  ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எவ்வளவு தெரியுமா?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எவ்வளவு தெரியுமா?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இது எப்படி கணக்கிடப்படும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 20, 2026, 02:51 PM IST
  • ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை டிஏ உயர்வு.
  • அகவிலைப்படி 58% இலிருந்து 60% ஆக அதிகரிக்குமா?
  • அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எவ்வளவு தெரியுமா?

8th Pay Commission DA Hike: 2026-27 பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். இந்த முறை, ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் 2% முதல் 3% வரை அதிகரிக்கப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளன

இந்த மதிப்பீடு தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் நவம்பர் 2025 வரை வெளியிடப்பட்ட தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் நவம்பர் 2025க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர் விலைக் குறியீட்டை (AICPI-IW) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீடு 148.2 ஆக அதிகரித்துள்ளது. தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 58% என்ற விகிதத்தில் அகவிலைப்படியைப் பெறுகின்றனர். இது 60% முதல் 61% வரை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் இன்னும் வரவில்லை. டிசம்பர் மாத தரவுகள் கிடைத்தவுடன் தான் இறுதியான அதிகரிப்பு பற்றி தெரியவரும்.

தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் இதுவரை வெளியிடப்பட்ட AICPI-IW தரவுகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஜனவரி 2026 முதலான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI) தரவைப் பொறுத்தது. நவம்பர் 2025 வரை தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட தரவுகளைப் பார்க்கும்போது, ​​இந்தக் குறியீடு ஜூலை 2025 முதல் நிலையான அதிகரிப்பைக் கண்டுள்ளது தெரிகிறது. நவம்பர் 2025 இல், இது 148.2 புள்ளிகளை எட்டியது, இது 59.93% அகவிலைப்படியைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், டிசம்பர் 2025 புள்ளிவிவரங்கள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன, அவை ஜனவரி 30-31 அன்று வெளியிடப்படும்.

ஜூலை முதல் நவம்பர் 2025 வரையிலான AICPI-IW

ஜூலை: 146.5 (+1.5)
ஆகஸ்ட்: 147.1 (+0.6)
செப்டம்பர்: 147.3 (+0.2)
அக்டோபர்: 147.7 (+0.4)
நவம்பர்: 148.2 (+0.5)
டிசம்பர்: ஜனவரி 30-31, 2026 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி 58% இலிருந்து 60% ஆக அதிகரிக்குமா?

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 58% என்ற விகிதத்தில் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தைப் பெறுகிறார்கள். தற்போதைய தரவுகளின்படி (AICPI-IW), ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி (DA) 58% இலிருந்து 60% ஆக (2% அதிகரிப்புடன்) அல்லது 61% (3% அதிகரிப்புடன்) அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும், டிசம்பர் மாத புள்ளிவிவரங்கள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த தரவுகள் வந்தவுடன் தான் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்குமா அல்லது 3% அதிகரிக்குமா என்பது தெரியவரும்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி

- தொழிலாளர் அமைச்சகம் டிசம்பர் 2025 புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்ட பிறகு, அவை நிதி அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்படும். 
- பின்னர் அமைச்சகம் ஒரு பரிந்துரையை தயாரித்து மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கும். 
- தற்போதைய முறையின்படி, ஜனவரி மாதத்திற்கான புதிய அகவிலைப்படி விகிதங்கள் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கு இடையில் அறிவிக்கப்படும். 
- எனவே, 2026 ஹோலிக்குப் பிறகு மத்திய அரசு புதிய விகிதங்களை அறிவிக்கக்கூடும் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 
- மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ முடிவு அல்லது அறிவிப்புக்குப் பிறகுதான் இறுதி முடிவு செல்லுபடியாகும். 

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை

ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி எப்போது அறிவிக்கப்பட்டாலும், ஜனவரி மாதம் முதலான டிஏ உயர்வு அரியர் தொகை ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும்.

DA Hike: ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை டிஏ உயர்வு

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரண விகிதங்களை மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை திருத்துகிறது. புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த விகிதங்கள் அரையாண்டு அகில இந்திய நுகர்வோர் விலை குறியீட்டுத் தரவைப் பொறுத்தது. கடந்த ஆண்டின் ஜூலை மூதல் டிசம்பர் வரையிலான AICPI-IW எண்களின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படியும், ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான AICPI-IW எண்களின் அடிப்படையில் ஜூலை மாத அகவிலைப்படியும் அதிகரிக்கப்படுகின்றன. தற்போதைய முறையின்படி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கும், அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களுக்கும் இடையில் புதிய விகிதங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

DA Calculation: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தின் விளைவுகளை ஈடுகட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கும் ஒரு கொடுப்பனவாகும். இது பணவீக்க விகிதத்தின் அடிப்படையில் அவ்வப்போது திருத்தப்படும் சம்பளத்தின் கூடுதல் அங்கமாகும். இது நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI) படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு சூத்திரம் உள்ளது. 

அகவிலைப்படி சூத்திரம்: 7வது CPC DA% = [{கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001=100) – 261.42}/261.42×100]

8வது ஊதியக் குழு இன்னும் செயல்படுத்தப்படாததால், இந்த அதிகரிப்பு 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் செய்யப்படும். இருப்பினும், 7வது ஊதியக் குழுவின் காலம் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைந்தது. 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)

