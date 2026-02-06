English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அகவிலைப்படி 2% உயர்ந்தால், ரூ.20,000-ரூ.1,00,000 ஊதியம் பெறும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

அகவிலைப்படி 2% உயர்ந்தால், ரூ.20,000-ரூ.1,00,000 ஊதியம் பெறும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

DA Hike Latest News: அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், ₹20,000 முதல் ₹1 லட்சம் வரை சம்பளம் ஈட்டும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதற்கான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:41 PM IST
  • ஜனவரி 2026க்கான அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?
  • ₹20,000 முதல் ₹1 லட்சம் வரை சம்பாதிப்பவர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்.

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். தொழிலாளர் பணியகம் டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW தரவை வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DA மற்றும் DR) தலா 2 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அரசாங்கத்தின் அறிவிப்புக்குப் பிறகுதான் உண்மையான அதிகரிப்பு தெளிவாகத் தெரியும். 

DA Hike: டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது வரும்?

DA Hike: டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது வரும்?

வழக்கமாக ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு அறிவிப்பை அரசாங்கம் மார்ச் மாதம் வெளியிடுகிறது. 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவுபெற்றன என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும் வரை, 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?

பணவீக்கத்தின் தாக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) வழங்கப்படுகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை அதிகரிக்கிறது. இது அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. அகவிலைப்படி உயர்வு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிக்கிறது. DR அதிகரிப்பு ஓய்வூதியதாரர்களின் மொத்த ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கிறது. அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை AICPI-IW இன் 12 மாத சராசரியை அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன.

AICPI-IW என்றால் என்ன?

அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு-தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் எனப்படும் AICPI-IW, என்பது ஒரு மாதாந்திர குறியீடாகும். இது தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் நுகரும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சில்லறை விலைகளில் காலப்போக்கில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அளவிடும் ஒரு மாதாந்திர குறியீடாகும். தொழிலாளர் பணியகம் ஒவ்வொரு மாதமும் AICPI-IW தரவை வெளியிடுகிறது. மேலும் இந்தத் தரவு லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியை தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது.

அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்குமா?

டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW எண்ணிக்கை 148.2 ஆக உள்ளது. இது 12 மாத சராசரி AICPI-IW ஐ 145.54 ஆக நிலைநிறுத்தியுள்ளது. இந்த கணக்கீட்டின் விளைவாக மொத்த அகவிலைப்படி 60.33% என வருகிறது. இது ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யப்பட்டு 60% ஆகக் கருதப்படும்.

தற்போதைய அகவிலைப்படி 58% என்பதால், 60-58 = 2%. ஆகையால், ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என்ற கணிப்பு இப்போது நிலவுகிறது. இந்த சாத்தியமான அதிகரிப்பை மார்ச் மாதத்தில் அரசாங்கம் அறிவிக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. ஹோலிக்கு முன் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்படலாம் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜூன் 2025 AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை 3% அதிகரித்து, அகவிலைப்படியை 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்த்தியது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த அகவிலைப்படி உயர்வை அரசாங்கம் அக்டோபர் 2025 இல் அறிவித்தது.

January 2026 DA Hike: ஜனவரி 2026க்கான அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?

அகவிலைப்படி இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

அகவிலைப்படி% = {AICPI-IW இன் 12 மாத சராசரி (அடிப்படை 2001)−261.42} / 261.42 × 100

ஆனால் முதலில், 2016 அடிப்படை ஆண்டைக் கொண்ட குறியீட்டை 2001 அடிப்படை ஆண்டாக மாற்ற வேண்டும், அதற்கு 2.88 காரணி பயன்படுத்தப்படுகிறது. புதிய 2016 அடிப்படை ஆண்டை பழைய 2001 அடிப்படை ஆண்டிற்கு சமமாக்க 2.88 என்ற இந்த காரணி கணக்கிடப்படுகிறது.

இப்போது, ​​ஜனவரி மாதத்திற்கான DA% இந்த சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டால், அது 60.33 ஆக வருகிறது. கீழே உள்ள கணக்கீட்டைப் பார்க்கவும்.

[{(145.5x2.88)-261.42}/261.42] x 100
= {(419.15-261.42)/261.42} x 100
= (157.73/261.42) x 100
= 0.6033 x 100
= 60.33%

அகவிலைப்படி = 60.33%
ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்பட்டு இது 60% ஆக கணக்கில் கொள்ளப்படும்.

Salary Hike: ₹20,000 முதல் ₹1 லட்சம் வரை சம்பாதிப்பவர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

தற்போது, ​​DA 58% ஆக உள்ளது. 2% அதிகரிப்பு அகவிலைப்படியை 60% ஆக அதிகரிக்கும். இது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தையும் அதிகரிக்கும். கீழே, பல்வேறு அடிப்படை சம்பளங்களின் அடிப்படையில் தற்போதைய அகவிலைப்படி 58% மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் 60% அகவிலைப்படியின் அடிப்படையில் மொத்த சம்பளம் மற்றும் மாதாந்திர அதிகரிப்பைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்

₹20,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹31,600
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹32,000
மாதாந்திர சம்பள உயர்வு: ₹400

₹30,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹47,400
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹48,000
மாதாந்திர சம்பள உயர்வு: ₹600

₹40,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹63,200
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹64,000
மாதாந்திர சம்பள உயர்வு: ₹800

₹50,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹79,000
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹80,000
மாதாந்திர சம்பளம் சம்பள உயர்வு: ₹1,000

ரூ.60,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹94,800
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹96,000
மாதாந்திர சம்பளம் சம்பள உயர்வு: ₹1,200

ரூ.70,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,10,600
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,12,000
மாதாந்திர சம்பளம் சம்பள உயர்வு: ₹1,400

ரூ.80,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,26,400
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,28,000
மாதாந்திர சம்பளம் சம்பள உயர்வு: ₹1,600

ரூ.90,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,42,200
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,42,200
மாதாந்திர சம்பளம் சம்பள உயர்வு: ₹1,800

ரூ.1,00,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,58,000
60% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம்: ₹1,60,000
மாதாந்திர சம்பளம் சம்பள உயர்வு: ₹2,000

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்

ஒட்டுமொத்தமாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் ஆண்டுதோறும் ₹4,800 முதல் ₹24,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும், ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் அடிப்படை சம்பளம் உள்ள ஊழியர்கள் இன்னும் அதிக உயர்வைக் காணலாம். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவில் குறிப்பிடப்படுள்ள சம்பள உயர்வு கணக்கீடுகள் அனுமானத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. மார்ச் மாதம் மத்திய அரசு அகவிலைப்படி அதிகரிப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த பின்னரே உண்மையான உயர்வு தெளிவாகும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.)

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம் உயரும், ஆனால்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை

மேலும் படிக்க | EPF உறுப்பினர்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வட்டி விகிதம் குறைகிறதா? மார்ச் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

