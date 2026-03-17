அகவிலைப்படி உயர்வு: அறிவிப்பில் தாமதம் ஏன்? அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ இணைப்பு சர்ப்ரைஸ்?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இது 'காத்திருக்கும் காலம்' போலிருக்கிறது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய அப்டேட்களுக்காக அவர்கள் காத்திருக்கும் அதே வேளையில், டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பும் வராமல் அவர்களது பொறுமையை சோதிக்கின்றது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜனவரி 2026-க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
Dearness Allowance: ஆண்டுக்கு 2 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி
வழக்கமாக, அரசு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கிறது. ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் மாதத்தில் ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டியும், ஜூலை மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னரோ அல்லது அதை ஒட்டியோ அறிவிக்கப்படும். இருப்பினும், இந்த முறை ஜனவரி 2026 -க்கான டிஏ உயர்வு அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகின்றது. ஹோலி பண்டிகையும் கடந்துவிட்ட நிலையில், அரசு இதுவரை எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கிறதா?
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு குறித்த அறிவிப்பு இன்னும் வராமல் இருப்பதால், பல வித ஊகங்கள் தற்போது நிலவுகின்றன. அவற்றில் முக்கியமானது அகவிலைப்படி இணைப்பு பற்றியது. மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது பற்றி பரிசீலித்து வருவதாக சில வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அரசு அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்குமா? அதற்கும் ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வுக்கும் என்ன தொடர்பு?
இதற்கான விளக்கத்தை இங்கே புரிந்துகொள்ளலாம்:
- பொதுவாக புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும் போது அகவிலைப்படி தொகை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்படுகின்றது.
- அதன் பிறகு அகவிலைப்படி கணக்கீடு மீண்டும் 1%, 2%, 3% என தொடங்கும்.
- எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தின் போதும் இந்த செயல்முறை நடக்குமா என்பதை மத்திய அரசு இன்னும் உறுதி செய்யவில்லை.
- இதற்கிடையில், இடைக்கால நிவாரணமாக, 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு முன்னதாக 50% அகவிலைப்படியை அரசு அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என பல ஊழியர் அமைப்புகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
- இது நடந்தால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய நிதி நிவாரணமாக இருக்கும்.
தற்போது ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது பற்றி பரிசீலித்து வருவதால், இந்த தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற ஊகங்கள் கிளம்பியுள்ளன.
AICPI-IW தரவுகள் மூலம் கிடைத்த தகவல்
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் தொழிலாளர் பணியகம், ஜனவரி 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை சமீபத்தில் வெளியிட்டது. இது 0.4 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது. இந்தக் குறியீடு டிசம்பர் 2025-இல் 148.2-ஆக இருந்தது, ஜனவரி 2026-இல் இது 148.6-ஆக உயர்ந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. 7வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் (Dearness Relief) ஆகியவற்றைக் கணக்கிட இந்தக் குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
DA Hike: டிஏ உயர்வுக்கான முறை என்ன?
அரசு ஆண்டுக்கு 2 முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படியை அதிகரிக்கின்றது. முந்தைய ஆண்டின் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான AICPI குறியீட்டு எண்களளின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படியும், ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான AICPI எண்களின் அடிப்படையில் ஜூலை மாத அகவிலைப்படியும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
ஊழியர்கள் தற்போது எவ்வளவு அகவிலைப்படி பெறுகிறார்கள்?
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58 சதவீத அகவிலைப்படியைப் பெற்று வருகின்றனர். புதிய பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, ஜனவரி 2026-இல் அகவிலைப்படியில் சுமார் 2 சதவீதம் வரை உயர்வு ஏற்படக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது நடந்தால், மொத்த அகவிலைப்படி 58 சதவீதத்திலிருந்து சுமார் 60 சதவீதமாக உயரும்.
DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
அகவிலைப்படி 50 சதவீதத்தைத் தாண்டிவிட்டதால், அதனை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்று பல ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. எனினும், இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் எதுவும் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இது முற்றிலும், அரசாங்கத்தை சார்ந்தது. பணவீக்கம், அகவிலைப்படியின் அளவு, அரசாங்கத்தின் நிதி நிலை ஆகியவற்றை கருத்தில்கொண்டு அரசு இது சார்ந்த முடிவை எடுக்கும்.
டிஏ இணைப்பு: அரசாங்கத்தில் நிலைப்பாடு என்ன?
இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. டிசம்பர் 2025 இல் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அளிக்கப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வமான பதிலில், அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பதற்கான எந்தவொரு முன்மொழிவும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளது. ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படியில் திருத்தம் செய்யப்படுகிறது என்று கூறிய மத்திய அரசு, இந்த முறையே பணவீக்கத்தை ஈடுகட்டப் போதுமானது என்று கூறியது. பணவீக்கத்தை சமாளிக்க அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை அவ்வப்போது திருத்தப்படுவதால், தனியான இதற்காக பெரிய அளவிலான கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் எதுவும் தேவை இல்லை என்றும் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
டிஏ இணைப்பால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன?
அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவடைவதற்குப் பின்னணியில் உள்ள காரணங்கள் என்ன? இது நடந்தால் ஊழியர்கள் பல வகைகளில் பயனடைவார்கள் என ஊழியர் சங்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Basis Salary Increase:
அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியம் அதிகரிக்கும். இது ஒட்டுமொத்த ஊதிய கணக்கீட்டில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
Allowances:
வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), பயணப்படி (TA) மற்றும் பிற படிகளும் இதனால் தானாகவே அதிகரிக்கும்.
Pension Hike:
அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைகப்படுவதால் ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகளிலும் நேரடிப் பலன் கிடைக்கும். இதனால் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத ஓய்வூதியமும் ஏற்றம் காணும்.
இந்த காரணங்களால், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் வரை, இடைக்கால நிவாரணமாக 50% அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என பல ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன.
