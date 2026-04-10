அகவிலைப்படி அதிகரிப்பில் ஆழ்ந்த அமைதி காக்கும் அரசு... முடக்கப்படுமா டிஏ உயர்வு?

DA Hike Latest News: 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும் வரை, அகவிலைப்படி உயர்வின் சுமார் 3 சுழற்சிகள் முடக்கப்பட்டு, பின்னர் 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஒன்றிணைக்கப்படலாம் என்ற ஒரு செய்தி பரவி வருகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 11:52 AM IST
Central Government Employees DA Hike: அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கொண்டு இருக்கின்றது. ஜனவரி-ஜூன் 2026 சுழற்சிக்கான அகவிலைப்படி (DA) உயர்வுக்காக ஊழியர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். இது குறித்து அரசாங்கம் எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடாததால், ஒரு கோடிக்கும் மேலான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கவலையில் உள்ளனர். 

Cabinet Meeting: அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் கிடைத்த ஏமாற்றம்

புதன்கிழமை நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதுகுறித்த அறிவிப்பு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. எனினும், அன்றும் இதற்கான எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. தற்போதைக்கு அகவிலைப்படி 58% என்ற அளவிலேயே மாற்றமின்றி தொடர்கிறது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு

வழக்கமாக, ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு மார்ச் மாத இறுதிக்குள் அறிவிக்கப்படும். இருப்பினும், இந்த ஆண்டு அந்த வழக்கத்தை அரசு மீறியுள்ளது. ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கியுள்ள நிலையிலும் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை. 7வது ஊதியக் குழுவிலிருந்து 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு மாறும் இடைபட்ட காலம் இது என்பதால், இந்தத் தாமதம் அகவிலைப்படி உயர்வுகள் முடக்கப்படலாம் என்பது முதல் அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படலாம் என்பது வரை பலவிதமான யூகங்களைத் தூண்டியுள்ளது.

அகவிலைப்படி உயர்வு தாமதம் ஆவதன் காரணம் என்ன?

டிஏ உயர்வில் ஏற்படும் இந்தத் தாமதம் கொள்கை சார்ந்ததை விட நடைமுறை சார்ந்ததே என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அகவிலைப்படி ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை நெருங்கி வருவதால், இந்த முறை அரசாங்கம் இதன் அளவை நிர்ணயிக்கும் முன் மிகவும் கடுமையான நிதி ஆய்வை மேற்கொண்டு வருவதாக நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். டிஏ உயர்வுக்கான காலக்கெடு வரலாற்று ரீதியான கால அளவை விட சற்றே தாமதமாகியுள்ளது. ஆனால் இதற்கு காரணம் ஒரு கொள்கை மாற்றமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. இந்தத் தாமதம் முதன்மையாக நடைமுறை சார்ந்ததாகவே இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அகவிலைப்படி 60% என்ற அளவை நெருங்குவதால், மேலும் விரிவான நிதிப் பரிசோதனைகள் நடைபெறுகின்றன. 

ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்புக்கு மாறும் செயல்முறையுடன் அரசாங்கம் இதை ஒருங்கிணைத்து வருவதால் இந்த தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். இந்தத் தாமதமானது, ஊதிய உயர்வைத் தடுத்து நிறுத்தும் எந்தவொரு நோக்கத்தையும் கொண்டிருக்காது, மாறாக, பரந்த நிதித் திட்டமிடல் மற்றும் கட்டமைப்புச் சீரமைப்புகளுடன் தொடர்புடையதாகவே இருக்கும் என்பதே நிபுணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.

DA Hike: டிஏ உயர்வில் இந்தத் தாமதம் அசாதாரணமானதா?

இப்படிப்பட்ட தாமதம் அரிதானதாக இருந்தாலும், இதுபோன்ற தாமதங்கள் முன்னெப்போதும், குறிப்பாக ஊதியக் குழு மாற்றங்களின் போது நிகழவில்லை என்றும் கூற முடியாது. ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த உயர்வை அறிவிப்பதன் மூலம், அரசாங்கம் புதிய நிதியாண்டுடன் (FY 2026–27) கொடுப்பனவுகளை ஒருங்கிணைத்து, சிறந்த பணப்புழக்க நிர்வாகத்தை உறுதி செய்கிறது. அதாவது, அரசாங்கம் சலுகைகளைத் தாமதப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, வரவுசெலவுத் திட்டம் மற்றும் கணக்கியல் சார்ந்த தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த உயர்வை அறிவிக்கக்கூடும்.

டிஏ உயர்வு முடக்கம்: உண்மையா, வதந்தியா?

டிஏ உயர்வு அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருவதைத் தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களில் இது குறித்த பல வித வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. மிக முக்கியமாக, அகவிலைப்படி முடக்கம் பற்றி பல கருத்துகள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. 

7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 உடன் நிறைவடைந்தன. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். இதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் முழுமையான அமலாக்கத்திற்கு தாமதமாகலாம். ஆகையால், இது இரு ஊதியக்குழுக்களின் இடைபட்ட காலமாக உள்ளது. இதன் காரணமாக, 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும் வரை, அகவிலைப்படி உயர்வின் சுமார் 3 சுழற்சிகள் முடக்கப்பட்டு, பின்னர் 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஒன்றிணைக்கப்படலாம் என்ற ஒரு செய்தியும் பரவி வருகிறது. இந்த கூற்றுக்களால் சமூக ஊடகங்கள் பரபரப்பாக உள்ளன. இருப்பினும், அத்தகைய நடவடிக்கை குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தலும் இல்லை.

அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?

அகவிலைப்படி என்பது சம்பளத்தின் ஒரு சட்டப்பூர்வமான அங்கமாகும். இது பணவீக்கத் தரவுகளின் (CPI-IW) அடிப்படையில் திருத்தப்படுகிறது. இந்த உயர்வு ரத்து செய்யப்படவில்லை என்றும், ஊழியர்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள் என்றும் நிபுணர்கள் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்தத் தாமதம் தற்காலிகமானது மற்றும் நடைமுறை சார்ந்தது என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Salary Hike: ஊழியர்கள் எவ்வளவு சம்பள உயர்வை பெறுவார்கள்?

2025 CPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், 2% அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கும் என்றும், இது மொத்த அகவிலைப்படியை 58%-லிருந்து 60%-ஆக உயர்த்தும் என்றும் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த 60% என்பது முக்கியமானது, ஏனெனில், இது அகவிலைப்படியை அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைப்பது குறித்த விவாதங்களைத் தூண்டுகிறது. இது எதிர்கால ஊதியக் குழுக்களின் கீழ் சம்பள மறுசீரமைப்பிற்கு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. டிஏ 2% அதிகரித்தால், சம்பளமும் கணிசமாக உயரும். உதாரணமாக, ரூ.30,000 அடிப்படை சம்பளம் வாங்கும் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியருக்கு, அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், டிஏ உயர்வு ரூ.600 ஆக இருக்கும். இதனால், ஆண்டுக்கு ₹7,200 வரை ஏற்றம் இருக்கும்.

டிஏ உயர்வு தாமதத்தின் விளைவுகள் என்ன?

குறுகிய காலத்தில், ஊழியர்கள் சில நிதி நெருக்கடிகளை உணரக்கூடும். எனினும், இதனால் உண்மையான நஷ்டம் எதுவும் ஏற்படாது. ஏனெனில், டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு எப்போது வந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்களுக்கு டிஏ அரியர் தொகையும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு டிஆர் அரியரும் கிடைக்கும். உதாரணமாக, ₹56,100 அடிப்படை சம்பளம் பெறும் ஒரு ஊழியர் ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான மாதத்திற்கு சுமார் ₹6,700–₹7,000 நிலுவைத் தொகையைப் பெறக்கூடும்.

எனினும், மொத்தமாக வழங்கப்படும் நிலுவைத் தொகை, அந்த மாதத்தில் ஊழியர்களை தற்காலிகமாக உயர் வரி வரம்பிற்குள் தள்ளக்கூடும். மேலும், வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) பங்களிப்புகள் போன்ற அகவிலைப்படியுடன் (DA) தொடர்புடைய கூறுகளில் ஏற்படும் தாமதங்கள், அந்தக் காலகட்டத்தில் கூட்டு வட்டிப் பலன்களை இழக்க நேரிடும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி, பணவீக்கம் ஆகியவற்றை ஈடுசெய்ய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியாக அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது.

2. அகவிலைப்படி ஊயர்வு முடக்கப்படுமா?
அகவிலைப்படி உயர்வு முடக்கப்பட்டுள்ளதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான மாற்றம், 60%-ஐ நெருங்கும் உயர் அகவிலைப்படி அளவுகள், மற்றும் நிதி ஆய்வு மற்றும் நிதி சீரமைப்பு ஆகியவற்றால் இந்த தாமதம் ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது.

3. தற்போதைய அகவிலைப்படி எவ்வளவு?
தற்போதைக்கு, அகவிலைப்படி 58% ஆகவே நீடிக்கிறது. எனினும், விரைவில் இது குறித்த ஒரு முடிவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதல் அரியர் தொகையும் கிடைக்கும். இது காத்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிம்மதியை அளிக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

