  மீண்டும் உயரும் அகவிலைப்படி: அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி டிஏ மட்டுமே குறைந்தபட்சம் ரூ.10,800 கிடைக்கும்

மீண்டும் உயரும் அகவிலைப்படி: அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி டிஏ மட்டுமே குறைந்தபட்சம் ரூ.10,800 கிடைக்கும்

DA Hike Latest News: அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும்? அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 10, 2026, 11:51 AM IST
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் வரை டிஏ உயர்வு எப்படி இருக்கும்?
  • ஹோலிக்கு முன் டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு வருமா?
  • சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

மீண்டும் உயரும் அகவிலைப்படி: அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி டிஏ மட்டுமே குறைந்தபட்சம் ரூ.10,800 கிடைக்கும்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றி அவ்வப்போது வரும் அப்டேட்களுக்கு மத்தியில் மற்றொரு செய்தி அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. ஹோலி பண்டிகைக்கு சற்று முன்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சில வரவேற்கத்தக்க அறிவிப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு

ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சமீபத்தில் வெளிவந்த AICPI-IW எண்கள் அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான இந்த எதிர்பார்ப்புக்கு அடிப்படையாகும். அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், அது குறைந்தபட்ச ஊதியம் பெரும் ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியை மாதத்திற்கு ரூ.10,800 ஆக உயர்த்தும். அகவிலைப்படி நிவாரணமும் (DR) அகவிலைப்படிக்கு ஒத்த மாற்றங்களை மேற்கொள்வதால், இந்த உயர்வால் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள்.

DA Hike before Holi 2026: ஹோலிக்கு முன் டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு வருமா?

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பின் கீழ் 58% அகவிலைப்படியைப் பெறுகின்றனர். ஜூலை 2025 -இல் பணவீக்க தரவுகளின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கப்பட்டு மொத்த அகவிலைப்படி 58% ஆக உயர்ந்தது. இப்போது ஜனவரி 2026 -இல் அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான நேரம். பொதுவாக ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு மார்ச் மாதம் அறிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஆண்டு மார்ச் 4 அம் தேதி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படும். ஹோலி பரிசாக மத்திய அரசு டிஏ உயர்வு அறிவிப்பை வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

AICPI-IW எண்கள் காட்டும் குறிப்பு

அரசுத் தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் வெளியிடப்படும் AICPI-IW (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு–தொழில்துறை தொழிலாளர்கள்) அகவிலைப்படி திருத்தங்களுக்கான அடிப்படையாக அமைகின்றது. டிசம்பர் 2025க்கான AICPI-IW 148.2 ஆக இருந்தது. 12 மாத சராசரி 145.54 ஐ எட்டியுள்ளது. இது சுமார் 60.33% அகவிலைப்படியாக கணக்கிடப்படுகிறது. தற்போதைய DA 58% என்பதால், இந்த எண்கணிதம் 2% உயர்வை வலுவாகக் குறிக்கிறது. அகவிலைப்படி 60% ஆக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும் என கருப்படுகிறது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரித்தால், குறைந்தபட்ச சம்பலம் வாங்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி ரூ.10,800 ஆக அதிகரிக்கும். இதற்கான கணக்கீடு இதோ:

லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் = ரூ.18,000.

ரூ.18,000 இல் 2% அகவிலைப்படி = மாதத்திற்கு ரூ.360

ரூ.18,000 இல் 60% அகவிலைப்படி = மாதத்திற்கு ரூ.10,800

அதாவது, அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டவுடன், மிகக் குறைந்த ஊதியம் பெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மாதாந்திர அகவிலைப்படி ரூ.10,800 ஐத் தொடும்.

DA Arrears: இரண்டு மாத டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது

ஜனவரி முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், முறையான அறிவிப்பு பொதுவாக மார்ச் மாதத்தில் தான் வருவது வழக்கம். இந்த நேர இடைவெளி காரணமாக, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையையும், அவர்களின் சம்பளம் அல்லது ஓய்வூதியத்தில் திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படியையும் பெற வாய்ப்புள்ளது.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப் நிவாரணம் அதிகரிக்கும்

அகவிலைப்படி உயர்வு பணியில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் அளிக்கப்படுவதில்லை. இது அகவிலை நிவாரணமாக ஓய்வூதியதாரர்ககுக்கும் வழங்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி அதிகரிக்கும் அதே சதவிகிதத்தில் அகவிலை நிவாரணமும் திருத்தப்படுகின்றது. இது ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இடையிலான சமத்துவத்தை உறுதி செய்கிறது. மொத்தத்தில், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட 1 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த சாத்தியமான உயர்வால் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் வரை டிஏ உயர்வு எப்படி இருக்கும்?

7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவுபெற்றன. ஆனால் 8வது ஊதியக்குழு இன்னும் முழுமையாக அமலுக்கு வரவில்லை. புதிய சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நடைமுறைக்கு வரும் வரை, DA மற்றும் DR 7வது சம்பளக் குழுவின் கட்டமைப்பின் கீழ் தொடரும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு: ஊழியர்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும் அரசு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? அதிகரித்த குழப்பம், அரசின் விளக்கம்

