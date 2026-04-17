டிஏ உயர்வு: 60%, 61% அகவிலைப்படியில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு தொடர்பாக, இந்த ஆண்டு குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. கடந்த பத்தாண்டுகளின் ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தால், ஏப்ரல் மாதம் பாதி கடந்துவிட்ட நிலையிலும், அரசு அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்காமல் இருப்பது இதுவே முதல் முறை என்பது தெரிய வருகிறது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எபோது அதிகரிக்கும்?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி குறித்த கேள்விக்கு இன்னும் விடை கிடைக்கவில்லை. ஜனவரி 2026-இல் அமல்படுத்தப்பட வேண்டியிருந்த அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை. ஊழியர்கள் மத்தியில் இது பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எதிர்வினையாக, நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஏப்ரல் 16, 2026 அன்று மதிய உணவு இடைவேளையின்போது ஒரு போராட்டத்தை நடத்த முடிவெடுத்தனர்
ஜனவரி 2026 முதல் நிலுவையில் உள்ள அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத் (DR) தொகையை, எவ்விதத் தாமதமுமின்றி அறிவித்து வழங்க வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து ஏற்படும் இந்த ஒத்திவைப்புகளால், தங்கள் பொறுமை எல்லை மீறிச் செல்வதாக ஊழியர் அமைப்புகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளன.
இவ்வமைப்பின் தலைவர் எஸ்.பி. யாதவ் கூறியுள்ளபடி, வருமான வரித்துறை, அஞ்சல் துறை, வேளாண்மைத் துறை, இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு மையம், இந்தியப் புவியியல் ஆய்வு மையம் மற்றும் இந்திய நில அளவைத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியத் துறைகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் இப்போராட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டனர். ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டிய நிலுவை அகவிலைப்படி உயர்வை, எவ்விதத் தாமதமுமின்றி அறிவிக்க வேண்டும் என்பதே அனைத்து ஊழியர்களின் முதன்மையான கோரிக்கையாகும்.
இந்தத் தாமதத்திற்குக் காரணம் என்ன?
மத்திய அரசு கடைசியாக அகவிலைப்படி உயர்வை அக்டோபர் 2025-இல் அறிவித்தது. இது ஜூலை 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தது. இருப்பினும், 2016-இல் 7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து, அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு இவ்வளவு நீண்ட காலத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். மார்ச் 2026-இல் ஹோலிப் பண்டிகையை ஒட்டி இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று ஊழியர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால் ஏப்ரல் மாதம் பாதி கடந்துவிட்ட நிலையிலும், இதுகுறித்து எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இதன் காரணமாக, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணத் (DR) தொகையை வழங்குவதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தாமதத்திற்கு நிர்வாக ரீதியான நடைமுறைகளும், 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான மாற்றங்களும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். ஆகையால், ஊழியர்கள் அஞ்சுவது போல, குறிப்பிட்ட கொள்கை மாற்றங்கள் எவையும் இல்லாமல், தொழில்நுட்ப ரீதியான காரணங்களாலேயே இந்த ஒத்திவைப்பு நிகழ்ந்துள்ளது என நம்பப்படுகின்றது.
இந்தத் தாமதத்தால் ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்படுமா?
டிஏ உயர்வு அறிவிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதத்தால் ஊழியர்களுக்கு எவ்வித நிதி இழப்பும் ஏற்படாது என்பதே அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே ஆறுதல் ஆகும். அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். அதாவது, இதற்கான அறிவிப்பு வெளியானதும், கடந்த மாதங்களுக்கான டிஏ அரியர் தொகையை (DA Arrears) ஊழியர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.
DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
- அகில இந்திய நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகிறது.
- ஜனவரி முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான சராசரி புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில், அகவிலைப்படியில் 2% உயர்வு இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
- அதேவேளையில், சில கணிப்புகள் இந்த உயர்வு 3% வரை எட்டக்கூடும் என்றும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
- தற்போது, அகவிலைப்படி (DA) 58% ஆக உள்ளது. 2% உயர்வு ஏற்பட்டால், இது 60% ஆக உயரும்.
- 3% உயர்வு ஏற்பட்டால், இது 61% ஆக அதிகரிக்கக்கூடும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு கணக்கீடு
அகவிலைப்படி 2% உயர்ந்தால், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் 2% உயர்வு, ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
- உதாரணமாக, ரூ. 25,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறும் ஒரு ஊழியருக்கு, மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 500 வரை சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.
- ரூ. 50,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு, இந்த உயர்வு சுமார் ரூ. 1,000 ஆக இருக்கும்.
- ரூ. 75,000 சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 1,500 வரை சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்.
- ரூ. 1,00,000 சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 2,000 வரையிலும், ரூ. 1,25,000 சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 2,500 வரையிலும், ரூ. 1,50,000 சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு சுமார் ரூ. 3,000 வரையிலும் சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
அகவிலைப்படி 2% உயர்ந்தால், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- அரசாங்கம் 3% அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவிக்க முடிவு செய்தால், ஊழியர்களுக்கு இன்னும் கூடுதலான நிவாரணம் கிடைக்கும்.
- ரூ. 25,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு சுமார் ரூ. 750 வரை சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.
- ரூ. 50,000 சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு ரூ. 1,500 வரை உயர்வு இருக்கும்.
- ரூ. 75,000 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 2,250 வரை சம்பளம் உயரும்.
- ரூ. 1,00,000 சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 3,000 வரையிலும் சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
- ரூ. 1,25,000 சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு ரூ. 3,750 வரையிலும், ரூ. 1,50,000 சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 4,500 வரையிலும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.
அகவிலைப்படி உயர்வு என்பது அவர்களின் மாதச் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகிய இரண்டையும் நேரடியாக அதிகரிக்கக்கூடியது என்பதால், அனைவரும் தற்போது அரசாங்கத்தின் அடுத்த அறிவிப்பை மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்
டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. ஜனவரி 2026-க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
ஜனவரி 2026-க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் அறிவிக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது குறித்து இன்னும் அரசாங்கம் எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
2. ஊழியர்களுக்கு டிஏ அரியர் கிடைக்குமா?
ஜனவரி 2026-க்கான அகவிலைப்படி உயர்வை அரசாங்கம் அறிவித்த உடனேயே, ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அந்தத் தேதியிலிருந்து அமலுக்கு வரும் வகையில், உயர்த்தப்பட்ட தொகையின் நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள்.
3. டிஏ அறிவிப்பு தாமதம் பற்றி நிபுணர்களின் கருத்து என்ன?
இந்தத் தாமதத்திற்கு நிர்வாக ரீதியான நடைமுறைகளும், 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான மாற்றங்களும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
