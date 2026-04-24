மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: டிஏ உயர்வு... வெளிவந்தது நிதி அமைச்சக உத்தரவு

DA Hike Latest News: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் கணிசமான சம்பள உயர்வையும், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வூதிய உயர்வையும் பெறுவார்கள். இதை ஒரு எளிய உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 24, 2026, 11:25 AM IST
  • அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?
  • அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவுடன் உள்ள தொடர்பு என்ன?
  • 2% அதிகரித்த அகவிலைப்படியில் சம்பள் உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: டிஏ உயர்வு... வெளிவந்தது நிதி அமைச்சக உத்தரவு

Central Government Employees DA Hike: 8வது ஊதியக்குழு பற்றிய எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நேரத்தில் ஒரு நிவாரணமாக, மத்திய அரசு அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. மத்திய அரசு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் 2% உயர்வு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. 

டிஏ உயர்வு: நிதி அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ கடிதம்

டிஏ உயர்வு (DA Hike) தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தை மத்திய நிதியமைச்சகம் புதன்கிழமை, ஏப்ரல் 22 அன்று வெளியிட்டது. இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என நிதி அமைச்சக அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2% அதிகரித்த அகவிலைப்படி

இதற்கான முன்மொழிவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதன் விளைவாக, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி தற்போது அவர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தில் 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. ஊழியர்கள் புதிய ஊதியக் குழு அமைக்கப்படுவதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் இந்த முடிவு வெளியாகியுள்ளது.

சம்பள் உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் கணிசமான சம்பள உயர்வையும், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வூதிய உயர்வையும் பெறுவார்கள். இதை ஒரு எளிய உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

- ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹50,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- அகவிலைப்படியில் 2% உயர்விற்குப் பிறகு, அவரது மாத ஊதியத்தில் நேரடியாக ₹1,000 கூடுதல் தொகை சேரும்.
- ஆண்டுக்கு தோராயமாக, ரூ,12,000 அதிகரிக்கும்.

அடிப்படை ஊதியம் என்றால் என்ன?

7வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் (7th CPC) பரிந்துரைகளின்படி, 'அடிப்படை ஊதியம்' (Basic Pay) என்பது , பே மேட்ரிக்ஸ் நிலைகளுக்குள் (Pay Matrix levels) பெறப்படும் ஊதியத்தையே குறிக்கும் என்று மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் செலவினத் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதில் சிறப்பு ஊதியம் (Special Pay) அல்லது வேறு ஏதேனும் வகையான படிகள் (Allowances) சேர்க்கப்படாது.

டிஏ அரியர் தொகை

ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பு சில நாட்களுக்கு முன்னரே வெளிவந்தது. எனினும், இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வருவதால், ஊழியர்கள் அதற்கு முந்தைய மாதங்களுக்கான அரியர் தொகையையும் (DA Arrears) பெறுவார்கள். ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலை நிவாரணத்துக்கான அரியர் தொகையை பெறுவார்கள்.

அகவிலைப்படி என்பது ஊதியக் கூறுகளில் ஒரு தனித்துவமான பகுதியாகவே தொடரும் என்றும், பொருந்தக்கூடிய விதிகளின்படி, அது 'ஊதியம்' என்ற வகையில் கருதப்படாது என்றும் அமைச்சகம் மேலும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. பணக் கணக்கீடுகளின்போது, ​​சில்லறைப் பகுதி 50 காசுகளுக்கு மேல் இருந்தால், அது அருகிலுள்ள முழு ரூபாயாக முழுமைப்படுத்தப்படும்.

இந்த உத்தரவு, பாதுகாப்புத் துறையிலிருந்து தங்கள் ஊதியத்தைப் பெறும் சிவில் ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும். இருப்பினும், முப்படை வீரர்கள் மற்றும் ரயில்வே ஊழியர்கள் தொடர்பான தனித்தனி உத்தரவுகள் முறையே பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மற்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் ஆகியவற்றால் தனித்தனியாக வெளியிடப்படும்.

அகவிலைப்படி ஏன் உயர்த்தப்படுகிறது?

அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கைச் செலவின் மீது பணவீக்கம் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்காகவே அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) வழங்கப்படுகிறது. சில்லறை விலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்காணிக்கும் 'அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின்' (AICPI-IW) அடிப்படையில் இது கணக்கிடப்படுகிறது. வழக்கமாக, மத்திய அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை (DA) ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், அதாவது ஆண்டுக்கு இருமுறை மதிப்பாய்வு செய்கிறது. ஜனவரி டிஏ உயர்வு தொடர்பான அறிவிப்பு பெரும்பாலும் மார்ச் மாதத்திலும் ஜூலை அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பு பெரும்பாலும் அக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களிலும் வெளியிடப்படுகிறது.

டிஏ உயர்வுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவுடன் உள்ள தொடர்பு என்ன?

8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை உருவாக்கும் பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த 2 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு, பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஊழியர்களின் போராட்டத்தில் ஒரு உடனடி நிவாரணமாகக் கருதப்படுகிறது. பணவீக்கம் உயரும்போது, ​​தனது ஊழியர்களின் வாங்கும் திறனைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், அரசாங்கம் இந்த அகவிலைப்படியைத் தொடர்ந்து உயர்த்தி வருகிறது. மேலும் அகவிலைப்படி மூலம் அதிகரிக்கும் சம்பளம், புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் நிர்ணயத்தில் முக்கிய பங்காற்றும். ஆகையால், அகவிலைப்படியின் முக்கியத்துவம் இப்போது இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.

டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?

பணவீக்கத்தை சமாளிக்க அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. மத்திய அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை (DA) ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், அதாவது ஆண்டுக்கு இருமுறை மதிப்பாய்வு செய்கிறது.

2. அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவுடன் உள்ள தொடர்பு என்ன?

அகவிலைப்படி மூலம் ஏற்படும் சம்பள உயர்வு புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் நிர்ணயத்தில் முக்கிய பங்காற்றும். ஆகையால் இது மிக முக்கியமான அம்சமாக கருதப்படுகின்றது.

3. AICPI என்றால் என்ன? 

AICPI (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (IW)) என்பது நாட்டில் அன்றாடப் பொருட்களின் (உணவு, வாடகை, உடை போன்றவை) விலை எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்பதைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு குறியீடாகும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

