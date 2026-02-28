அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு: அகவிலைப்படி அதிகரிப்புடன் டிஏ அரியரும் கிடைக்கும்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தற்போது ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். மார்ச் முதல் வாரத்தில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்த கொண்டாட்டங்களையொட்டி அரசு டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிடக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
Dearness Allowance: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி, பணவீக்கம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 2 முறை, முறையே அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் அளிக்கப்படுகின்றது. ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் டிஏ உயர்வு அமலுக்கு வருகின்றது. எனினும், இதற்கான அறிவிப்புகள் சற்று தாமதகமாக வெளியாகின்றன.
பொதுவாக ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை மாத அகவிலைப்படி செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் வெளியிடப்படுகின்றன. அந்த வகையில் இந்த மார்ச் மாதம் டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி இந்த அறிவிப்பு வரக்கூடும், அல்லது மார்ச் மாத இரண்டாம் வாரத்தில் வரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
இந்த முறை, மத்திய ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% வரை அதிகரிக்கப்படலாம். இது பெரிய அளவில் ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும். இதன் விளைவாக குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. முன்னதாக, ஜூலை 2025 -இல் அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்து மொத்த அகவிலைப்படி 58% ஆக உயர்ந்தது.
AICPI-IW தரவுகள் கூறுவது என்ன?
- சமீபத்தில் தொழிலாளர் அமைச்சகம் அதன் தரவுகளை வெளியிட்டது.
- தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் AICPI-IW தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி குறியீடு 148.2 புள்ளிகளாக இருந்தது.
- இது முந்தைய மாதத்திலிருந்து மாறாமல் அப்படியே உள்ளது.
- அடிப்படையில், 12 மாத சராசரியைப் பயன்படுத்தி, 7வது ஊதியக் குழு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அகவிலைப்படியை கணக்கிட்டால், அது 60.35% ஆக இருக்கும்.
- அகவிலைப்படி பொதுவாக தசம இடங்களைக் கொண்டு கணக்கிடப்படாததால், ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய டிஏ விகிதம் 60% ஆக இருக்கும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
2% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் மாதம் ரூ. 40,000 என வைத்துக்கொள்வோம். அகவிலைப்படி 2% உயர்ந்தால், அகவிலைப்படி தொகை மாதத்திற்கு ரூ. 800 அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக அடிப்படை சம்பளத்தில் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 9,600 அதிகரிப்பு இருக்கும். மேலும், ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ. 30,000 என்றால், இது மாதத்திற்கு ரூ. 600 அதிகரிக்கும். இந்த வகையில் ஆண்டுக்கு ரூ. 7,200 அதிகரிப்பு இருக்கும்.
DA Arrears: டிஏ அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஜனவரி 1, 2026 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% வரை அதிகரிக்கலாம். அதாவது ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களுக்கான அகவிலைப்படி அரியர் தொகை மார்ச் மாத சம்பளத்துடன் சேர்த்து கிடைக்கும். அரசாங்கம் பொதுவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை உயர்த்துகிறது.
8வது ஊதியக்குழுவில் இதன் தாக்கம்
இந்த விகிதங்கள் ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும். இப்போது அனைவரின் பார்வையும் 8வது ஊதியக் குழுவின் மீது உள்ளது. இந்த ஊதியக் குழுவை அரசாங்கம் எப்போது செயல்படுத்தும் என்பதுதான் கேள்வி. மே 2027க்குள் 8வது ஊதியக் குழுவை அரசாங்கம் செயல்படுத்தக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஏற்கனவே இதற்கான குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மறுஆய்வுப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
8வது ஊதியக்குழுவில் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க அரசு முடிவு செய்தால், ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வின் தாக்கம் அதில் பெரிதாக இருக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான சம்பள அமைப்பும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டது. 8வது ஊதியக்குழு சம்பளம், அலவன்சுகள், ஓய்வூதியம் என அனைத்தையும் மறு ஆய்வு செய்யும் என்பதால், இது ஊழியர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதனால் பலனடைவார்கள்.
