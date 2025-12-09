English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அடி தூள்!! மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% டிஏ உயர்வு: அமைச்சரை கூட்டத்தில் அதிரடி முடிவு

அடி தூள்!! மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% டிஏ உயர்வு: அமைச்சரை கூட்டத்தில் அதிரடி முடிவு

DA Hike Latest News: பீகார் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பீகார் மாநில அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 5% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 05:20 PM IST
  • 5% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு அரசு ஒப்புதல்.
  • மாநில அரசு உழியர்களுக்கு நேரடி நன்மை.
  • பீகாரில் மூன்று புதிய துறைகளை உருவாக்குவதற்கான ஒப்புதல்.

Trending Photos

50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?
camera icon7
Aranthangi Nisha
50 நாட்களில் 14 கிலோ குறைத்த அறந்தாங்கி நிஷா! வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : இந்த ராசிகளுக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம்!
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன், திங்கள் : இந்த ராசிகளுக்கு வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்டம்!
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
Best மனைவியாக இருக்கும் 5 ராசிகள்! தேர்ந்தெடுத்த முத்துக்களாம்.. யார் தெரியுமா?
இன்னும் 12 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வெற்றிகள் குவியும், இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!
camera icon9
Venus Transit
இன்னும் 12 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வெற்றிகள் குவியும், இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!
அடி தூள்!! மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% டிஏ உயர்வு: அமைச்சரை கூட்டத்தில் அதிரடி முடிவு

Bihar DA Hike Latest News: மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு இது முக்கியமான நேரம். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். பல மாநில அரசுகள் அடுத்தடுத்து அகவிலைப்படி அறிவிப்பு பற்றிய செய்திகளை அறிவித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், பீகார் அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசை அளித்துள்ளது. பீகாரில் டிஏ உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பீகார் மாநில அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரித்தது? இதைத் தொடர்ந்து ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Bihar Cabinet Meeting: பீகார் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

முதல்வர் நிதிஷ் குமார் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பீகார் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் மொத்தம் 19 விஷயங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிய பரிசு கிடைத்துள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை (DR) அரசு 5 சதவீதம் அதிகரிப்பதாக அறிவித்தது. 

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு அரசு ஒப்புதல்

மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படியை (DA) 5 சதவீதம் அதிகரிக்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. இது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்

அகவிலைப்படியின் திருத்தப்பட்ட விகிதங்கள் ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும். இதன் காரணமாக நவம்பர் மாத சம்பளத்துடன் 4 மாத டிஏ அரியர் தொகையும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும்.

State Government Employees: மாநில அரசு உழியர்களுக்கு நேரடி நன்மை 

- அகவிலைப்படி உயர்வு லட்சக்கணக்கான மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும். 

- அதிகரித்த அகவிலைப்படி விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று நிதித்துறை தெரிவித்துள்ளது. 

- 6வது மத்திய ஊதிய விகிதத்தின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறும் மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது 252 சதவீதத்திற்கு பதிலாக 257 சதவீத அகவிலைப்படியைப் பெறுவார்கள் என அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 5வது மத்திய ஊதிய விகிதத்தின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறும் மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 466 சதவீதத்திற்கு பதிலாக 474 சதவீத அகவிலைப்படியைப் பெறுவார்கள். 

பீகாரில் மூன்று புதிய துறைகளை உருவாக்குவதற்கான ஒப்புதல்

மூன்று புதிய துறைகளை உருவாக்குவதற்கும் அமைச்சரவைக் கூட்டம் ஒப்புதல் அளித்தது. அதாவது பீகார் அரசாங்கத்திடம் தற்போதுள்ள 45 துறைகளுடன் கூடுதலாக மூன்று புதிய துறைகள் இருக்கும். இவற்றில் 

- இளைஞர் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை, 
- உயர்கல்வித் துறை மற்றும் 
- சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை 

ஆகியவை அடங்கும். 

விலங்கு மற்றும் மீன்வள வளத் துறையை பால்வள மீன்வளம் மற்றும் விலங்கு வளத் துறை என மறுபெயரிடவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. தொழிலாளர் வளத் துறையை தொழிலாளர் வளங்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் நலத் துறை என்றும், கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் இளைஞர் துறையை கலை மற்றும் கலாச்சாரத் துறை என்றும் மறுபெயரிடவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

இளைஞர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

இளைஞர்களுக்கான ஒரு முக்கிய அறிவிப்பபாக, இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்திய தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) மூலம் முன்மொழியப்பட்ட மாணவர் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கும் (Student Skill Development Programme) ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பீகார் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட பிற முக்கிய முடிவுகள்:

- தொழில்துறையின் கீழ் உள்ள தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு இயக்குநரகத்தின் பெயர் நுண், சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் இயக்குநரகம் என மாற்றப்பட்டது.

- இந்திய சிவில் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பீகார் மின்னணு ஆணை விதிகள் 2025 ஐ நிதிஷ் அமைச்சரவை அங்கீகரித்தது.

- பீகார் நிர்வாகத் திருத்த விதிகள் 2025 அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

- இந்திய தேசிய பங்குச் சந்தையின் இளைஞர் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான மாணவர் திறன் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

- கயா மற்றும் முங்கர் மாவட்டங்களை சிவில் பாதுகாப்பு மாவட்டங்களாக அறிவிப்பதற்கும், அவற்றுக்குள் சிவில் பாதுகாப்பு மாவட்ட அலகுகளுக்கு மொத்தம் 14 பதவிகளை உருவாக்குவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

- பீகார் மாநிலத்தின் அனைத்து துறைகளாலும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் நிதி மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நிறுவப்பட்ட பீகார் ரிமோட் சென்சிங் அப்ளிகேஷன் சென்டரின் புவிசார் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான கொள்கை-2025க்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க | LIVE : புதுச்சேரியில் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தப்படுமா, தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hike7th pay commissionBiharNitish KumarDearness Allowance

Trending News