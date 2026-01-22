ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியுடன் எந்தெந்த அலவன்சுகள் அதிகரிக்கும்?

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த சில நாட்களில் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. 8வது ஊதியக்குழு, அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு, சம்பள உயர்வு என பல அறிவிப்புகளுக்காக ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வை பற்றி தெரிந்துகொள்ள ஊழியர்கள் அதிக ஆவலுடன் உள்ளனர்.
Dearness Allowance: ஜனவரியில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு
பட்ஜெட்டுக்கு முன் அகவிலைப்படி (DA) 63% ஆக அதிகரிக்குமா? பணவீக்கத் தரவைப் பார்க்கும்போது, அது சாத்தியம் என்றே தோன்றுகிறது. தற்போது, அகவிலைப்படி (DA) 58% ஆக உள்ளது. ஜனவரியில் இதில் 5% அதிகரிப்பு ஏற்பட்டால், மொத்த அகவிலைப்படி 63% ஆக அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி AICP IW தரவை பொறுத்தது. ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான தரவுகளின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
இதுவரை நவம்பர் வரையிலான AICP IW எண்கள் வெளிவந்துள்ளன. இன்னும் டிசம்பர் மாதத்திற்கான தரவு வரவில்லை. மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் தற்போது டிசம்பர் 2025 பணவீக்கத் தரவை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர். இந்தத் தரவு தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்படுகிறது.
DA Hike: அடுத்த டிஏ உயர்வு எப்போது?
அரசாங்கம் இதற்கு முன் ஜூலை 2025 இல் அகவிலைப்படியை 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்த்தியது. டிசம்பர் தரவு அடுத்த உயர்வு குறித்து தெளிவுபடுத்தும். இந்த அதிகரிப்பு தோராயமாக 50.14 லட்சம் தற்போதைய ஊழியர்களுக்கும் தோராயமாக 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு பொதுவாக மார்ச் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும். இந்த முறையும் அப்படியே நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
அகவிலைப்படியின் முக்கியத்துவம் என்ன?
அகவிலைப்படி என்பது ஒரு ஊழியரின் சம்பளத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அங்கமாகும். நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஈடுசெய்ய அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. டிஏ அதிகரிக்கும் போது சம்பளம் தானாகவே அதிகரிக்கும். இது போக்குவரத்து கொடுப்பனவை (TA) நேரடியாக பாதிக்கிறது, ஏனெனில் DA, TA க்கும் பொருந்தும். இருப்பினும், வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவில் (HRA) எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. புதிய சம்பள ஆணையம் செயல்படுத்தப்படும்போது, அடிப்படை சம்பளம் திருத்தப்படும்போது மட்டுமே HRA -வில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். 8வது ஊதியக்குழு அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட பின்னரே இதில் அடுத்த பெரிய மாற்றம் சாத்தியமாகும்.
DA Calculation: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
அகவிலைப்படியை தீர்மானிக்க மத்திய அரசு ஒரு சூத்திரத்தை பயன்படுத்துகிறது.இதில் AICPI-IW (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு - தொழில்துறை தொழிலாளர்கள்) தரவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நவம்பர் 2025 இல், இந்த குறியீடு 148.2 ஆக இருந்தது. டிசம்பர் 2025 இல் இதே எண்ணிக்கை தொடர்ந்தால், DA இல் 5% அதிகரிப்பு உறுதி என்று கருதப்படுகிறது. அதாவது DA 58% இலிருந்து 63% ஆக அதிகரிக்கக்கூடும்.
DA கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்
DA (%) = [{(கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW × 2.88) − 261.41} ÷ 261.41] × 100 − தற்போதைய DA
இதன் அடிப்படையில், தற்போதைய தரவுகளின் அடிப்படையில் DA தோராயமாக 63% ஆகும்.
Travel Allowance: போக்குவரத்து கொடுப்பனவில் என்ன தாக்கம் இருக்கும்?
7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ், போக்குவரத்து கொடுப்பனவு நகரம் மற்றும் ஊதிய அளவைப் பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நகரங்கள் X, Y மற்றும் Z வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. X நகரங்களில் TA மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும். TA என்பது ஒரு நிலையான தொகை, ஆனால் அதனுடன் DA சேர்க்கப்படுகிறது. DA அதிகரிக்கும் போது, TA விகிதாசாரமாக அதிகரிக்கிறது.
உதாரணமாக, லெவல் 5 ஊழியரின் அடிப்படை TA ₹1,800 என்றால்,
50% அகவிலைப்படியில் TA = ₹2,700
58% அகவிலைப்படியில் TA = ₹2,844
அகவிலைப்படி 63% ஆக அதிகரித்தால், TA = ₹2,934
அதாவது அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால் மட்டும் மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹90 அதிகமாகக் கிடைக்கும்.
இந்த வகையில் அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் ஏற்றம் ஒட்டுமொத்த சம்பளத்தை பல வழிகளில் அதிகரிக்கிறது.
