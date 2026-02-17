உயரும் அகவிலைப்படி: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹோலி பரிசு.... டிஏ உயர்வுடம் எகிறும் சம்பளம்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் அடுத்தடுத்து பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. 8வது ஊதியக்குழு, அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு, அரியர் தொகை என மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வரப்போகும் மாதங்களில் வருவாய் பல வழிகளில் அதிகரிக்கவுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான அப்டேட்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தற்போது ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னதாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த நல்ல செய்தி கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஹோலிக்கு முன் மார்ச் முதல் வாரத்தில் மத்திய அரசு அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கும் என்று ஊடக அறிக்கைகள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
முன்னதாக, 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவுபெற்றன. 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது இதற்கான பணிகள் முழு முனைப்புடன் நடந்துவருகின்றன. 8வது ஊதியக் குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல சம்பள உயர்வை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு முன் அகவிலைப்படி உயர்வால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு
அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு 2 முறை, அதாவது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அதிகரிக்கப்படுகின்றது. ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு பொதுவாக மார்ச் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படுகிறது. அதேபோல், ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களில் அறிவிக்கப்படுகின்றது. ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஏனெனில் இது 7வது ஊதியக் குழுவின் இறுதி அகவிலைப்படி திருத்தம் மற்றும் 8வது ஊதியக்குழுவின் முதல் அகவிலைப்படி திருத்தம் ஆகிய இரண்டுடனும் தொடர்புடையதாக உள்ளது.
DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
டிசம்பர் 31, 2025 நிலவரப்படி, DA 58% ஐ எட்டியுள்ளது. ஜூலை-டிசம்பர் 2025 காலகட்டத்தில் டிஏ 3% அதிகரிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அகவிலைப்படி 55% -இலிருந்து 58% ஆக அதிகரித்தது. அடுத்ததாக, ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்து 60% -ஐ எட்டும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது. அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், கடந்த 26 ஆண்டுகளில் ஜனவரி மாதத்தில் ஏற்பட்ட மிகச்சிறிய அதிகரிப்புகளில் ஒன்றாக இது இருக்கும்.
இதற்கு முன்னர் ஜனவரி 2000 இல் டிஏ 1% மட்டுமே அதிகரிக்கப்பட்டது. ஜனவரி 2007, 2018 மற்றும் 2025 இல், டிஏ அதிகரிப்பு 2% ஆக இருந்தது. எனினும் அகவிலைப்படி 1–2% அதிகரிப்பது கூட ஊழியர்களுக்கு முக்கியமானது. ஏனெனில் அது அவர்களின் மாத சம்பளம், நிலுவைத் தொகை மற்றும் ஓய்வூதியத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.
Terms of Reference: நவம்பரில் வெளியான பரிந்துரை விதிமுறைகள்
நவம்பர் 3, 2025 அன்று அரசாங்கம் 8வது சம்பளக் குழுவின் குறிப்பு விதிமுறைகளை வெளியிட்டது. குறிப்பாக, பொதுவாக ஊதியக்குழுக்களில் நடப்பது போலவே 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தின் போது அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாகிவிடும். எனினும், இதை குறித்து இன்னும் அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
AICPI-IW எண்கள் கூறுவது என்ன?
- தொழிலாளர் அமைச்சகம் ஒவ்வொரு மாதமும் AICPI-IW (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு–தொழில்துறை தொழிலாளர்கள்) தரவுகளை வெளியிடுகிறது.
- இந்த தரவு அகவிலைப்படி திருத்தங்களுக்கான அடிப்படையாக அமைகின்றது.
- டிசம்பர் 2025 -க்கான AICPI-IW 148.2 ஆகும்.
- இந்த வழியில் 12 மாத சராசரி 145.54 ஐ எட்டியுள்ளது.
- இது சுமார் 60.33% அகவிலைப்படியாக கணக்கிடப்படுகிறது.
- தற்போதைய அகவிலைப்படி 58% என்பதால், இந்த எண்கணிதம் 2% உயர்வை வலுவாகக் குறிக்கும் வகையில் உள்ளது.
- அகவிலைப்படி 60% ஆக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும் என கருப்படுகிறது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 60% ஆக உயர்ந்தால், குறைந்தபட்ச சம்பளம் வாங்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி ரூ.10,800 ஆக அதிகரிக்கும். இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்:
லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.18,000.
ரூ.18,000 இல் 2% அகவிலைப்படி = மாதத்திற்கு ரூ.360
ரூ.18,000 இல் 60% அகவிலைப்படி = மாதத்திற்கு ரூ.10,800
அகவிலைப்படி 60% ஆக ஆற்விக்கப்பட்டவுடன், லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மாதாந்திர அகவிலைப்படி ரூ.10,800 ஐ எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
