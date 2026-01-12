English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? புதிய அப்டேட்

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? புதிய அப்டேட்

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 04:24 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இப்போது டிஏ எவ்வளவு கிடைக்கிறது?
  • ஊதியக் குழுவின் பங்கு என்ன?
  • சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? புதிய அப்டேட்

8th Pay Commission DA Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்துக்கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில், மற்றொரு முக்கிய விஷயத்தையும் அவர்கள் கவனித்து வருகிறார்கள். அகவிலைப்படி பற்றிய தகவல்தான் அது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய பணவீக்கத் தரவுகள், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அப்டேட்டை அளித்துள்ளது.

Dearness Allowance: மீண்டும் அகவிலைப்படி உயர்வு

AICPI IW தரவுகள் அடுத்த அகவிலைப்படி (DA) திருத்தத்தின் மீது மீண்டும் கவனத்தை திருப்பியுள்ளது. நவம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர் நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI-IW) 148.2 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியையும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணத்தையும் (DR) கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.

இந்தக் குறியீடு, சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் உயர்ந்து வரும் விலைகளுக்கு ஏற்ப இருப்பதை உறுதி செய்வதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இது ஆண்டுக்கு இருமுறை செய்யப்படும் அகவிலைப்படி திருத்தத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு, 8வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பின் கீழ், ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

AICPI-IW: குறியீடு 0.5 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளன

நவம்பர் மாத பணவீக்கக் கணக்கீடு ஏன் முக்கியமானது? நவம்பர் மாத AICPI-IW குறியீடு, கடந்த 12 மாத சராசரியை அகவிலைப்படி கணக்கீட்டிற்கான அடுத்த முக்கிய மைல்கல்லை நோக்கி நகர்த்தியுள்ளது. 7வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் கீழ் நிறுவப்பட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில், நவம்பர் 2025-க்குள் அகவிலைப்படி ஏற்கனவே 59.93 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. இது 60 சதவீத வரம்பின் மிக அருகில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முந்தைய ஆண்டின் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான AICPI-IW தரவின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படியும் ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில் ஜூலை மாத அகவிலைப்படியும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஜூலை மாதம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரனம் 2% அதிகரிக்கப்பட்டது. அடுத்து ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள்.

டிசம்பரில் பணவீக்கம் மிதமாக ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தாலும், கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி 60 சதவீதத்தைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அகவிலைப்படி உயர்வுகள் முழு எண்களில் அறிவிக்கப்படுவதால், இது 2 சதவீத புள்ளி அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். இதன் மூலம், அகவிலைப்படி ஜனவரி 2026 முதல் தற்போதைய 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயரும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு அதிரடியாக அதிகரிக்குமா?

பணவீக்கம் சீராக இருந்தால், இன்னும் பெரிய உயர்வுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக ஊழியர் சங்கங்கள் நம்புகின்றன. அகில இந்திய என்.பி.எஸ் ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல், டிசம்பர் மாத AICPI-IW நவம்பர் மாத நிலைகளுக்கு அருகில் இருந்தால், அகவிலைப்படி உயர்வு 3 சதவீதம் முதல் 5 சதவீதம் வரை இருக்கலாம் என்று CNBC அறிக்கை தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார்.

பல்வேறு சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையிலான கணக்கீடுகள், டிசம்பர் மாதக் குறியீடு 146-147 என்ற அளவில் இருந்தால், அகவிலைப்படி 61 சதவீதமாக உயரக்கூடும் என்று கூறுகின்றன. 148-க்கு நெருக்கமான ஒரு குறியீடு, அகவிலைப்படியை 63 சதவீதம் வரை கூட உயர்த்தக்கூடும். இருப்பினும், தொழிலாளர் அமைச்சகம் டிசம்பர் மாதத்திற்கான இறுதித் தரவுகளை வெளியிடும் வரை இந்த மதிப்பீடுகள் உத்தேசமானவையாகவே இருக்கும். 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இப்போது டிஏ எவ்வளவு கிடைக்கிறது?

கடைசி அகவிலைப்படி திருத்தம் ஜூலை 2025-ல் நடைபெற்றது. அப்போது அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 58 சதவீதமாக உயர்த்தியது. அடுத்த உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தாலும், டிசம்பர் மாத AICPI-IW புள்ளிவிவரங்கள் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் 2026-ல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உயர்வும் முன்தேதியிட்டு நிலுவைத் தொகையாக வழங்கப்படும்.

ஊதியக் குழுவின் பங்கு என்ன?

7வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவடைந்தன. நவம்பர் 2025-ல் அறிவிக்கப்பட்ட 8வது ஊதியக் குழு, சுமார் 18 மாதங்களுக்குள் தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் அறிக்கையில் புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை பற்றி தெரிய வரும். இது இறுதியில் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் ஒரு கட்டமைப்பு மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். அதுவரை, அகவிலைப்படி ஒரு தனி அங்கமாகத் தொடரும். மேலும் புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுத்தப்படும்போதுதான் அது அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ரூ.50,000 அடிப்படை சம்பளம் வாங்கும் ஒரு நபருக்கு, தற்போதைய 58 சதவீத DA தொகை தோராயமாக ரூ.29,000 ஆக இருக்கும். அகவிலைப்படி 61 சதவீதமாக அதிகரித்தால், அந்த தொகை தோராயமாக ரூ.30,500 ஆக அதிகரிக்கும். அதாவது மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.1,500 அதிகமாகும். அதேபோல், அகவிலைப்படி 63 சதவீதத்தை எட்டினால், அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி தொகை தோராயமாக ரூ.31,500 ஆக இருக்கும். தற்போதைய அகவிலைப்படியுடன் ஒப்பிடும்போது மாதத்திற்கு தோராயமாக இது  ரூ.2,500 அதிகரிப்பாகும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

