English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு எப்போது? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு எப்போது? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹோலிக்கு முன் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்படுமா? அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 21, 2026, 10:04 AM IST
  • டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
  • சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
  • ஹோலிக்கு முன் அறிவிப்பு வருமா?

Trending Photos

புதுக்கோட்டையில் நாளை மின்தடை! எங்கு எங்கு தெரியுமா?
camera icon6
pudukottai
புதுக்கோட்டையில் நாளை மின்தடை! எங்கு எங்கு தெரியுமா?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon9
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
மாசி 9 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 9 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
camera icon10
Gold price
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு எப்போது? சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் வரும் நாட்களில் உங்களுக்கு பல முக்கிய அறிவிப்புகள் கிடைக்கவுள்ளன. தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த அறிவிப்பு எப்போது கிடைக்கும்? அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹோலி பரிசு

வழக்கமாக, ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்தில் ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி வெளியிடப்படும். இந்த ஆண்டு மார்ச் 3, 2026 அன்று ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது. ஆகையால், அதற்கு முன்னதாக, ஹோலி பரிசாக டிஏ உயர்வு பற்றி அறிவிக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு

பொதுவாக, பிரதமர் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இந்த விஷயத்தில் முடிவு செய்த பிறகு, அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை PIB வெளியிடுகிறது.

இன்றைய நிலையில், ஜனவரி 2026 க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும் என்பது அரசாங்கத்தைத் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது என்பதுதான் நிதர்சமனான உண்மை என்றாலும், ஹோலிக்கு முன் அறிவிப்பு சாத்தியமா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள கடந்த நான்கு ஆண்டுகளின் முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு தேதிகளைப் பார்த்தால் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். 2022, 2023, 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்ட தேதியையும் டிஏ உயர்வு பற்றி அரசாங்கத்தின் பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB) வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்புகளின் தேதியையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

சுவாரஸ்யமாக, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஹோலிக்கு முன்பு ஒரு முறை மட்டுமே அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2024 ஆம் ஆண்டில் மட்டும், ஹோலி பண்டிகை மார்ச் 25 அன்று இருந்தது, ஆனால் PIB இன் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிக்கை, அதற்கு முன்னரே, மார்ச் 7 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. மீதமுள்ள மூன்று ஆண்டுகளில், அகவிலைப்படி உயர்வு முடிவு குறித்த அறிக்கையை PIB ஹோலிக்குப் பிறகுதான் வெளியிட்டது.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?

2025 ஆம் ஆண்டின் 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில் கணக்கீடு, ஜனவரி 1, 2026 முதல் DA 2% அதிகரிக்கப்படலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. இதன் மூலம் மொத்த அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரிக்கும். இந்த டிஏ விகிதம் 8வது ஊதியக் குழுவால் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் கணக்கீட்டிற்கான அடிப்படையாகவும் செயல்படக்கூடும்.

Dearness Relief: அகவிலை நிவாரணம்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான டிஎ உயர்வுடன், மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் அகவிலை நிவாரணத்தையும் (DR) அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அகவிலை நிவாரணம் வழக்கமாக அகவிலைப்படியின் அதே விகிதங்களில் உயர்த்தப்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் அகவிலை நிவாரண, உயர்வு ஆகிய இரண்டும் 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படுகின்றன.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

8வது ஊதியக்குழுவிற்கு பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். 

- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ.50,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.

- தற்போதைய 58 சதவீத அகவிலைப்படி தொகை தோராயமாக ரூ.29,000 ஆக இருக்கும். 

- அகவிலைப்படி 60 சதவீதமாக அதிகரித்தால், அந்த தொகை தோராயமாக ரூ.30,000 ஆக அதிகரிக்கும். 

- அதாவது மாதத்திற்கு சம்பளம்  தோராயமாக ரூ.1,000 அதிகமாகும்.

- ஜனவரி மாதம் முதல் அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை

மேலும் படிக்க | குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி.... பட்ஜெட்டில் மாநில அரசு அதிரடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDearness AllowanceDACentral government employees

Trending News