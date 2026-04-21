டிஏ உயர்வால் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? டிஏ அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Central Government Employees DA Hike: நீண்ட காத்திருப்புக்கு பிறகு, 3 நாட்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைத்தது. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) 2 சதவீத உயர்வுக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த முடிவைத் தொடர்ந்து, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளன.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படியில் 2% உயர்வு
அகவிலைப்படியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த உயர்வு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும். இதன் மூலம் மாத சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் கணிசமான அதிகரிப்பு ஏற்படும். இதனுடன் 3 மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும். நிலுவைத் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஊதியத்தில் ஏற்படும் உண்மையான உயர்வு எவ்வளவு? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?
அகவிலைப்படியில் ஏற்பட்டுள்ள 2 சதவீத உயர்வு, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களின் கைகளில் கிடைக்கும் செலவிடக்கூடிய வருமானம் கணிசமாக உயரும். இதன் நேரடிப் பலனாக, வீட்டுச் செலவுகள் மற்றும் கூடுதல் செலவுகளை நிர்வகிப்பது மிகவும் எளிதாகும். மேலும், EMI கட்டும் நபர்களுக்கும், கடன் தவணைகளைச் செலுத்தும் நபர்களுக்கும் கூடுதல் நிதி ஆதரவு கிடைக்கும். மொத்தத்தில், தங்களின் அதிகரித்த வருமானத்தின் மூலம், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் அன்றாடச் செலவுகளையும் நிதிசார் பொறுப்புகளையும் முன்பை விடச் சிறப்பாகக் கையாள முடியும்.
சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளமாக ₹18,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் சுமார் ₹360 உயர்வு கிடைக்கும். -
- ₹25,000 ஈட்டுபவர்களுக்குச் சுமார் ₹500 சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்.
- ₹36,500 அடிப்படை ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு மாதத்திற்குக் கூடுதலாக ₹730 கிடைக்கும்.
- ₹50,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு ₹1,000 உயர்வு கிடைக்கும்.
- ₹75,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறுபவர்களுக்குச் சுமார் ₹1,500 உயர்வு கிடைக்கும்.
- ₹1 லட்சம் அடிப்படைச் சம்பளம் பெறுபவர்கள் மாதத்திற்குச் சுமார் ₹2,000 வரை உயர்வை பெறுவார்கள்>
- ₹1.5 லட்சம் அடிப்படை ஊதியம் பெறுபவர்கள் சுமார் ₹3,000 வரையிலும் கூடுதல் பலனைப் பெறுவார்கள்.
DA Arrears: 3 மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் தொகை
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு தாமதமாக வந்தாலும், இதனால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் ஏற்படாது. ஜனவரி 2026 முதல் அவர்களுக்கு டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும். அதாவது, ஊழியர்கள் முழுமையான மூன்று மாதங்களுக்கான, குறிப்பாக ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கான டிஏ நிலுவைத் தொகையை ஒரே தவணையாகப் பெறுவார்கள்.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் மாத ஊதிய உயர்வு ₹1,000 ஆக இருந்தால், அந்த மூன்று மாதங்களுக்கான மொத்த நிலுவைத் தொகை ₹3,000 ஆக இருக்கும். இதேபோல், ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில், தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் எவ்வளவு கூடுதல் பணம் வரவு வைக்கப்படும் என்பதைத் தாங்களே துல்லியமாகக் கணக்கிட்டுக்கொள்ளலாம்.
அரியர் தொகை எப்போது வழங்கப்படும்?
அரசாங்கம் இந்த ஊதிய உயர்வை ஏப்ரல் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் அறிவித்தது. இதன் விளைவாக, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் முழுமையான மூன்று மாதங்களுக்கான—அதாவது ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் 2026 மாதங்களுக்கான—நிலுவைத் தொகையை ஒரே ஒருங்கிணைந்த தொகையாகப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. இந்த நிலுவைத் தொகை, வரவிருக்கும் மாத ஊதியத்துடன் சேர்த்தே வழங்கப்படலாம். இதனால் ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் ஒரு பெரிய தொகையாகப் பணம் வரவு வைக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
DA Hike: டிஏ உயர்வு
அரசாங்கம் வழக்கமாக அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, அதாவது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் செயல்படுத்துகிறது. இருப்பினும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், ஊழியர்களுக்கு எந்தவிதமான நிதி இழப்பும் ஏற்படுவதில்லை. நிலுவையில் உள்ள தொகைக்கான இழப்பீடு அவர்களுக்கு 'அரியர் தொகை' வடிவில் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஊழியர்களுக்கு ஒரே தவணையாகப் பணம் பெறும் பலன் கிடைக்கிறது. வழக்கமாக ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வின் அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை மாத டிஏ உயர்வின் அறிவிப்பு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் வருகின்றது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வந்தது?
டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு 3 நாட்களுக்கு முன்னர் அதாவது, ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி வெளியிட்டது. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) 2 சதவீத உயர்வுக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
2. அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?
அகவிலைப்படி என்பது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஊழியர்கள் சமாளிக்க உதவும் வகையில், இது அவ்வப்போது திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது.
3 அகவிலைப்படி அரியர் எப்படி கணக்கிடப்படும்?
திருத்தப்பட்ட இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். அதாவது ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 1, 2026 முதல் டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!