English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: டிஏ, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் எப்போது?

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: டிஏ, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் எப்போது?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் டிஏ எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்? இதனால் ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 05:40 PM IST
  • டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
  • அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?
  • அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: டிஏ, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் எப்போது?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். வழக்கமாக ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி இந்தத் திருத்தம் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இந்த முறை டிஏ அறிவிப்பில் ஏற்படும் தாமதம் ஊழியர்களின் பொறுமையை சோதிக்கும் வகையில் உள்ளது. இதுவரை இதுகுறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. 

Add Zee News as a Preferred Source

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு எப்போது?

கடந்தகாலப் போக்குகள் மற்றும் தற்போதுள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, ​​டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் 2026 மத்தியில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இது குறித்து அரசு மவுனம் காப்பது தினம் தினம் பல்வேறு ஊகங்களுக்கு காரணமாகி வருகின்றது.

DA Arrear: டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு எப்போது வந்தாலும், திருத்தப்பட்ட இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். அதாவது ஊழியர்களுக்கு டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?

தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி தற்போதைய 58 சதவீதத்திலிருந்து 2 சதவீதப் புள்ளிகள் உயர்ந்து, 60 சதவீதமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்பது கிட்டத்தட்ட தெளிவாகிவிட்டது. கடைசியாகக் கிடைத்த தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 2025-இல் CPI-IW குறியீடு 148.2 என்ற அளவில் இருந்தது. 7வது ஊதியக் குழுவின் சூத்திரத்தின்படி கணக்கிட்டால், இது சுமார் 60.34 சதவீத அகவிலைப்படிக்குச் சமமாக உள்ளது. அரசாங்கத்தின் வழக்கமான ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யும் நடைமுறைப்படி இறுதி அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை 60 சதவீதமாகவே நிர்ணயிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த அகவிலைப்படி திருத்தத்தின் மூலம், ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள்.

DA Hike: ஏ உயர்வு அறிவிப்பு தாமதமாக காரணம் என்ன?

வழக்கமாக ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதத்திலோ அல்லது ஏப்ரல் மாதத் தொடக்கத்திலோ அறிவிக்கப்படும். ஜூலை மாத டிஏ உயர்வு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களில் வெளியிடப்படும். இந்த ஆண்டு இந்த அறிவிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த ஆண்டு இரண்டு ஊதியக் குழுக்களுக்கு இடையிலான ஒரு இடைக்கால மாற்றக் கட்டமாக அமைந்திருப்பதே இந்தத் தாமதத்திற்குக் காரணமாகும். 

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைந்தன. அதேவேளையில், 8-வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர வேண்டும். புதிய ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை இன்னும் சமர்ப்பிக்கவில்லை. நவம்பர் 2025-இல் அமைக்கப்பட்ட இந்தக் குழுவிற்கு, தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதுவரை, புதிய கட்டமைப்பின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திருத்தங்களை அமலுக்கு கொண்டு வர சற்று கால அவகாசம் தேவைப்படும்.

DA Hike: இந்த டிஏ உயர்வின் முக்கியத்துவம் என்ன?

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவுபெற்ற பின் நடக்கும் முதல் அகவிலைப்படி உயர்வாகும் இது. தற்போது நிகழவுள்ள இந்தத் திருத்தம், 7வது ஊதியக் குழுவின் காலம் நிறைவடைந்த பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் முதல் அகவிலைப்படி உயர்வாக அமையும். 8-வது ஊதியக் குழு நடைமுறைக்கு வந்திருந்தாலும், புதிய பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்பட்டு அமல்படுத்தப்படும் வரை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தற்போதைய சூத்திரத்தின் அடிப்படையிலேயே தொடர்ந்து அகவிலைப்படியைப் பெறுவார்கள். 

அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுகிறது

மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்துகிறது. முதல் திருத்தம் மார்ச்/ஏப்ரல் (ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும்) மாதத்திலும் இரண்டாவது திருத்தம் அக்டோபர்/நவம்பர் (ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும்) மாதத்திலும் நடக்கின்றன. 

DA Calculation: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, அகவிலைப்படி இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

அகவிலைப்படி (%) = (12-மாத சராசரி CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42 × 100

அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்படும் CPI-IW தரவுகளே ஒவ்வொரு திருத்தத்திற்கும் அடிப்படையாக அமைகின்றன.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

டிஏ உயர்வால் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். உதாரணமாக, அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? அதை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.30,000 ஆக இருந்தால், 2% டிஏ உயர்வு ரூ.600 ஆக இருக்கும். இதன் காரணமாக ஆண்டுக்கு ₹7,200 வரை அதிகரிப்பு இருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாத மத்தியில் வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

2. அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?
அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

3 அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
AICPI-IW -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDADearness AllowanceCentral government employeessalary hike

Trending News