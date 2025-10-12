அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி... அகவிலைப்படி உயர்வு - இந்த 2 மாநிலங்களும் அறிவிப்பு

Dearness Allowance and Dearness Relief Hike: அக்டோபர் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டது. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை அளித்த ஒப்புதலின் பேரில் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது.
மத்திய அரசின் அகவிலைப்படியை தொடர்ந்து, பெரிய மற்றும் சின்ன மாநிலங்கள் தொடர்ந்து அதன் ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வருகின்றனர். சமீபத்தில் பீகார், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் ஏற்கெனவே 3% அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவித்தது.
DA Hike: 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்படுமா?
ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி உயர்வு என்பது 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை அடிப்படையில் இருக்கும். மேலும், 7வது ஊதியக்குழு (7th Pay Commission) இந்தாண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதியோடு நிறைவடைகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கு (8th Pay Commission) காத்திருக்கிறார்கள். வரும் ஜனவரி மாதத்தில் 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும் என கூறப்பட்டது. ஆனால் அதற்கான முன்னெடுப்புகள் ஏதும் இதுவரை நடக்கவில்லை எனலாம். ஊதியக்குழு அமைக்கப்படவோ, 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரையை அமல்படுத்தவோ இதுவரை முடிவெடுக்கப்படவில்லை எனலாம். இந்தச் சூழலில், 7வது ஊதியக்குழுவின் அடிப்படையில் பல மாநிலங்கள் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வருகின்றன.
DA Hike: அருணாச்சலப் பிரதேச முதல்வர் அறிவிப்பு
அந்த வகையில், அருணாச்சலப் பிரதேச அரசு சமீபத்தில் அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) 3% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதியில் இருந்து இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு கணக்கிடப்படும். இதன்மூலம், 55% ஆக இருந்த ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 58% ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் பெமா காண்டு, இந்த அகவிலைப்படியை உயர்வை அறிவித்தார். மேலும், ஜூலை மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான அரியர் தொகையும் செலுத்தப்படும் என முதல்வர் தெரிவித்தார். மேலும், திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படி, அகவிலைப்படி நிவாரணம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அக்டோபர் மாத ஊதியம் மற்றும் ஓய்வதியத்தில் செலுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தாண்டில் பெறும் 2வது அகவிலைப்படி உயர்வு இதுவாகும்.
DA Hike: 75 ஆயிரம் பேருக்கு பயன்
இதற்கு முன், கடந்த மே மாதம் அகவிலைப்படி, அகவிலைப்படி நிவாரணம் 53% ஆக இருந்து 55% ஆக உயர்ந்தது. மேலும், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எந்தளவிற்கு அகவிலைப்படி உயர்வை பெற்றிருக்கிறார்களோ, அதே அளவிற்கு அருணாச்சலப் பிரதேச ஊழியர்களும் அகவிலைப்படி உயர்வை பெற்றுள்ளார்கள். இதன்மூலம், அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், அனைத்தியந்திய சேவை அதிகாரிகள் (AIS Officers) 75 ஆயிரம் பேர் பயனடைவார்கள்.
DA Hike: உத்தரகாண்டில் அகவிலைப்படி
தீபாவளியை முன்னிட்டு, உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அதன் 2 லட்ச ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வுடன், தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்பட்டது. உத்தரகாண்ட் அரசு ஊழியர்களுக்கு 3% அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டது. அதே நேரத்தில், 4800 சம்பள கிரேடு வரை பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ரூ.6908 தற்காலிக போனஸாக வழங்கப்படும். இது தொடர்பாக நிதித்துறையின் இந்த கோப்பு, உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமியின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியுள்ளது.
