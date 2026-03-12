அரசு ஊழியர்களுக்கு விரைவில் 3 குட் நியூஸ்: அகவிலைப்படி உயர்வுடன் சம்பள உயர்வு, அரியர் தொகை

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தற்போது ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் ஒரு அறிவிப்பு, ஜனவரி-ஜூன் 2026 சுழற்சிக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரண (DR) அதிகரிப்பு பற்றியதாகும். பொதுவாக, அரசாங்கம் ஆண்டில் இரண்டு முறை அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்கிறது. ஜனவரி மாதத்துக்கான டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்தில் ஹோலி பண்டிகையின் போதும், ஜூலை மாதத்துக்கான டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களில் நவராத்திரி அல்லது தீபாவளி பண்டிகைகளின் போதும் வெளியாகின்றன.
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: தாமதமாகும் அறிவிப்பு
ஜனவரி 2026 -க்கான டிஏ உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பை ஹோலி பண்டிகை சமயத்தில் அரசு வெளியிடும் என வெகுவாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அது நடக்கவில்லை. இந்த அறிவிப்பு எப்போது வரும் என்பது பற்றிய எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இது ஊழியர்களிடையே ஆர்வத்தையும் விவாதத்தையும் அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையில், மற்றொரு ஊகம் பரவி வருகிறது. அரசாங்கம் ஏற்கனவே உள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்தில் இணைக்கப் போகிறதா என்ற கேள்வி பலர் மனதில் எழத் தொடங்கியுள்ளது.
அகவிலைப்படி விகிதம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியைப் பெறுகிறார்கள். சமீபத்திய பணவீக்க தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 இல் தோராயமாக 2% அதிகரிப்பு இருக்கலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது நடந்தால், அகவிலைப்படி 58% இலிருந்து தோராயமாக 60% ஆக அதிகரிக்கும்.
டிஏ உயர்வு பற்றி AICPI-IW தரவு காட்டும் குறிப்புகள்
இந்த மதிப்பீடு ஜனவரி 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான 12 மாத சராசரியான AICPI-IW (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு - தொழில்துறை தொழிலாளர்கள்) அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. இது தோராயமாக 145.54 ஆக உள்ளது. கணக்கீட்டின் விளைவாக அகவிலைப்படி தோராயமாக 60.33% ஆகிறது. இது 60% ஆக ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யப்படும்.
DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?
தொழிலாளர் பணியகத்தால் மாதந்தோறும் வெளியிடப்படும் AICPI-IW குறியீட்டின் அடிப்படையில் DA கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த குறியீடு தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அளவிடுகிறது.
அகவிலைப்படியை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:
அகவிலைப்படி% = [{12 மாத சராசரி AICPI-IW − 261.42} ÷ 261.42] × 100
2016 அடிப்படை குறியீட்டை 2001 அடிப்படையுடன் இணைக்க 2.88 என்ற மாற்றக் காரணியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு காத்திருக்கும் 3 பரிசுகள்
மார்ச் 18 அல்லது 25 ஆம் தேதிகளில் நடக்கவுள்ள அமைச்சரவைக் கூட்டங்களில் டிஏ உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வரக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது உள்ளது. எனினும், இது குறித்து அரசாங்கம் எந்த அறிவிப்பையும் இன்னும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அறிவிப்புக்கு பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 முக்கிய பரிசுகள் கிடைக்கும்.
1. அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு (DA Hike): மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது மொத்த அகவிலைப்படியை 58% சதவிகிதத்திலிருந்து 60% ஆக அதிகரிக்கும்.
2. சம்பள உயர்வு (Salary Hike): அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், கணிசமான சம்பள உயர்வு ஏற்படும். உதாரணமாக, அடிப்படை சம்பளம் ரூ.20,000 ஆக இருந்தால், சம்பளம் ரூ.31,600 -இலிருந்து ரூ.32,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
3. டிஏ அரியர் (DA Arrears): அகவிலைப்படி மார்ச் மாத இறுதிக்குள் அதிகரிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. அந்த நிலையில், ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி முதலான டிஏ அரியர் தொகை மார்ச் மாத சம்பளத்துடன் கிடைக்கும்.
DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
பல ஊழியர் அமைப்புகள் அகவிலைப்படி 50% ஐ தாண்டியதால், அதை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளன. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. டிசம்பர் 2025 இல் நாடாளுமன்றத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பதற்கான எந்த திட்டமும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை என்று அரசாங்கம் கூறியது. ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அகவிலைப்படி திருத்தம் செய்யும் தற்போதைய முறை பணவீக்கத்தை ஈடுசெய்ய போதுமானது என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது. எனவே எந்த பெரிய கட்டமைப்பு மாற்றங்களும் தேவையில்லை என்பது அரசின் நிலைப்பாடாக உள்ளது.
ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கை என்ன?
அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பது பல வழிகளில் ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் வாதிடுகின்றன.
- அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கும்
- HRA, TA மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளும் தானாகவே அதிகரிக்கும்
- ஓய்வூதிய கணக்கீடுகளில் நேரடி நன்மையும் இருக்கும்
இதனால்தான் 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை இடைக்கால நிவாரணமாக இதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று பல ஊழியர் அமைப்புகள் கோருகின்றன. 7வது சம்பளக் குழுவின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைந்தது. இப்போது 8வது சம்பளக் குழு தனது பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது. எனினும், இதன் முழுமையான செயல்பாட்டிற்கு கணிசமான நேரம் ஆகலாம்.
