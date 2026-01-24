English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 70% அகவிலைப்படி விரைவில்? அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு, அகவிலைப்படி இணைப்பில் முக்கிய தாக்கம்

70% அகவிலைப்படி விரைவில்? அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு, அகவிலைப்படி இணைப்பில் முக்கிய தாக்கம்

DA Hike News: 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது அகவிலைப்படி எவ்வளவு இருக்கும்? டிஏ அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 24, 2026, 11:42 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல கேள்விகள்.
  • அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
  • சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும்?

Trending Photos

வருகிறது 3 நாள் லீவ்... ஜாலியாக டூர் போக பெஸ்ட் 7 தென்னிந்திய இடங்கள்!
camera icon8
Tourist Places
வருகிறது 3 நாள் லீவ்... ஜாலியாக டூர் போக பெஸ்ட் 7 தென்னிந்திய இடங்கள்!
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
camera icon7
Visa Free
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Pathukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon6
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
70% அகவிலைப்படி விரைவில்? அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு, அகவிலைப்படி இணைப்பில் முக்கிய தாக்கம்

8th Pay Commission Latest News: நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது சம்பளக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். கமிஷனின் அறிக்கை வெளிவருவதற்கும் அதன் முழுமையான செயலாக்கத்திற்கும் இன்னும் பல  மாதங்கள் உள்ளன. எனினும், இதற்கான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல கேள்விகள்

8வது ஊதியக்குழுவின் செயலாக்கம், அதில் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள், அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு ஆகியவை பற்றி ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பல வித கேள்விகள் உள்ளன. இவற்றில் மிக முக்கிய கேள்வியாக இருப்பது அகவிலைப்படி பற்றியது. பணவீக்கத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்காக வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி (DA), 5வது மற்றும் 6வது சம்பளக் குழுக்களுடன் ஒப்பிடும்போது 7வது சம்பளக் குழுவின் (CPC) போது மிகக் குறைந்த வேகத்தில் அதிகரித்துள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவின் நிறைவில் இருக்கும் அகவிலைப்படி 8வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் உண்மையான சம்பள உயர்வை நேரடியாகப் பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

70% அகவிலைப்படி

8வது சம்பளக் குழு நவம்பர் 2025 இல் அமைக்கப்பட்டது. அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்கு முன்னர் அறிக்கையை எதிர்பார்க்க முடியாது. அதற்குள், அகவிலைப்படி குறைந்தது மூன்று  முறை அதிகரித்திருக்கும். இது 8வது சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படும் போது மொத்த அகவிலைப்படி சுமார் 70% -ஐ எட்ட வழிவகுக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான கணக்கீட்டை காண்பதற்கு முன்னர், ​​முந்தைய ஊதியக் குழுக்களில் செய்யப்பட்ட அகவிலைப்படி கணக்கீடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்

புதிய சம்பள கமிஷன் அமல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், டிஏ (ஊழியர்களுக்கானது) மற்றும் டிஆர் (ஓய்வூதியதாரர்களுக்கானது) பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்படும்.

- 5வது ஊதியக்குழு (1996-2006): இது நிறைவடைந்தபோது டிஏ 74% அதிகரித்தது.

- 6வது ஊதியக்குழு (2006-2016): இது நிறைவடைந்தபோது, டிஏ அடிப்படை ஊதியத்தில் 125% ஐ எட்டியது.

- 7வது ஊதியக்குழு (தற்போதைய): தற்போது, ​​டிஏ அடிப்படை ஊதியத்தில் 58% ஆக உள்ளது. மார்ச் திருத்தத்திற்குப் பிறகு, அதாவது ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

வழக்கமாக புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வரும்போது அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி தொகை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுகின்றது. ஆனால், இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்ற விதியும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகையால் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது முற்றிலும் அரசின் முடிவை சார்ந்தது. 

புதிய ஊதியக்குழுவில் டிஏ பூஜ்ஜியம் ஆனால், அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணையும். புதிதாக நிர்ணயிக்கப்படும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை பொறுத்து சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும். இதை 2016 எடுத்துக்காட்டின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். 

- 7வது ஊதியக்குழுவில் அரசாங்கம் 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அறிமுகப்படுத்தியது. 
- இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்தை ₹7,000 இலிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தியது. 
- இருப்பினும், அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கப்பட்டபோது, ​​ஊழியர்களின் மொத்த கையிருப்பு சம்பளத்தில் உண்மையான அதிகரிப்பு 14.3% ஆக மட்டுமே இருந்தது.

8வது ஊதியக் குழுவில் என்ன நடக்கும் என்பதுதான் இப்போது பெரிய கேள்வியாக உள்ளது? தற்போதைய அகவிலைப்படி (தோராயமாக 58-60%) முந்தைய கமிஷன்களை விட (125%) கணிசமாகக் குறைவாக இருப்பதால், 8வது ஊதியக் குழுவில் அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படும்போது, ​​உண்மையான சதவீத உயர்வு (பயனுள்ள ஊதிய உயர்வு) முந்தைய ஆண்டுகளை விட மிக அதிகமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, குறைந்த அகவிலைப்படி என்பது புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போது, ​​மொத்த சம்பளத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும்?

8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், அகவிலைபடியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க அரசு முடிவு செய்தால் அது இரண்டு வழிகளில் செய்யப்படலாம்:

- 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது, அப்போது இருக்கும் அகவிலைப்படி அப்படியே அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படலாம்.

- அல்லது, 50% அகவிலைப்படி மட்டும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, மீதமுள்ள சதவிகிதம் முதல் அகவிலைப்படி கணக்கீடு மீண்டும் தொடங்கப்படலாம்.

இவை இரண்டுமே கணிசமான சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். எனினும், இது குறித்த எந்த வித அதிகாரப்பூர்வ உறுதிபடுத்தலும் இன்னும் அரசாங்கத்திடமிருந்து கிடைக்கவில்லை.

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் மாஸ் பரிசு: 60 வயதில் தானாக தொடங்கும் ஓய்வூதியம்

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட், ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் மீண்டும் சலுகை?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDearness Allowance8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employees

Trending News