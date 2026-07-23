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எதிர்பாராமல் வந்த டிஏ உயர்வு: பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் அகவிலைப்படியை உயர்த்திய மத்திய அரசு

CPSE DA Hike: மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன (CPSE) ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை அரசு உயர்த்தியுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (Department of Public Enterprises), தொழில்துறை அகவிலைப்படி (IDA) விகிதங்களுக்கான புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஊழியர்களின் மாத பட்ஜெட்டில் குறைக்க உதவும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:35 PM IST
எதிர்பாராமல் வந்த டிஏ உயர்வு: பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் அகவிலைப்படியை உயர்த்திய மத்திய அரசு
Image Credit: Central Public Sector Enterprises DA Hike (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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