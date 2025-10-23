ரயில் பயணிகளுக்கான முக்கிய தகவல் - 'டி-ரிசர்வ்டு டிக்கெட்' என்றால் என்ன?

De Reserved Train Ticket : 'டி-ரிசர்வ்டு டிக்கெட்' (De-Reserved Ticket) என்பது இந்திய ரயில்வேயில், குறிப்பாக தெற்கு ரயில்வேயில் குறுகிய தூரம் (Short-distance) பகல் நேரத்தில் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் வசதிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சிறப்பு ஏற்பாடாகும். சென்னை உள்ளிட்ட தெற்கு ரயில்வேதுறைக்கு உட்பட்ட ரயில் நிலையங்களில் இந்த டிக்கெட்டை பெற்றுக்கொண்டு முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ரயில் பெட்டிகளில் பயணிக்க முடியும்.
இது குறித்த விரிவான தகவல்கள் மற்றும் டிக்கெட் பதிவு செய்யும் முறை:
டி-ரிசர்வ்டு டிக்கெட் என்றால் என்ன?
இது ஒரு ரயிலின் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டியில் (Reserved Coach), அதாவது ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் (Sleeper Class) பெட்டியில், ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு மட்டும் முன்பதிவு செய்யாமல் (Without Reservation) பயணம் செய்ய வழங்கப்படும் டிக்கெட் ஆகும். தொலைதூரப் பயணிகள் அதிக விலை கொடுத்து முன்பதிவு செய்யும் அதே ஸ்லீப்பர் பெட்டியில், குறுகிய தூரப் பயணிகள் அதிகக் கூட்டமின்றி சௌகரியமாகப் பயணம் செய்ய இந்த வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக முன்பதிவு இல்லாத (Unreserved/General) பெட்டிகளில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பயண தூரம்: இந்த டிக்கெட்டைப் பயன்படுத்தி அதிகபட்சமாக சுமார் 100 கிலோமீட்டருக்குள் அல்லது ரயில்வேயால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு மட்டுமே பயணிக்க முடியும். இதன் கட்டணம் சாதாரண முன்பதிவு இல்லாத டிக்கெட்டை (General Ticket) விட சற்று அதிகமாக இருக்கும்.
யாருக்காக?: சீசன் டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்களும் (Season Ticket Holders) இந்த டி-ரிசர்வ்டு பெட்டிகளில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
அனைத்து ரயில்களிலும் உண்டா?: இந்த வசதி அனைத்து ரயில்களிலும் கிடையாது. ஒரு சில விரைவு ரயில்களில் (Express Trains) மட்டுமே குறிப்பிட்ட பெட்டிகள், உதாரணமாக, S5, S6 போன்ற சில ஸ்லீப்பர் பெட்டிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களுக்கு (Specific Sections) மட்டுமே 'டி-ரிசர்வ்டு' பெட்டிகளாக ஒதுக்கப்படுகின்றன.
டி-ரிசர்வ்டு டிக்கெட்டை எப்படிப் பதிவு செய்வது?
இந்த டிக்கெட்டைப் பதிவு செய்வதற்கான விதிமுறைகள் வழக்கமான முன்பதிவு டிக்கெட்களைப் போல இல்லை.
நேரடியாகப் பெற வேண்டும் (Only at Counter): டி-ரிசர்வ்டு டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் (Online) முன்பதிவு செய்ய முடியாது. ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்டர்களில் (Ticket Counters) மட்டுமே நேரடியாகப் பெற முடியும். கவுண்டரில் "டி-ரிசர்வ்டு டிக்கெட்" என்று கேட்டு பெற வேண்டும்.
கால அவகாசம்: இந்த டிக்கெட்டைப் பயணத்திற்கு முன்கூட்டியே (உதாரணமாக, ஒரு நாள் முன்பு) எடுக்க முடியாது. நீங்கள் டிக்கெட் கேட்கும் நிலையத்திலிருந்து ரயில் புறப்படுவதற்கு அல்லது வந்தடைவதற்கு சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு மட்டுமே இந்த டிக்கெட்டைப் பெற முடியும். இது, கடைசி நேரத்தில் காலியாக இருக்கும் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட இருக்கைகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது.
இருக்கை காலியிருக்க வேண்டும்: நீங்கள் கேட்கும் ரயிலில் டி-ரிசர்வ்டு செய்யக்கூடிய படுக்கைகள் அல்லது இருக்கைகள் காலியாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த டிக்கெட் வழங்கப்படும்.
முக்கிய பாயிண்டுகள்:
புக்கிங் முறை: நேரடியாக ரயில் நிலைய கவுண்டரில் மட்டும் 'டி-ரிசர்வ்டு' டிக்கெட் கிடைக்கும்.
நேரம்: ரயில் புறப்படுவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன் மட்டும்.
பெட்டி: ரயிலில் 'டி-ரிசர்வ்டு' என ஒதுக்கப்பட்ட ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளில் மட்டுமே பயணிக்க முடியும்.
பயணம்: குறுகிய தூரத்திற்கு (சுமார் 100 கி.மீ) மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.
மேலும் படிக்க | 'தங்கம் நல்ல முதலீடு இல்லை...' முன்பே சொன்ன மூத்த முதலீட்டாளர் - ஏன் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | EPFO New Rules: மாறிய விதிகள்.... ஆன்லைனில் PF பணத்தை எடுக்க உதவும் எளிய வழிமுறை இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ