்தியுள்ளது.
மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (Central Public Sector Enterprises - CPSE) பணிபுரியும் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழிற்சங்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாத மேற்பார்வையாளர்களுக்கு அரசு குறிப்பிடத்தக்க பலனை அளித்துள்ளது.
பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (Department of Public Enterprises), தொழில்துறை அகவிலைப்படி (IDA) விகிதங்களுக்கான புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஊழியர்களின் மாத பட்ஜெட்டில் குறைக்க உதவும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை, தொழில்துறை அகவிலைப்படியை (IDA) உயர்த்தி அதற்கான புதிய விகிதங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழிற்சங்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாத மேற்பார்வையாளர்கள் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால் பயனடைவார்கள்.
|ஊதிய விகிதம்
|அகவிலைப்படி
|2017 ஊதிய விகிதம்
|இந்த ஊதிய விகிதத்தின் கீழ், ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 55.7% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
|2007 ஊதிய விகிதம்
|இப்பிரிவில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு, அகவிலைப்படி விகிதம் 241.7% ஆக உயர்ந்துள்ளது.
|1997 ஊதிய விகிதம்
|இந்த ஊதிய விகிதத்தில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 476.9% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
|1987 ஊதிய விகிதம்
|இப்பிரிவில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு, அகவிலைப்படி ₹18,298 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
CPSE என்பது மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களைக் (Central Public Sector Enterprises) குறிக்கிறது. இதில் எரிசக்தி, எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு, உள்கட்டமைப்பு, நிலக்கரி, மின்சாரம், எஃகு மற்றும் நிதிச் சேவைகள் போன்ற துறைகளில் உள்ள அரசு நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழிற்சங்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாத ஊழியர்கள் அடங்குவர்.
இதில் GAIL மற்றும் BHEL போன்ற 'மகாரத்னா' (Maharatna) நிறுவனங்களும், HAL மற்றும் MTNL போன்ற 'நவரத்னா' (Navratna) நிறுவனங்களும் அடங்கும்.
இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு நாட்டின் 32-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி அரசு நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது:
மகாரத்னா (Maharatna) நிறுவனங்கள்: BHEL, BPCL, CIL (Coal India), GAIL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, POWERGRID, SAIL, PFC, REC மற்றும் OIL.
நவரத்னா (Navratna) நிறுவனங்கள்: BEL, CONCOR, HAL, MTNL, NBCC, NMDC, NLC, NALCO, RINL, RITES, RVNL மற்றும் SCI.
முக்கிய மினிரத்னா (Miniratna) நிறுவனங்கள்: IRCTC, AAI (இந்திய விமான நிலைய ஆணையம்), NHPC, SJVN, Cochin Shipyard, RailTel, HMT மற்றும் CCI.
பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் இக்காலகட்டத்தில், அகவிலைப்படியில் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த உயர்வு, இந்நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் குடும்ப பட்ஜெட்டிற்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிப்பதாக அமையும்.