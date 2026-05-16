/DA Hike: அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது? சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து பல வித முக்கிய செய்திகள் கிடைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றன; அவற்றில் முக்கியமானது சமீபத்தில் வந்த அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பு. ஏப்ரல் 18 அன்று, ஜனவரி 2026 -கான திருத்தமாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை (Dearness Allowance) 2% உயர்த்தியது. இதன் மூலம் மொத்த அகவிலைப்படி 60% ஆக உயர்ந்தது.
அகவிலைப்படியின் அடுத்த சாத்தியமான திருத்தம் தற்போது நெருங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும் என்றும், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எவ்வளவு உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் பலர் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
விதிப்படி, அடுத்த டிஏ உயர்வு (DA Hike) ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI-IW) அடிப்படையில் செய்யப்பட்ட ஆரம்பக்கட்ட மதிப்பீடுகளின்படி, தற்போதைய பணவீக்கப் போக்கு தொடர்ந்தால், ஜூலை 2026-இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியில் சுமார் 2 முதல் 3 சதவீதம் வரை உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி 2026 திருத்தத்தின் அறிவிப்பு ஏப்ரல் 18 அன்று வந்ததைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 2026 சுழற்சிக்கான அடுத்த அகவிலைப்படி திருத்தம் நடைபெற உள்ளது. இருப்பினும், இந்தத் திருத்த அறிவிப்பு செப்டம்பர் 2026-இல் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி உயர்வு முக்கிய அம்சங்கள்:
|அம்சம்
|
விவரம்
|அகவிலைப்படி திருத்தம்
|ஆண்டுக்கு இரு முறை
|அடிப்படை
|AICPI-IW தரவுகள்
|டிஏ உயர்வின் நோக்கம்
|பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம்
|தற்போதைய அகவிலைப்படி
|60%
|ஜூலை 2026 முதல் (எதிர்பார்க்கப்படுவது)
|63%
தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) 12 மாத சராசரியின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஜூன் 2025 முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான AICPI-IW தரவுகள் கிடைத்தவுடன், பணவீக்கம் எத்தனை புள்ளிகள் உயர்ந்திருக்கிறது அல்லது குறைந்திருக்கிறது என்பது கணக்கிடப்படுகின்றது. அதன் அடிப்படையில் அகவிலைப்படியின் அளவு முடிவு செய்யப்படும்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் அதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
முன்னதாக, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வால் சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் பலன் அடைந்துள்ளனர். ஏப்ரல் 18 அன்று, மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியையும் (DA) ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணத்தையும் (DR) 2 சதவீதம் உயர்த்தியது. அடிப்படை ஊதியத்தில் தற்போதுள்ள 58 சதவீத விகிதத்திலிருந்து இந்த உயர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சுமார் 50.46 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 68.27 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவர்.
இது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், "இன்று மற்றொரு மிக முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நமது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் DA மற்றும் DR உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்திய அரசுக்கு மொத்தம் ரூ. 6,791 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும்," என்று கூறினார்.
ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வைத் தொடர்ந்து, தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் அடுத்த அகவிலைப்படி திருத்தத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. அகவிலைப்படி எதற்காக அளிக்கப்படுகின்றது?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பணவீக்கம் மற்றும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசியிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க, அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது.
2. ஜனவரி 1, 2026 முதல் DA மற்றும் DR எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டது?
ஜனவரி 1, 2026 முதல் DA மற்றும் DR ஆகியவை 2% அதிகரிக்கப்பட்டு அடிப்படை ஊதியத்தில் 60 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
3. ஜூலை 2026 முதல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது?
ஜூலை 2026 முதல் அகவிலைப்படி 2-3% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.