அரசு ஊழியர்களுக்கு 60% அகவிலைப்படி: இன்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வருகிறதா டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு?

DA Hike Latest News: இன்று மத்திய அமைச்சரவை அகவிலைப்படி (DA) குறித்து ஒரு முக்கிய முடிவை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகலாம். இது லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 03:09 PM IST
  • அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
  • சம்பள உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
  • டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்குமா?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஜனவரி முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான காலகட்டத்திற்கு, 1.2 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) / அகவிலை நிவாரணம் (DR) உயர்வை அரசு இன்று அறிவிக்கும் எனப் பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

Cabinet Meeting: அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று

இன்று நடக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அகவிலைப்படு அதிகரிப்புக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தங்களுக்காகக் காத்திருக்கும் இந்த ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிவாரணமாக இந்த செய்தி இருக்கும்.

இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இன்று அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன:

1. முதல் காரணம்: ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி திருத்தத்திற்கான அறிவிப்பு பொதுவாக மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை மாத டிஏ உயர்வுக்கான அறிவுப்பு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் வருகின்றன. மார்ச் மாதத்தில் பெரும்பாலும் ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னரோ அல்லது அந்தச் சமயத்திலோ அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். சமீபத்திய ஆண்டுகளில், இந்த அறிவிப்பு மார்ச் 28 (2025) மற்றும் மார்ச் 12 (2024) ஆகிய தேதிகளில் வெளியானது.

2. இரண்டாவது காரணம்: இன்று நடைபெறும் அமைச்சரவைக் கூட்டமே இம்மாதத்தின் கடைசி அமைச்சரவைக் கூட்டமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதால், ஜனவரி மாதத்திற்கான திருத்தத்தை அறிவிப்பதற்கான கால அவகாசம் குறைந்து வருகிறது. இதனால் இன்று டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு வெளியாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான பணவீக்கத் தரவுகளின் (AICPI IW) அடிப்படையில், அரசு அகவிலைப்படியை 2% அதிகரிக்க ஒப்புதல் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மொத்த அகவிலைப்படி 58% -இலிருந்து 60% ஆக உயரும்.

AICPI IW தரவுகள் கூறுவது என்ன?

அகவிலைப்படிக்கான கணக்கீடு, தொழிலாளர் பணியகத்தால் வெளியிடப்படும் 'தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை' (CPI-IW) சார்ந்துள்ளது. டிசம்பர் 2025-க்கான குறியீட்டு எண் 148.2 ஆக இருந்தது. தற்போதைய சூத்திரத்தின்படி கணக்கிட்டால், இது அகவிலைப்படி விகிதம் 60.34% ஆக அமைவதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. தசம எண்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஆகியயால், இறுதியாக வழங்கப்படக்கூடிய டிஏ விகிதம் 60% ஆக நிர்ணயிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

- அகவிலைப்படி விகிதம் தன்னிச்சையாகத் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. 

- பணவீக்கப் போக்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தையே இது பின்பற்றுகிறது.

- அரசு CPI-IW தரவுகளின் வாயிலாக சில்லறைப் பணவீக்கத்தைக் கண்காணிக்கிறது.

- இந்தக் குறியீட்டின் 12 மாத சராசரி அகவிலைப்படி கணக்கீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- இதன் மூலம் கிடைக்கும் எண், விலைகள் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளன என்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது.

- ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் பணவீக்கத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவே அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது.

- இதன் காரணமாக, ஆண்டுக்கு 2 முறை, அதாவது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது.

டிஏ உயர்வு ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?

2% உயர்வு குறைவாகத் தோன்றினாலும், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களைப் பொறுத்தவரை, அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஏனென்றால், இது மாத ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. அகவிலைப்படியுடன் அகவிலை நிவாரணமும் அதிகரிப்பதால், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இது நிவாரணம் அளிக்கின்றது. ஓய்வூதியமும் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இதனால் அதிகரிக்கிறது. அகவிலைப்படி உயர்வு, அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வுக்கு எதிராக ஒரு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. பணவீக்கம் இன்னும் குடும்பங்களுக்கு ஒரு கவலையாக இருப்பதால், வாங்கும் சக்தியைப் பராமரிக்க இந்தத் திருத்தம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

7வது ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலத்திற்குப் பிறகு முதல் அகவிலைப்படி திருத்தம்

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது டிசம்பர் 31, 2025 அன்று 7வது ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் முறையாக முடிவடைந்த பிறகு வருகிறது. தற்போதைக்கு சூத்திரம் மாற்றமின்றி தொடர்ந்தாலும், இது 7வது ஊதியக் குழுவிற்குப் பிந்தைய காலகட்டத்தில் செய்யப்படும் முதல் அகவிலைப்படி திருத்தத்தைக் குறிக்கிறது. இது அதன் முக்கியத்துவத்தை மேலும் அதிகமாக்குகிறது.

8வது ஊதியக் குழுவில் என்ன நடக்கும்?

- 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் புதிய அகவிலைப்படி சூத்திரம் அமலுக்கு வர வேண்டும் என தொழிற்சங்கங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன. 

- எதிர்பார்க்கப்படும் உயர்வுடன், முன்மொழியப்பட்ட 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு முன்னதாக ஊழியர் சங்கங்கள் புதிய கோரிக்கைகளை எழுப்பி வருகின்றன.

- அகவிலைப்படி கணக்கீட்டு சூத்திரத்தைத் திருத்துவதே ஒரு முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.

- தற்போதைய அடிப்படை ஆண்டு மற்றும் வழிமுறை, தற்போதைய பணவீக்க யதார்த்தங்களை முழுமையாகப் பிரதிபலிக்காமல் இருக்கலாம் என்றும், அகவிலைப்படி உண்மையான குடும்பச் செலவுகளைச் சிறப்பாகப் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்றும் ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றனர். 

- அடிக்கடி அல்லது தேவைக்கேற்ப திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் கோரி வருகின்றன.

- சில தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள், உயர் வரம்புகளில் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்றும், இனிவரும் காலங்களில் மேலும் வெளிப்படையான சூத்திரத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளனர்.

- 8வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பு இறுதி செய்யப்படும்போது, இந்தக் கோரிக்கைகள் விரிவான பேச்சுவார்த்தைகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?

இன்று அமைச்சரவை ஆகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்தால், திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படி (60%) ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். இருப்பினும், இந்த உயர்வு ஏப்ரல் மாத சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையில் தான் பிரதிபலிக்கும். 

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்பதால், ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான அரியர் தொகையைப் பெறுவார்கள். எனினும், அரசாங்கத்தின் தரப்பிலிருந்து இறுதி முடிவு வந்தவுடன்தான் இது குறித்த தெளிவு கிடைக்கும். இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்திலேயே இந்த அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. சம்பள உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
சம்பள உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.

2. டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்குமா?
ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

3. அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
அகவிலைப்படி அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

