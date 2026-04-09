அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பில் தாமதம் ஏன்? டிஏ, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்பு இந்த முறை சற்று நீண்டுகொண்டே இருக்கிறது. டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பில் தாமதத்திற்குக் காரணம் என்ன? இதற்கும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? வழக்கமாக, அரசு மார்ச் மாதத்தில் அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கும், அப்படியிருக்க இந்த முறை அறிவிப்பு ஏன் தாமதமாகிறது? இப்படி பல கேள்விகள் உள்ளன.
குழப்பத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
ஏற்கனவே 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் குறித்த செய்திகளுக்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில், ஜனவரி 2026 -க்கான டிஏ உயர்வு அறிவிப்பிலும் அரசு தாமதம் காட்டுவது ஊழியர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முறை உண்மையான தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதா, அல்லது அரசு வேறு ஏதாவது திட்டம் தீட்டுகிறதா?
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி உயர்வில் தாமதத்திற்குக் காரணம் என்ன?
வழக்கமாக, ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும். ஆனால் இந்த முறை மார்ச் மாதம் கடந்துவிட்ட நிலையில், இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை. இந்தத் தாமதம் பொதுவாக பார்த்தால் விசித்திரமானது அல்ல என்று பலர் நம்புகிறார்கள். அகவிலைப்படி உயர்வு செயல்முறை முழுவதும் பணவீக்கத் தரவுகள் மற்றும் அரசின் ஒப்புதலைச் சார்ந்துள்ளது. முழுமையான 12 மாதத் தரவுகள் கிடைத்து, அனைத்து ஒப்புதல்களும் பெறப்பட்ட பின்னரே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
அகவிலைப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI-IW) தொழில்துறை தொழிலாளர் விலைக் குறியீட்டுடன் தொடர்புடையது. இந்தத் தரவுகள் இறுதி செய்யப்பட்டவுடன், அமைச்சரவையின் ஒப்புதலைப் பெறுவதற்கு முன்பு, கோப்பு பல கட்ட ஒப்புதல்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, இந்தச் செயல்முறைக்குச் சிறிது காலம் ஆவது இயல்பானது.
அகவிலைப்படி (%) = (12-மாத சராசரி CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42 × 100
DA Hike: இந்த முறை டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
டிஏ உயர்வைப் பொறுத்தவரை, இந்த முறை அகவிலைப்படியில் ஒரு சிறிய உயர்வே இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. சிலர் 2% உயர்வைக் கணிக்கின்றனர், இது அகவிலைப்படியை ஏறக்குறைய 60% ஆக உயர்த்தும். 3% முதல் 4% வரை உயர்வு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளதாக ஊழியர் சங்கங்கள் நம்புகின்றன. எனினும், அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி தற்போதைய 58 சதவீதத்திலிருந்து 2 சதவீதப் புள்ளிகள் உயர்ந்து, 60 சதவீதமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்பது கிட்டத்தட்ட தெளிவாகிவிட்டது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
- டிஏ உயர்வால் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
- உதாரணமாக, அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், அடிப்படை சம்பளம் ரூ.30,000 ஆக உள்ள மத்திய அரசு ஊழியருக்கு 2% டிஏ உயர்வு ரூ.600 ஆக இருக்கும்.
- இதன் காரணமாக ஆண்டுக்கு ₹7,200 வரை அதிகரிப்பு இருக்கும்.
DA Arrears: டிஏ அரியர் கிடைக்கும்
அகவில்லைப்படி அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்படுவதால், ஊழியர்களுக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மிக முக்கியமாக, அறிவிப்பு எப்போது வந்தாலும், அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். மேலும் ஜனவரி 2026 முதல் அறிவிப்பு வெளிவரும் வரை, இடைபட்ட காலத்திற்கான டிஏ அரியர் தொகை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், டிஆர் அரியர் தொகை ஓய்வூதியதார்ரகளுக்கும் அளிக்கப்படும். அதாவது, அறிவிப்பு தாமதமானாலும், ஊழியர்கள் அகவிலைப்படி திருத்தத்தின் முழுப் பலனையும் பெறுவார்கள். தற்போது, இந்தத் தாமதம் நடைமுறை அம்சங்கள் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகின்றது.
இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு எப்போது அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவித்தது என இங்கே காணலாம்:
2025-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 28
2024-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 7
2023-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 24
2022-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 30
2021-ஆம் ஆண்டு – அறிவிப்பு ஏதுமில்லை (கொரோனா தொற்று காரணமாக அகவிலைப்படி முடக்கப்பட்டது)
2020-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 17
2019-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 13
2018-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 7
2017-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 16
2016-ஆம் ஆண்டு – மார்ச் 23
1. அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசியால் ஏற்படும் தாக்கத்தைக் குறைக்கும் நோக்கில், இந்தியாவில் உள்ள அரசு மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாக அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. இது அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த அலவன்ஸ், நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI) அடிப்படையில் ஆண்டுக்கு இருமுறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், திருத்தியமைக்கப்படுகிறது.
2 டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
டிஏ அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாத மத்தியில் வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும் இது குறித்து அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அளிக்கவில்லை.
3 அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
AICPI-IW -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது. அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், இந்த முறை அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
