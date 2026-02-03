ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அகவிலைப்படி 60% ஆனால், அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கவுள்ளது.
AICPI-IW: டிசம்பர் குறியீடுகளை வெளியிட்ட தொழிலாளர் அமைச்சகம்
தொழிலாளர் பணியகம் டிசம்பர் 2025க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை பணிகளுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (AICPI-IW) வெளியிட்டுள்ளது. இது 148.2 இல் உள்ளது. இந்த கணக்கீட்டின் அடிப்படையில், அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) 2% அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அதிகரிப்பு அகவிலைப்படியை 58% இலிருந்து 60% ஆக அதிகரிக்கும். இந்த அதிகரிப்பு ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் படி அடிப்படை ஊதியத்தில் உயர்வை ஏற்படுத்தும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
டிசம்பர் 2025 -க்கான AICPI-IW 148.2 ஆக உள்ளது. கடந்த 12 மாதங்களுக்கான சராசரி 145.54 ஆகும். சூத்திரத்தின்படி, DA% = [{12-மாத சராசரி AICPI-IW (2001 அடிப்படை) - 261.42} / 261.42 × 100]. 2016 அடிப்படை ஆண்டை 2001 உடன் இணைக்க 2.88 காரணி பயன்படுத்தப்படுகிறது. கணக்கீட்டின் விளைவாக அகவிலைப்படி 60.34% ஆக உள்ளது. இதை ரவுண்ட் ஆஃப் செய்தால் 60% அகவிலைப்படி கிடைக்கும்.
தற்போது, DA 58% ஆகும். இது 60% ஆக உயர அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அல்ல. டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW 148.2 -இன் படி அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு இப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது. உண்மையான டிஏ உயர்வு பற்றி அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு பிறகு தெரிய வரும். அகவிலைப்படி அதிகரிபுக்கான அறிவிப்பை அரசாங்கம் மார்ச் 2026 இல் ஹோலிக்கு முன் வெளியிடும் என நம்பப்படுகின்றது.
DA Hike: டிஏ உயர்வு ஏன் அவசியம்
அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தை சமாளிக்க மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் தொகையாகும். ஆண்டுக்கு இரு முறை அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படுகின்றது. அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் DA உயர்வைச் செயல்படுத்துகிறது. டிஏ அதிகரிப்புகள் அடிப்படை ஊதியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஆகையால் இவை அதிகரிக்கப்படும்போது, ஊழியர்களின் சம்பளமும் அதரிக்கின்றது. இதன் கணக்கீடு தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அன்றாடத் தேவைகளின் மாதாந்திர குறியீட்டான AICPI-IW ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது தொழிலாளர் பணியகத்தால் வெளியிடப்படுகிறது.
இதற்கும் முன் எப்போது DA அதிகரிக்கப்பட்டது?
- அக்டோபர் 2025 இல், ஜூன் 2025 AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 3% அதிகரித்து.
- அகவிலைப்படி 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்ந்தது.
- டிசம்பர் தரவுகளின் அடிப்படையில் அடுத்து, ஜனவரி 2026 முதல் 2% அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Salary Hike: டிஏ உயர்வால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹50,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.
- தற்போதைய 58% அகவிலைப்படியில் அவருக்கு அகவிலைப்படி தொகையாக ₹29,000 கிடைக்கும்.
- ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டால், அகவிலைப்படி தொகை ₹30,000 ஆக உயரும்.
- அதாவது சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹1,000 க்கும் அதிகமாக உயரும். இது வருடத்திற்கு சுமார் ₹12,000 உயர்வாகும்.
- அதிக அடிப்படை ஊதியம் உள்ளவர்கள் இன்னும் பெரிய உயர்வைப் பெறுவார்கள்.
- ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலை நிவாரண உயர்வால் அதிக ஓய்வூதியத்தை பெறுவார்கள்.
